Yamaha Umumkan Kepergian Jack Miller dari Pramac di Akhir 2026

Yamaha secara resmi mengonfirmasi kepergian Jack Miller dari Pramac pada akhir musim ini, yang membuka jalan untuk kepindahannya ke World Superbike dengan pabrikan Jepang tersebut.

Miller bergabung dengan kamp Yamaha untuk musim 2025 bersama Pramac, yang memperpanjang karier Grand Prix-nya setelah musim 2024 yang sulit bersama KTM.

Penampilan impresifnya pada tahun 2025 memberinya kesempatan untuk menjalani tahun kedua bersama Pramac dan Yamaha guna memimpin pengembangan motor V4 baru merek tersebut.

Namun, tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi Jack Miller; ia sempat tampak tidak akan lagi berada di grid saat silly season MotoGP mendekati akhirnya.

Jack Miller, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

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Dalam beberapa pekan terakhir, ia santer dikaitkan dengan kepindahan ke ajang World Superbike bersama tim pabrikan Yamaha.

Pada hari Kamis menjelang Grand Prix Aragon, Yamaha dan Pramac secara resmi mengonfirmasi kepergiannya dari proyek MotoGP, yang mengisyaratkan bahwa pengumuman mengenai kepindahannya ke WorldSBK akan segera dilakukan.

Dalam sebuah pernyataan, Miller mengatakan: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yamaha, Prima Pramac Yamaha MotoGP, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini atas kesempatan yang telah kita jalani sejak awal musim 2025.

“Sungguh pengalaman yang memuaskan bisa menjadi bagian dari kelompok yang bekerja keras membangun masa depan.

“Kami semua telah mengerahkan segalanya untuk memajukan proyek ini, dan saya bangga bisa turut berperan dalam perjalanan tersebut.

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Jack Miller. © Gold and Goose

“Saya masih percaya bahwa saya memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan dan lebih banyak hal untuk dicapai, dan saya akan membawa motivasi itu bersama saya ke mana pun yang akan datang.

“Saya menantikan babak selanjutnya dalam karier saya dan melihat ke mana perjalanan itu akan membawa saya.

“Namun sebelum itu, masih ada balapan tersisa di musim ini, dan fokus penuh saya tetap pada menyelesaikan tahun ini dengan baik bersama tim.”

Managing Director Yamaha, Paolo Pavesio, menambahkan: “Jack bergabung dengan Yamaha pada tahap penting proyek MotoGP kami dan segera menjadi kontributor yang berharga.

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“Pemahaman teknisnya, keterbukaan dalam menerima masukan, serta komitmennya yang tak kenal lelah membantu kami melangkah maju di berbagai aspek.

Jack Miller, Pramac Yamaha, 2026 British MotoGP © Gold and Goose

“Dia menghadapi setiap tantangan dengan profesionalisme dan antusiasme.

“Dedikasi serupa juga tercermin dari kesediaannya untuk mewakili Yamaha di ajang Suzuka 8 Hours, di samping komitmennya di MotoGP.

“Di luar kontribusinya di lintasan, Jack membawa energi yang luar biasa bagi tim kami.

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“Sikap positif, semangat kerja sama tim, dan kemampuannya membangun hubungan yang erat di dalam tim menjadikannya sosok yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama serta rekan setim yang sangat berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek ini.

“Atas nama Yamaha, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Jack atas segala kontribusinya bagi program kami.

"Kami mendoakan kesuksesan baginya di masa depan, serta berharap jalan kami akan kembali bersinggungan dan suatu hari nanti kami berkesempatan melihatnya kembali mengenakan warna biru Yamaha."

Miller diperkirakan akan digantikan di tim Pramac oleh pembalap papan atas Moto2, Izan Guevara, sementara Toprak Razgatlioglu tetap bertahan untuk musim 2027.

Susunan pembalap tim pabrikan Yamaha juga akan mengalami perombakan pada tahun 2027, dengan Jorge Martin dan Ai Ogura akan menggantikan Fabio Quartararo dan Alex Rins.

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Quartararo akan pindah ke Honda di MotoGP, sementara itu Rins dikaitkan dengan kepindahan ke ajang WorldSBK bersama tim GoEleven Ducati.