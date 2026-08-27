Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027

Celestino Vietti dipastikan keluar dari persaingan untuk kursi kedua VR46 di MotoGP setelah pembalap Italia itu dikonfirmasi pindah ke CFMOTO Aspar untuk musim Moto2 2027.

Dengan VR46 intin tetap memiliki pembalap Italia di timnya musim depan, Vietti - anggota VR46 Riders Academy dan melakukan turun pada tes Valencia 2025 dengan tim tersebut - muncul sebagai salah satu kandidat rekan satu tim Fermin Aldeguer yang sudah dikonfirmasi.

Namun, bintang WorldSBK Nicolo Bulega muncul sebagai kandidat terkuat dan kini diperkirakan akan bergabung dengan Aldeguer, menggantikan Franco Morbidelli.

VR46 memang belum mengumumkan siapa rekan satu tim Aldeguer, tapi Vietti - pemenang 10 Grand Prix - dipastikan sudah keluar dari persaingan menyusul konfirmasi kepindahannya dari SpeedRS Boscoscuro ke Aspar di ajang Moto2 musim depan.

Celestino Vietti tests VR46 MotoGP bike at Valencia. © Gold and Goose

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"Saya sangat senang; bergabung dengan tim yang sangat kompetitif - seperti yang telah terbukti selama bertahun-tahun - merupakan kesempatan yang luar biasa," ujar Vietti.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jorge Martínez ‘Aspar’ dan timnya atas sambutan hangat mereka.

"Tahun depan, saya akan berganti tim sekaligus motor; ini akan menjadi tantangan yang hebat dan menarik, dan saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk bersaing memperebutkan gelar juara.

"Itulah target untuk tahun mendatang."

Celestino Vietti. © Gold and Goose

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Vietti akan membalap bersama pemimpin klasemen Moto3, Máximo Quiles; dan tim Aspar membutuhkan perombakan total setelah Dani Holgado (Gresini) dan David Alonso (Honda) sama-sama mengamankan kursi MotoGP untuk musim 2027.

"Dengan bergabungnya Celestino Vietti, kami melengkapi tim yang sangat kuat untuk musim Moto2 2027," ujar pimpinan tim, Jorge Martínez ‘Aspar’.

“Kami terus bersaing memperebutkan posisi teratas bersama Alonso dan Holgado - sebuah pencapaian yang ingin kami ulangi musim depan - dan itulah sebabnya kami memilihnya.

“Kami kembali mengandalkan pembalap dari VR46 Riders Academy, melanjutkan jejak Bagnaia dan Migno di Kejuaraan Dunia, serta Bezzecchi dan Marini di ajang yang saat ini disebut MotoJunior.

“Kami berharap dapat memberikan segala dukungan yang dibutuhkan Vietti untuk bersama-sama memperebutkan gelar juara Moto2.”

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Vietti, yang sejauh musim ini telah mencatatkan tiga kali finis di posisi kedua, menempati peringkat ketujuh dalam klasemen Moto2 namun merupakan pembalap Boscoscuro terbaik kedua setelah Izan Guevara dari tim Pramac, yang sudah dipastikan naik ke MotoGP bersama Pramac Yamaha tahun depan.