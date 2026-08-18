Luca Marini Ungkap Bagaimana Joan Mir Jadi Pembeda di Kualifikasi

Menampilkan performa terbaiknya selama akhir pekan MotoGP pada hari Minggu telah membantu Luca Marini naik ke posisi sepuluh klasemen, menjadi Honda teratas di klasemen pembalap.

Namun, perjuangannya akan jauh lebih mudah jika ia bisa meraih hasil kualifikasi yang lebih baik.

Pembalap HRC tersebut berhasil finis di posisi sepuluh besar dalam lima dari tujuh balapan Grand Prix terakhir, meskipun mengawali balapan dari posisi start rata-rata di urutan ke-15.

Luca Marini, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

Memang, sejauh musim ini Marini baru dua kali berhasil menembus posisi sepuluh besar di kualifikasi.

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"Pada hari Minggu, performa saya selalu menjadi yang terbaik sepanjang akhir pekan. Saya hampir selalu menjadi pembalap tercepat di antara penunggang motor Jepang," ujarnya.

"Jadi, untuk hari Minggu, potensinya ada; namun jika saya selalu harus memulai balapan dari posisi ke-15 atau ke-16, segalanya menjadi sangat rumit.

"Saya ingin menjalani balapan yang lebih mudah! Memulai dari posisi ke-8 atau ke-9 akan sangat luar biasa."

Luca Marini, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

Marini menjelaskan bahwa dilemanya adalah upaya untuk mendapatkan cengkeraman (grip) lebih besar justru bisa membuat motor menjadi semakin tidak stabil.

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“Setiap kali kami mencoba mencari cengkeraman lebih, motor mulai menjadi tidak stabil dan saya kehilangan banyak waktu akibat guncangan saat keluar tikungan, serta sistem kontrol traksi yang bekerja terlalu agresif memangkas tenaga.

“Jadi, kami harus selalu mencari keseimbangan di antara hal-hal tersebut.

“Cengkeraman saat motor miring (edge ​​grip) tidak cukup untuk satu putaran, namun jika kami mencoba menambah cengkeraman, motor justru menjadi sangat tidak stabil saat mulai ditegakkan kembali; jadi, situasinya agak sulit.”

Joan Mir, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

"Joan melakukan pekerjaan luar biasa"

Marini juga memuji rekan setimnya, Joan Mir, yang meski berada di posisi ke-18 klasemen pembalap, berhasil mendekati posisi 10 besar saat kualifikasi dari beberapa putaran terakhir.

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"Joan melakukan pekerjaan yang luar biasa; dia melakukan pengereman dengan sangat keras dan agresif hingga titik yang dalam pada beberapa balapan terakhir ini, dan dia mampu membuat perbedaan saat kualifikasi dibandingkan dengan saya.

"Jadi, saya jelas bisa melakukan perbaikan di aspek ini."

Dengan Honda mulai mengurangi pengembangan 1000cc terakhir mereka menjelang era baru mesin 850cc dan ban Pirelli, Marini tidak memperkirakan adanya perubahan signifikan pada karakter RC213V di sisa seri musim ini.

“Pada paruh pertama musim, kami mengubah segalanya. Namun pada akhirnya, sensasi dan perilaku motor—DNA-nya—tetap sama.

“Jadi, sekarang saya hanya perlu mempertahankan setelan dasar dan terus berupaya meningkatkan performa, khususnya saat kualifikasi, karena itulah aspek yang masih kurang tahun ini.”

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Marini dikabarkan telah merampungkan kepindahan ke Tech3 KTM untuk musim 2027, meskipun belum ada pengumuman resmi.

Mir akan pindah ke Gresini Ducati, sementara Honda belum memastikan apakah David Alonso atau Diogo Moreira yang akan menjadi rekan setim bagi Fabio Quartararo—pembalap baru yang telah direkrut—di tim pabrikan.