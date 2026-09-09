Bulega Lengkapi Line-Up MotoGP 2027 Ducati setelah Diumumkan VR46

Bintang WorldSBK, Nicolo Bulega, dipastikan sebagai pembalap MotoGP terakhir Ducati untuk era baru 850cc/Pirelli.

Nicolo Bulega confirmed as a VR46 Ducati MotoGP rider.
Nicolo Bulega confirmed as a VR46 Ducati MotoGP rider.
© Gold and Goose

Nicolo Bulega, yang hampir dipastikan menjadi juara dunia WorldSBK 2026, telah resmi dikonfirmasi sebagai pembalap VR46 MotoGP untuk musim 2027.

Pembalap  Italia tersebut - yang sejauh musim ini hanya menelan satu kekalahan di WorldSBK - akan kembali ke tim Valentino Rossi, tempat ia mengawali karier kejuaraan dunianya sebagai pembalap Moto3 pada tahun 2016.

Bulega, yang melakukan debut MotoGP sebagai pengganti Marc Marquez yang cedera akhir musim lalu, juga terlibat dalam pengembangan prototype MotoGP 2027 yang memakai mesin 850cc dan ban Pirelli sembari tetap menjalankan komitmennya di WorldSBK.

Pembalap 26 tahun ini melengkapi susunan pembalap Ducati MotoGP untuk musim depan, dan menjadi satu-satunya pembalap Italia di antara legiun Spanyol milik pabrikan Borgo Panigale: Marc Marquez dan Pedro Acosta di tim pabrikan, Joan Mir dan Dani Hologado di Gresini, serta rekan setimnya di VR46 Fermin Aldeguer.

Nicolo Bulega and Ducati WorldSBK team-mate Iker Lecuona.
Nicolo Bulega and Ducati WorldSBK team-mate Iker Lecuona.
© Gold and Goose

Kepindahan Nicolo Bulega ke MotoGP juga akan menjadi kembalinya dia ke paddock Grand Prix setelah stint pertama yang buruk antara tahun 2015-2021.

Saat tiba di ajang Grand Prix untuk pertama kalinya sebagai juara bertahan CEV Moto3, Nicolo Bulega berhasil meraih dua podium dan menempati peringkat ketujuh klasemen akhir pada musim debutnya di kejuaraan dunia bersama VR46.

Namun, performanya kemudian menurun; posisinya di klasemen merosot dari peringkat ketujuh menjadi peringkat ke-12 pada tahun berikutnya, lalu turun lagi ke peringkat ke-26.

Menilai bahwa tinggi dan berat badannya menjadi faktor penghambat, VR46 mempromosikan Bulega ke kelas Moto2 untuk musim 2019. 

Akan tetapi, ia hanya mampu finis di peringkat ke-17 klasemen akhir dan akhirnya berpisah dengan tim milik Valentino Rossi untuk bergabung dengan Italtrans pada tahun berikutnya.

Namun, performanya tidak kunjung membaik, sehingga Bulega akhirnya terpaksa memulai lembaran baru di ajang World Supersport pada tahun 2022.

Momen tersebut menjadi titik balik bagi karier Bulega, ia langsung tampil kompetitif dengan motor Ducati WSS sebelum akhirnya mendominasi musim 2023.

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Momentum Bulega terus berlanjut saat ia naik ke ajang WorldSBK pada tahun 2024. Ia meraih kemenangan pada debutnya di Phillip Island, yang menandai dimulainya persaingan sengit selama dua tahun dengan Toprak Razgatlioglu.

Meskipun Razgatlioglu unggul di kedua musim tersebut, Bulega menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menantang pembalap BMW itu secara konsisten, bahkan memenangkan enam dari delapan balapan terakhir yang mereka jalani bersama.

Saat Razgatlioglu pindah ke MotoGP pada tahun 2026, Bulega sejauh ini telah memenangkan 26 balapan. Satu-satunya kegagalannya meraih kemenangan terjadi saat ia finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya yang juga mantan pembalap MotoGP, Iker Lecuona, di Donington Park.

Pembalap VR46 saat ini, Franco Morbidelli, disebut-sebut akan mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Bulega di tim Aruba.it Ducati WorldSBK untuk musim 2027.

Rekan setim Morbidelli yang juga merupakan pemenang balapan musim 2026, Fabio di Giannantonio, telah dipastikan bergabung dengan Red Bull KTM untuk era baru mesin 850cc/ban Pirelli.

Nicolo Bulega.
Nicolo Bulega.
© Gold and Goose

Bulega akan bersaing memperebutkan gelar Rookie of the Year melawan para lulusan Moto2: David Alonso (Honda), Dani Holgado (Gresini), Izan Guevara (Pramac), serta Senna Agius (Tech3) yang statusnya masih menunggu konfirmasi.

Mereka semua berharap pemahaman mereka mengenai ban Pirelli akan memberikan keunggulan dibandingkan para pembalap kelas utama yang sudah mapan, yang harus beradaptasi beralih dari ban Michelin.

Tags:

Nicolo Bulega
Pertamina Enduro VR46 Racing
Bulega Lengkapi Line-Up MotoGP 2027 Ducati setelah Diumumkan VR46
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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