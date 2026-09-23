Honda Panggil Somkiat Chantra untuk Gantikan Joan Mir di Motegi

Somkiat Chantra akan kembali ke MotoGP bersama Honda di Motegi.

Somkiat Chantra returns to MotoGP in place of Joan Mir
Somkiat Chantra returns to MotoGP in place of Joan Mir
© Gold and Goose

Somkiat Chantra melakukan comeback kejutan di MotoGP dengan menggantikan Joan Mir pada Grand Prix Jepang di Motegi akhir pekan depan.

Mir absen di Austria akhir pekan lalu untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan menyusul kelelahan ekstrem yang memaksanya mundur dari GP Misano.

Karena masa pemulihan dan observasi berlanjut, juara dunia MotoGP 2020 tersebut juga akan melewatkan seri balapan di Motegi dan Mandalika mendatang.

Pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, menggantikan Mir di Red Bull Ring, tapi ia tidak bisa kembali jadi pengganti di Jepang karena terdaftar sebagai wildcard - mengendarai RCV kelima - untuk balapan kandangnya.

Somkiat Chantra.
Somkiat Chantra.
© Gold and Goose

Dengan pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, masih dalam masa pemulihanakibat cedera punggung, Honda akhirnya memilih Chantra, yang tahun lalu membalap untuk LCR sebelum beralih ke proyek WorldSBK milik HRC musim ini.

Chantra memenangkan Grand Prix Moto2 Motegi 2023 dan finis di posisi ke-15 bersama LCR di MotoGP musim lalu.

Pada musim debutnya di WorldSBK, ia berhasil mencetak poin dalam tujuh kesempatan - dengan hasil terbaik finis di posisi ke-13 - setelah pulih dari cedera pra-musim.

Nakagami, yang selama ini memikul sebagian besar tugas pengujian motor 850cc Honda, tampil mengesankan dengan finis di posisi ke-13 pada balapan pertamanya musim ini di Austria, mengungguli pembalap reguler Honda, Luca Marini dan Diogo Moreira.

Honda menyatakan akan memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Mir setelah Grand Prix Indonesia.

Tags:

Somkiat Chantra
Honda HRC (MotoGP)
Joan Mir
MotoGP
Honda Panggil Somkiat Chantra untuk Gantikan Joan Mir di Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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