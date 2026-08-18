Luca Marini Ungkap Bagaimana Joan Mir Jadi Pembeda di Kualifikasi

Luca Marini menjelaskan di mana rekan setimnya di Honda, Joan Mir memiliki keunggulan di kualifikasi.

Luca Marini targets MotoGP qualifying gains: “Starting from P8, P9 would be fantastic”
Luca Marini targets MotoGP qualifying gains: “Starting from P8, P9 would be fantastic”
© Gold and Goose

Menampilkan performa terbaiknya selama akhir pekan MotoGP pada hari Minggu telah membantu Luca Marini naik ke posisi sepuluh klasemen, menjadi Honda teratas di klasemen pembalap.

Namun, perjuangannya akan jauh lebih mudah jika ia bisa meraih hasil kualifikasi yang lebih baik.

Pembalap HRC tersebut berhasil finis di posisi sepuluh besar dalam lima dari tujuh balapan Grand Prix terakhir, meskipun mengawali balapan dari posisi start rata-rata di urutan ke-15.

Luca Marini, Silverstone MotoGP.
Luca Marini, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Memang, sejauh musim ini Marini baru dua kali berhasil menembus posisi sepuluh besar di kualifikasi.

"Pada hari Minggu, performa saya selalu menjadi yang terbaik sepanjang akhir pekan. Saya hampir selalu menjadi pembalap tercepat di antara penunggang motor Jepang," ujarnya.

"Jadi, untuk hari Minggu, potensinya ada; namun jika saya selalu harus memulai balapan dari posisi ke-15 atau ke-16, segalanya menjadi sangat rumit.

"Saya ingin menjalani balapan yang lebih mudah! Memulai dari posisi ke-8 atau ke-9 akan sangat luar biasa."

Luca Marini, Silverstone MotoGP.
Luca Marini, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Marini menjelaskan bahwa dilemanya adalah upaya untuk mendapatkan cengkeraman (grip) lebih besar justru bisa membuat motor menjadi semakin tidak stabil.

“Setiap kali kami mencoba mencari cengkeraman lebih, motor mulai menjadi tidak stabil dan saya kehilangan banyak waktu akibat guncangan saat keluar tikungan, serta sistem kontrol traksi yang bekerja terlalu agresif memangkas tenaga.

“Jadi, kami harus selalu mencari keseimbangan di antara hal-hal tersebut.

“Cengkeraman saat motor miring (edge ​​grip) tidak cukup untuk satu putaran, namun jika kami mencoba menambah cengkeraman, motor justru menjadi sangat tidak stabil saat mulai ditegakkan kembali; jadi, situasinya agak sulit.”

Joan Mir, Silverstone MotoGP.
Joan Mir, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

"Joan melakukan pekerjaan luar biasa"

Marini juga memuji rekan setimnya, Joan Mir, yang meski berada di posisi ke-18 klasemen pembalap, berhasil mendekati posisi 10 besar saat kualifikasi dari beberapa putaran terakhir.

"Joan melakukan pekerjaan yang luar biasa; dia melakukan pengereman dengan sangat keras dan agresif hingga titik yang dalam pada beberapa balapan terakhir ini, dan dia mampu membuat perbedaan saat kualifikasi dibandingkan dengan saya.

"Jadi, saya jelas bisa melakukan perbaikan di aspek ini."

Dengan Honda mulai mengurangi pengembangan 1000cc terakhir mereka menjelang era baru mesin 850cc dan ban Pirelli, Marini tidak memperkirakan adanya perubahan signifikan pada karakter RC213V di sisa seri musim ini.

“Pada paruh pertama musim, kami mengubah segalanya. Namun pada akhirnya, sensasi dan perilaku motor—DNA-nya—tetap sama.

“Jadi, sekarang saya hanya perlu mempertahankan setelan dasar dan terus berupaya meningkatkan performa, khususnya saat kualifikasi, karena itulah aspek yang masih kurang tahun ini.”

Marini dikabarkan telah merampungkan kepindahan ke Tech3 KTM untuk musim 2027, meskipun belum ada pengumuman resmi.

Mir akan pindah ke Gresini Ducati, sementara Honda belum memastikan apakah David Alonso atau Diogo Moreira yang akan menjadi rekan setim bagi Fabio Quartararo—pembalap baru yang telah direkrut—di tim pabrikan.

Tags:

Luca Marini
Joan Mir
Honda HRC (MotoGP)
Luca Marini Ungkap Bagaimana Joan Mir Jadi Pembeda di Kualifikasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Marco Bezzecchi, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Jawaban Honda Yakinkan Quartararo untuk Bergabung di Musim 2027
Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Tiga Pembalap yang Diprediksi sebagai Favorit Gelar MotoGP 2026
Jorge Martin leads Ai Ogura, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pembalap VR46 Trackday di Misano Jelang Balapan Malam CIV
Francesco Bagnaia, Valentino Rossi in Misano pit box. Credit: Instagram/VR46 Riders Academy.
MotoGP News
Honda "Berharap Lebih" dari Paruh Pertama Musim 2026
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Honda Mengonfirmasi Penampilan Wildcard untuk Nakagami di Motegi
Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Luca Marini Ungkap Bagaimana Joan Mir Jadi Pembeda di Kualifikasi
16m ago
Luca Marini, Joan Mir, MotoGP 2026.
MotoGP News
Aleix Espargaro 'Menghitung Hari' untuk Kembali Menguji Motor MotoGP Honda
3h ago
Aleix Espargaro.
MotoGP News
Razgatlioglu Masih Percaya dengan Proyek MotoGP 850cc Yamaha
19h ago
Toprak Razgatlioglu. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Putaran Aragon akan Menentukan Peta Pertarungan Gelar MotoGP 2026
23h ago
Marc Marquez, 2025 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Pirro Tidak Yakin Masalah Ducati di MotoGP 2026 akan Teratasi
17/08/26
Marc Marquez leads Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Bagaimana Alex Marquez Memaksimalkan Potensi Ducati di Silverstone?
14/08/26
Alex Marquez leads Marc Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jorge Martin Membela Keputusannya Pindah ke Yamaha
14/08/26
Jorge Martin, Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Comeback Tidak Membuat Cal Crutchlow Merindukan MotoGP
14/08/26
Cal Crutchlow, 2026 MotoGP British Grand Prix, leaving pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Pakai Formula 850cc, Steiner: Langkah Mundur untuk Melaju Jauh
14/08/26
Guenther Steiner. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pol Espargaro Prediksi Rookie akan Lebih Diuntungkan di Musim 2027
14/08/26
Race start, 2026 Silverstone MotoGP.