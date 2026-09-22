Di Giannantonio Menilai Dirinya Salah Langkah di Red Bull Ring

Fabio di Giannantonio menjalani akhir pekan MotoGP yang paling berat musim ini dari segi performa di Red Bull Ring.

Pembalap VR46 Ducati itu berada di posisi buncit dari kelompok 10 besar baik di sesi kualifikasi, Sprint, maupun Grand Prix. Ia menutup akhir pekan di posisi kesembilan, tertinggal 15 detik dari pemenang balapan, Pedro Acosta (KTM).

"Saya menyukai trek ini... Saya rasa kami menjalani akhir pekan yang salah," ujarnya. "Akhir pekan ini motor bekerja dengan baik - tidak ada masalah teknis, semuanya lancar - tetapi menurut saya kami mengambil arah pengembangan yang salah kemarin.

"Di MotoGP saat ini, Anda tidak bisa menjalani akhir pekan di mana performa Anda justru mengalami kemunduran.

“Motor kami sebenarnya cukup bagus, tapi tidak cukup kompetitif untuk ikut bersaing di barisan depan. Jadi, sejujurnya menurut saya akhir pekan ini kami memang salah langkah.”

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Diggia deep in the pack, as team-mate Franco Morbidelli runs wide, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Seluruh pembalap Ducati tampak kesulitan menghadapi ban belakang dengan konstruksi kasing yang lebih kaku, namun di Giannantonio tidak menganggap hal itu sebagai alasan.

"Saya meraih pole position dengan ban ini di Goiania, finis kedua di Sprint, dan naik podium di balapan utama."

Pembalap asal Italia itu menambahkan: "Menurut saya, pembalap lain bekerja lebih baik; mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan saya, atau kami."

Austrian MotoGP Race Lap Times: Podium plus Ducati riders. © Peter McLaren

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Sementara di Giannantonio mendapatkan perolehan poin terburuknya musim ini tanpa mengalami kecelakaan, Acosta merayakan kemenangan perdana yang telah lama dinantikannya di ajang Grand Prix MotoGP.

"Saat menang, rasanya Anda menjadi orang yang paling 'ringan' di dunia. Sungguh luar biasa," ujar di Giannantonio. "Bukan hanya saat kemenangan pertama; bahkan tahun ini di Barcelona, ​​ketika menang, rasanya begitu ringan - seolah Anda bisa menyentuh langit.

"Namun bagi saya pribadi, keesokan harinya saya merasa sangat termotivasi. Rasanya saya tidak bisa berdiam diri di rumah, saya ingin berlatih, ingin kembali menunggangi motor, karena saya ingin merasakan kembali sensasi itu."

“Saya rasa baginya, ini pastilah merupakan pengalaman yang penuh gejolak emosi. Dia harus menghadapi segala momen sulit, segala kesalahan, dan seluruh prosesnya. Jadi, saya sangat yakin hari ini adalah hari yang luar biasa baginya dan tim, dan pencapaian ini sungguh layak ia dapatkan, dia adalah pembalap yang hebat. Jadi, dia memang pantas mendapatkannya.”

Di Giannantonio akan bergabung dengan KTM pada tahun 2027, menggantikan Acosta yang pada gilirannya pindah ke Ducati Lenovo.

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Kemenangan ini juga membuat Acosta merebut posisi empat klasemen dari Diggia dengan selisih hanya empat poin menjelang putaran Motegi akhir pekan depan.