Senna Agius Kecewa Tak Bisa Berbagi Grid MotoGP dengan Jack Miller

Australia akan memiliki pembalap MotoGP baru musim depan saat Senna Agius bergabung dengan Tech3 KTM tahun depan.

Namun, saat satu pembalap Australia tiba, yang lain justru pergi. Jack Miller - pemenang empat balapan MotoGP - akan mengakhiri kiprahnya selama 12 tahun di kelas premier Grand Prix pada penutup musim di Valencia, November mentatang.

Agius, 21 tahun, mengakui bahwa ia sempat berharap bahwa keduanya bisa berbagi grid MotoGP setidaknya selama satu musim.

"Saya sangat ingin berbagi lintasan balap dengan Jack, jadi agak mengecewakan karena dia tidak akan ada di sana," ujar Agius kepada MotoGP.com.

“Dia adalah teman baik saya, dan selama ini dia telah menetapkan standar tinggi bagi dunia balap motor Australia serta bagi para pembalap muda yang muncul dari sana.

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“Jadi, saya merasa sangat bangga bisa memikul tanggung jawab tersebut; saya hanya ingin mengharumkan nama negara karena saya merasa mereka semua turut serta dalam perjalanan saya ini.”

Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Agius, pemenang balapan Moto2 empat kali, akan melakukan debut MotoGP bersama Luca Marini di Tech3 pada tahun 2027.

"Saya sangat dekat dengan Australia di hati saya dan sangat menghargai Australia. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal dan saya berusaha menjadi diri saya sendiri. Saya merasa benar-benar orang Australia."

Miller, sementara itu, akan beralih ke WorldSBK setelah kehilangan kursi Pramac Yamaha dari rival Agius di Moto2, Izan Guevara.

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Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Itu berarti Agius akan menjadi satu-satunya pembalap Australia di grid MotoGP saat kejuaraan tersebut digelar di sirkuit jalan raya Adelaide yang baru untuk pertama kalinya pada musim depan.