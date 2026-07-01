Marc Marquez Ungkap Pembicaraan dengan Honda untuk 2027

Marc Marquez telah melakukan percakapan informal dengan Honda tentang kemungkinan kembali pada tahun 2027.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
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Marc Marquez akhirnya mengumumkan perpanjangan dua tahunnya dengan Ducati minggu lalu setelah penundaan berbulan-bulan di tengah pembicaraan antara pabrikan dan MotoGP mengenai perjanjian komersial baru.

Kesepakatan antara Marc Marquez dan Ducati dilaporkan telah ditandatangani sebelum tes pra-musim dimulai, meskipun ada dugaan bahwa durasi kontrak jadi masalah antara kedua belah pihak.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez bergabung dengan Ducati untuk musim 2024 bersama tim Gresini, sebelum kemudian naik ke tim pabrikan pada tahun berikutnya dan memenangkan kejuaraan dunia.

Dalam sebuah wawancara dengan DAZN Spanyol, Marquez mengungkapkan bahwa ia sempat berbicara dengan Honda tentang kemungkinan comeback pada tahun 2027, tetapi menegaskan kepada HRC bahwa prioritasnya adalah tetap bersama Ducati.

“Ada percakapan informal, tetapi saya yakin bahwa saya ingin mendengar kabar dari Ducati terlebih dahulu,” katanya kepada DAZN.

“Jika saya bahagia, saya tidak akan terjebak dalam tarik ulur antara pergi ke sana kemari.

“Dan dengan Ducati, kami duduk bersama dan langsung cocok.”

Marquez memulai debutnya di MotoGP bersama Honda pada tahun 2013 dan memenangkan enam dari tujuh gelar dunianya bersama merek Jepang tersebut.

Honda tetap mendukung Marquez selama masalah cederanya pada tahun 2020, menghormati kontraknya setelah ia menandatangani kesepakatan empat tahun di luar musim.

Namun, seiring kondisi fisiknya membaik, performa Honda justru memburuk, sehingga Marquez membuat keputusan sulit untuk pergi dari HRC dengan sisa satu tahun kontraknya pada akhir 2023.

Alberto Puig, Marc Marquez, 2019 Thai MotoGP.
Alberto Puig, Marc Marquez, 2019 Thai MotoGP.
© Gold and Goose

Ia bergabung dengan Gresini, tanpa gaji, untuk mengendarai Ducati yang baru berusia satu tahun demi mencoba mengembalikan performanya.

Mengenai prospek kembali ke Honda, Marquez menambahkan: “Kembali ke Honda akan sangat romantis, dan jelas saya sangat menginginkannya.

“Tetapi saya sudah cukup mengambil risiko di lintasan.

“Ada kalanya Anda harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan kepala, bukan dengan hati, seperti keputusan terakhir yang saya buat [untuk meninggalkan Honda].

“Dan itu berhasil bagi saya.”

Marc Marquez Ungkap Pembicaraan dengan Honda untuk 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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