Sepang akan Tetap Menggelar MotoGP Malaysia Sampai 2031

MotoGP Malaysia akan tetap berada di Sepang setidaknya hingga tahun 2031 setelah perpanjangan kontrak lima tahun.

2025 Malaysian MotoGP.
2025 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose
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Grand Prix Malaysia akan tetap berada di kalender MotoGP setidaknya hingga tahun 2031 setelah penandatanganan kesepakatan baru selama lima tahun.

Malaysia menggelar Grand Prix pertamanya pada tahun 1991 di Sirkuit Shah Alam, dan bertahan di sana hingga satu musim di Johor pada tahun 1998.

Kemudian acara tersebut pindah ke Sirkuit Sepang yang baru pada tahun 1999, dan tetap berada di sana hingga saat ini.

2025 Malaysian MotoGP.
2025 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

“Kami sangat gembira bahwa Pemerintah telah memberikan persetujuan penuh pada Rapat Kabinet tanggal 15 April 2026 untuk perpanjangan MotoGP Malaysia dari tahun 2027 hingga 2031,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga, YB Dr. Mohammed Taufiq Johari.

“Perpanjangan ini lebih dari sekadar mengamankan tempat Malaysia di kalender global MotoGP. Ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat posisi Malaysia sebagai destinasi olahraga motor terkemuka sekaligus menciptakan peluang melalui pertumbuhan ekonomi, pengembangan bakat, dan perluasan industri.

“Yang lebih penting, MotoGP Malaysia telah menjadi platform yang menyatukan warga Malaysia, memperkuat rasa bangga nasional kita, dan terus menjadi ajang olahraga internasional terlama di Malaysia sejak edisi pertamanya pada tahun 1991.”

Sepang MotoGP test.
Sepang MotoGP test.
© Gold and Goose

Sepang juga menjadi tuan rumah dua uji coba pramusim, yaitu Shakedown dan uji coba resmi, serta peluncuran resmi pramusim tahun ini. Sirkuit ini juga merupakan tempat uji coba pribadi yang populer.

"Malaysia adalah pasar penting bagi MotoGP, di mana kami memiliki basis penggemar yang kuat dan telah melihat dampak ekonomi positif MotoGP meningkat dari tahun ke tahun," kata CEO MotoGP Carmelo Ezpeleta.

"Sekarang, kami bertujuan untuk mengembangkan keduanya secara eksponensial. Sepang adalah rumah yang fantastis untuk olahraga kami – terhubung dengan baik ke salah satu kota global sejati di dunia: Kuala Lumpur, kota tuan rumah untuk Peluncuran Musim 2026 kami yang tak terlupakan."

"Balapan yang seru, semangat lokal, dan daya tarik internasional menciptakan acara yang tak terlupakan setiap tahun di Malaysia dan kami berharap dapat kembali hingga tahun 2031."

MotoGP Malaysia 2026 akan diselenggarakan pada hari Minggu, 1 November.

Sepang akan Tetap Menggelar MotoGP Malaysia Sampai 2031
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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