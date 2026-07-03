VR46 Ungkap Spesifikasi Motor 2027 setelah Perpanjangan Kontrak Ducati

VR46 akan tetap menjadi tim satelit yang didukung pabrik Ducati, tetapi hanya menerima satu motor spesifikasi pabrik untuk musim 2027.

Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli.
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli.
© Gold and Goose
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Tim Pertamina Enduro VR46 milik Valentino Rossi akan mempertahankan statusnya sebagai 'Tim yang Didukung Pabrik' Ducati untuk era 850cc MotoGP yang baru.

Namun, seperti musim ini, VR46 hanya akan menurunkan satu motor spesifikasi pabrik tahun depan:

“Tim akan menurunkan dua motor Ducati Desmosedici GP di garasinya – satu motor spesifikasi pabrik, yang akan menerima pembaruan teknis sepanjang musim, dan satu motor spesifikasi standar non-pabrik,” demikian pernyataan VR46 yang mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Ducati.

VR46 signs new Ducati deal for 850cc era.
VR46 signs new Ducati deal for 850cc era.

VR46 mengambil alih status dukungan pabrik ketika Pramac beralih ke Yamaha pada tahun 2025.

Fabio di Giannantonio mendapatkan motor spesifikasi pabrik, sementara Franco Morbidelli menerima motor bekas setahun.

Namun, tim Ducati lainnya, Gresini, lebih sukses dengan finis sebagai runner-up musim lalu lewat Alex Marquez yang mengendarai motor satelit GP24.

Hal itu memberi Marquez motor spesifikasi pabrik untuk musim ini, yang akan dipertahankan Gresini pada tahun 2027 untuk pembalap baru Joan Mir.

Fabio di Giannantonio, pemenang Grand Prix Catalunya - yang dilanjutkan setelah kecelakaan besar Alex Marquez  - saat ini menjadi pembalap Desmosedici terbaik dengan berada di posisi ketiga klasemen.

Diggia dan Marquez akan menjadi rekan satu tim di tim pabrikan KTM musim depan.

di Giannantonio, Morbidelli and VR46.
di Giannantonio, Morbidelli and VR46.
© Gold and Goose

VR46 adalah satu-satunya tim Ducati yang belum mengkonfirmasi susunan pembalapnya untuk tahun 2027, tetapi diperkirakan akan menurunkan pemenang balapan Gresini, Fermin Aldeguer, bersama bintang WorldSBK, Nicolo Bulega.

Diasumsikan Aldeguer, yang saat ini menggunakan motor satelit tetapi terikat kontrak langsung dengan Ducati, akan menerima motor spesifikasi pabrik VR46.

Perjanjian baru VR46 dengan Ducati berlaku selama tiga tahun lagi.

“Kami sangat bangga mengumumkan perpanjangan perjanjian kami dengan Ducati sebagai Tim yang Didukung Pabrik di MotoGP untuk tiga tahun ke depan,” kata direktur tim VR46, Alessio Salucci.

Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menambahkan: “Kami senang dapat melanjutkan perjalanan ini setidaknya hingga tahun 2029, semakin memperkuat kemitraan yang telah memberi kami kepuasan yang besar.

“Saya yakin bahwa kita akan terus mencapai hasil yang luar biasa bersama di tahun-tahun mendatang. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, dan semua orang di dalam tim atas profesionalisme dan dedikasi mereka.”

VR46 Ungkap Spesifikasi Motor 2027 setelah Perpanjangan Kontrak Ducati
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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