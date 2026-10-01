Alokasi Ban Motegi Jadi Kabar Buruk untuk Marc Marquez dan Ducati

Pengaspalan ulang lintasan Motegi mengharuskan adanya penyesuaian alokasi ban Michelin untuk MotoGP Jepang akhir pekan ini; termasuk penggunaan ban belakang dengan konstruksi yang diperkuat, jenis ban yang menyulitkan Ducati di Austria.

Tanpa adanya data uji coba untuk permukaan aspal baru tersebut, Michelin memperluas pilihan alokasi menjadi tiga opsi ban depan dan tiga opsi ban belakang, yang ditentukan berdasarkan simulasi serta informasi dari balapan sebelumnya di Motegi.

Hanya untuk ban Hard

“Untuk ban depan, tipe Soft, Medium, dan Hard tetap memiliki tingkat kekakuan yang sama seperti tahun lalu dan semuanya memakai kompon simetris,” jelas Piero Taramasso, Manajer Kompetisi Roda Dua Michelin Motorsport.

“Namun, ban depan tipe Hard memiliki konstruksi khusus yang diperkuat. Ini adalah solusi yang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit tertentu di Asia dan juga akan kami hadirkan di Mandalika.

Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring Sprint. © Gold and Goose

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“Untuk bagian belakang, kami memilih tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibanding tahun 2025 guna memberikan margin tambahan, mengingat adanya ketidakpastian terkait aspal baru tersebut.

“Ban tipe Soft dan Medium menggunakan konstruksi casing standar kami, sedangkan ban tipe Hard [belakang] menggunakan konstruksi casing yang diperkuat, yang sebelumnya telah kami hadirkan di Austria.”

Motegi telah menjadi arena yang bersahabat bagi Ducati, yang memenangkan tujuh balapan terakhir, termasuk kemenangan ganda di Sprint Race dan GP yang diraih Francesco Bagnaia tahun lalu.

Pada ajang tersebut, di atas permukaan aspal lama, para pembalap lebih memilih ban depan kompon Medium untuk kedua balapan, yang dikombinasikan dengan ban belakang Soft untuk Sprint dan Medium untuk Grand Prix.

Meski ban belakang dengan konstruksi standar versi revisi juga akan tersedia untuk digunakan di Motegi, jika ban belakang Hard terbukti lebih kompetitif di permukaan aspal baru tersebut, hal ini bisa menjadi kabar buruk untuk para pembalap Ducati - termasuk kandidat juara Marc Marquez - karena motor Desmosedici kesulitan dalam mendapatkan grip saat menggunakan ban tersebut pada putaran sebelumnya di Red Bull Ring.

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Marc Marquez recovers after early brake issues, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

"Sekali lagi, kami sangat kesulitan"

Marquez finis kedua di belakang pemimpin klasemen Jorge Martin dari Aprilia pada Sprint Race Austria - setelah Pedro Acosta jatuh saat memimpin - lalu mengatasi masalah rem di awal balapan untuk finis kelima di Grand Prix sebagai Ducati teratas.

Tapi, bahkan tanpa masalah pengereman tersebut, juara dunia sembilan kali itu tampaknya sulit untuk mengungguli Acosta dan Martin di sirkuit yang selama ini menjadi lintasan paling sukses bagi Ducati.

"Pada akhirnya, [ban yang digunakan] sama untuk semua orang," ujar Marquez menanggapi masalah cengkeraman ban belakang Ducati di Austria.

“Memang benar kami perlu bekerja lebih baik [terkait ban belakang yang lebih kaku], karena kami sangat kesulitan di Thailand dan juga di sini, namun setidaknya kami tetap kompetitif.

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“Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa melakukan peningkatan, khususnya untuk Mandalika, di mana kami akan kembali menggunakan spesifikasi yang berbeda - bukan yang ini, melainkan casing khusus lainnya.”

Marquez tidak menyebutkan bahwa ban dengan konstruksi lebih keras itu juga akan tersedia di Motegi, tempat ia mengunci gelar juara musim lalu lebih awal dengan finis sebagai runner-up di belakang Bagnaia.

Kabar baik bagi Marquez dan Ducati adalah prakiraan suhu udara yang sejuk di Motegi akhir pekan ini, yang memperkecil kemungkinan ban belakang Hard dengan konstruksi lebih kaku tersebut menjadi pilihan utama.

"Kami harus belajar dengan sangat cepat mulai hari Jumat dan memantau dengan cermat bagaimana kondisi lintasan berkembang," ujar Taramasso. "Cuaca juga bisa memainkan peran penting, mengingat prakiraan suhu yang relatif sejuk serta adanya kemungkinan hujan."

Setelah Motegi, balapan langsung berlanjut ke Mandalika, tempat digunakannya versi paling ekstrem dari konstruksi ban yang lebih kaku. Tahun lalu, semua pembalap Ducati - kecuali pemenang Grand Prix Fermin Aldeguer - mengalami kesulitan.

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