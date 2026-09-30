Jorge Martin Menatap Fase Krusial dalam Perebutan Gelar MotoGP

MotoGP memasuki rangkaian flyaway yang menantang - lima balapan dalam enam akhir pekan - dengan Jorge Martin dari Aprilia kembali memimpin klasemen.

Pembalap Spanyol itu tiba di Motegi dengan keunggulan 12 poin atas juara bertahan Marc Marquez setelah mengalahkan pembalap Ducati itu pada kedua balapan di Red Bull Ring.

Namun, dengan tujuh seri tersisa, persaingan perebutan gelar juara masih jauh dari sekadar pertarungan antara dua pembalap saja.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, tertinggal 42 poin dari posisi puncak, sementara Pedro Acosta dari KTM tertinggal 72 poin namun menjadi sosok yang paling disorot saat ini setelah meraih kemenangan perdana yang dominan di Austria.

Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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Pemenang Grand Prix lainnya di 2026 - Fabio di Giannantonio, Ai Ogura, Raul Fernandez dan Alex Marquez - juga berpotensi merebut poin-poin krusial dari para kandidat juara saat musim menuju Fase yang menurut Martin "tahap yang sangat penting".

"Tur Asia akan segera dimulai dan kami menghadapinya dalam kondisi yang baik," ujar Martin, yang memilih tidak menjalani operasi arm pump setelah akhir pekan yang sukses di Austria.

"Kami bekerja dengan sangat baik sebagai sebuah tim, dan saya ingin berterima kasih kepada Aprilia atas kinerja luar biasa mereka.

“Kita perlu terus melangkah di jalur ini, menjaga konsistensi, dan tetap fokus pada tujuan kita. Saya sangat menghormati budaya Asia, dan saya tak sabar untuk membalap di hadapan para penggemar kami di Jepang.

“Tahap yang sangat penting dalam kejuaraan ini akan segera dimulai. Ayo kita mulai!”

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Martin collides with Bezzecchi, Turn 1, 2025 Motegi Sprint. © Gold and Goose

Mengingat hal itu, Aprilia tentu sangat ingin menghindari terulangnya mimpi buruk Sprint Motegi tahun lalu, saat Martin mengalami patah tulang selangka setelah menabrak Bezzecchi di Tikungan 1.

Bezzecchi yang kesakitan kembali keesokan harinya dan tampil gigih untuk mengamankan posisi keempat dalam balapan Grand Prix.

"Sungguh menyenangkan bisa pergi ke Jepang. Saya tak sabar untuk bertemu dengan semua penggemar," ujar Bezzecchi, yang sebelumnya meraih dua kali posisi ketiga di Austria.

"Saya sangat menyukai sirkuit Motegi, dan performa kami cukup baik di sana tahun lalu. Target kami adalah menjalani akhir pekan yang sukses dan melanjutkan upaya yang telah kami lakukan selama ini."

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