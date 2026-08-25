RESMI: Vinales Kembali Absen di Aragon, Tech3 Panggil Pol Espargaro

Tech3 KTM telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales akan absen pada Grand Prix Aragon akhir pekan ini, dan posisinya akan digantikan oleh Pol Espargaro.

Pembalap yang telah memenangkan 10 balapan MotoGP ini belum kembali membalap sejak MotoGP dilanjutkan usai jeda musim panas, karena ia masih dalam masa pemulihan dari cedera bahu yang dialaminya tahun lalu di Jerman.

Sky Italy telah melaporkan pada akhir pekan lalu bahwa Maverick Vinales kemungkinan besar akan kembali absen pada seri Aragon minggu ini.

Tech3 kini telah mengonfirmasi hal tersebut, dengan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kembali turun untuk menggantikannya.

Vinales has struggled with a shoulder injury for over a year © Gold and Goose

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Belum ada jadwal pasti mengenai kapan Vinales akan kembali membalap, tapi Tech3 berharap ia bisa kembali tampil pada Grand Prix San Marino di Misano bulan depan.

"Bersama Maverick dan KTM, kami telah memutuskan bahwa Pol akan terus membalap bersama kami di Aragon agar Maverick dapat tetap fokus pada pemulihannya," ujar bos tim Tech3, Nicolas Goyon.

“Pol telah menjalankan tugas dengan baik untuk tim di Silverstone, dan berkat pengalamannya, ia berada dalam posisi yang tepat untuk kembali turun tangan akhir pekan ini.

“Hal terpenting bagi kami adalah Maverick mengambil waktu yang ia butuhkan untuk memulihkan diri sepenuhnya.

“Kami terus mendukungnya selama proses ini dan tetap berharap dapat menyambutnya kembali di Misano.

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“Sampai saat itu tiba, kami akan fokus pada Aragón dan terus memberikan dukungan penuh kepada Pol dan Enea.”

Pol Espargaro will stand in for Vinales at Aragon © Gold and Goose

Espargaro finis di posisi ke-13 saat kembali membalap pada seri sebelumnya di Grand Prix Inggris, menggantikan Vinales.

Absennya Vinales terjadi di tengah situasi yang penuh gejolak bagi pembalap asal Spanyol tersebut terkait hubungannya dengan KTM, setelah ia kehilangan tempat di grid untuk musim 2027.

Selama jeda musim panas, beredar kabar bahwa KTM sedang mencari cara untuk mengakhiri kerja sama dengan Vinales sesegera mungkin.

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Namun, Vinales menggunakan media sosial untuk membantah kabar tersebut, sementara CEO Tech3, Guenther Steiner, menyatakan di Silverstone bahwa pembalap asal Spanyol itu tidak dipecat.

Saat ini, Vinales sedang menjalani perawatan untuk mengatasi robekan otot pada bagian bahunya yang cedera, sembari berupaya menghindari operasi yang akan mengakhiri musimnya.

Grand Prix San Marino dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan tanggal 11-13 September, sehingga Vinales memiliki waktu tambahan dua minggu untuk memulihkan diri sebelum kembali beraksi.