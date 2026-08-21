Steward MotoGP Mengenang Insiden yang Membawanya Lagi ke Paddock

Titik balik dalam karier Simon Crafar setelah pensiun dari balapan terjadi ketika sebuah kecelakaan membuatnya terkapar di Rumania, dengan sensasi seolah-olah "bagian bawah tubuh saya dipaku ke jalanan".

Pria Selandia Baru itu mengalami cedera punggung serius setelah tertabrak mobil saat sedang membantu persiapan ajang hard enduro Red Bull Romaniacs tahun 2009.

Sempat tidak bisa berjalan selama hampir satu tahun, proses pemulihan dan rehabilitasi yang panjang mendorong pemenang Grand Prix 500cc dan peraih podium WorldSBK tersebut untuk meninjau kembali kehidupannya setelah dunia balap.

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Saat berbicara dalam edisi terbaru podcast MotoGP Crash.net, Crafar - yang kini menjabat sebagai Ketua Panel Steward MotoGP FIM - menjelaskan:

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“Saya menjalani masa magang sebagai mekanik sepeda motor di Selandia Baru, jadi saya selalu sangat tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan aspek teknis saat masih menjadi pembalap; mungkin malah terlalu tertarik!

“Saya sempat berbicara dengan Mats Larsson, kepala departemen balap di Ohlins, dan berkata, ‘Saya ingin menjadi teknisi Ohlins setelah pensiun dari dunia balap’. Akhirnya kami mencapai kesepakatan dan saya pun mulai bekerja untuk Mats.

“Seperti yang Anda lihat di TV, biasanya teknisi ban, teknisi suspensi, spesialis data, kepala kru, dan pembalap berkumpul bersama di area pit.

“Bagi saya, tidak ada rasa canggung untuk sekadar mengubah posisi dalam kelompok diskusi tersebut, dan itu merupakan keuntungan besar. Saya juga belajar banyak dari rekan-rekan kerja saya serta Mats untuk mendukung aspek teknisnya.

“Namun, pada tahun yang sama, putra saya lahir - dia sekarang sudah berusia 25 tahun.”

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Simon Crafar, BSB. © Gold and Goose

“Mats memberi saya kontrak untuk tahun kedua, termasuk bayaran yang saya inginkan. Namun, saya sadar jika saya menandatanganinya, besar kemungkinan pernikahan saya akan berakhir dengan perceraian. Sebab, istri saya tinggal di Andorra tanpa ada yang mendampingi, sementara saya harus bepergian hampir sepanjang tahun.

“Saya sadar saya tidak bisa melakukannya; itulah sebabnya saya akhirnya kembali membalap di BSB, meskipun itu bukan langkah yang tepat. Namun, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi agar tetap bisa berkumpul dengan keluarga.

“Jadi, saya harus mencari jalan lain.”

Simon Crafar, Mick Doohan. © Gold and Goose

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“Saat saya pensiun, rasanya sangat brutal.”

Crafar mengakui bahwa transisi dari pembalap profesional menuju kehidupan normal terasa sangat berat.

"Tidak mudah untuk berhenti membalap. Saya telah membangun karier ini, dan jika dilihat dari luar mungkin tampak mulus, namun seperti kata pepatah, kita tidak belajar dari masa-masa indah, melainkan dari masa-masa sulit.

"Jadi, kemenangan di GP Inggris tidak banyak memberi saya pelajaran; kemenangan itu hanya sedikit menambah isi rekening saya dan merupakan pencapaian yang sejak lama ingin saya wujudkan.

Simon Crafar wins the 1998 British 500cc Grand Prix. © Gold and Goose

“Namun, saat saya berhenti balapan, rasanya sangat brutal. Segalanya - termasuk jati diri Anda sebagai seorang atlet - hilang begitu saja.

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“Mungkin dua atau tiga tahun kemudian, seorang teman baik saya, Paul Jones - rekan setim saya di Virgin Yamaha bersama Steve Plater pada tahun terakhir saya membalap - datang dan tinggal bersama saya.

“Dia bertanya, ‘Simon, ada masalah apa?’ Saya hanya menjawab, ‘Maksudmu?’ Dia berkata, ‘Setiap kali melihatmu, aku perhatikan kamu jadi makin pemarah’.

Simon Crafar, 2002. © Gold and Goose

“Kalau istri saya yang bilang begitu, saya pasti tidak akan mendengarkannya. Karena hubungan kami terlalu dekat, saya pasti akan mengira dia sedang kesal pada saya karena suatu hal.

“Tapi dia tidak punya alasan untuk mengatakan hal itu. Jadi, itu membuat saya benar-benar merenungi diri sendiri. Dan saya pun sadar bahwa sepertinya saya mengalami depresi.

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“Sebelumnya, saya bahkan tidak tahu apa itu depresi! Biasanya saya orang yang cukup ceria. Tapi bayangkan, beralih dari kehidupan yang begitu sibuk di dunia balap - sejak remaja hingga awal usia 30-an - lalu tiba-tiba semuanya hilang begitu saja.

“Dan rasanya identitasmu pun ikut hilang. Telepon berhenti berdering. Benar-benar berhenti total secara mendadak!

“Butuh waktu untuk memahaminya. Saya tidak bangga dengan tahun-tahun itu karena saya beralih dari sosok yang berambisi meraih sesuatu dan sangat gigih, menjadi seseorang yang pada dasarnya kehilangan arah.

“Saat karier olahragamu berakhir, menurut saya pribadi dirimu belum sepenuhnya matang, karena selama ini hidupmu sangat terbatas.

“Menurut saya, saya harus memiliki anak dan menyadari betapa luar biasanya hal itu—namun juga betapa beratnya, bagi saya dan istri saya... Hal-hal itulah yang membentuk diri kita.

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“Namun, momen yang paling berdampak besar bagi saya pada akhirnya adalah saat saya tertabrak mobil ketika sedang mengendarai motor trail.”

Simon Crafar. © Gold and Goose

“Saya pikir saya tidak akan bisa berjalan lagi”

Crafar pernah dua kali berkompetisi di Red Bull Romaniacs sebelum musibah menimpanya saat ia sedang bekerja untuk ajang tersebut.

“Saat itu saya masih agak bingung menentukan apa yang ingin saya lakukan, dan saya menginginkan sebuah tantangan.

“Saya sudah dua tahun membalap di Red Bull Romaniacs dan mengenal pemiliknya, Martin, yang hingga kini masih menjadi teman baik. Lalu, saat sedang bekerja untuk acara itu - tepatnya sedang menandai jalur - saya tertabrak oleh mobil warga setempat yang datang dari arah berlawanan.

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“Rekan-rekan kerja saya menatap saya, dan mereka pun menyadari apa yang terjadi dari cara saya bergerak... Rasanya seolah-olah tubuh bagian bawah saya dipaku ke jalanan.

“Saya langsung tahu apa yang telah terjadi, karena saya tidak bisa merasakan apa pun di bagian tubuh mulai dari tengah dada ke bawah.

“Saya sempat berpikir tidak akan bisa berjalan lagi—sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Hal itu membuat saya merenungkan hidup saya, karena ada banyak waktu yang dihabiskan dengan berbaring telentang sembari memikirkan jalan keluar terbaik dari situasi ini.

“Saya sadar bahwa saya bangga dengan karier saya, tetapi secara pribadi saya merasa malu atas apa yang terjadi sejak akhir karier saya hingga saat itu.

“Saya telah meraih banyak hal dan menjalin persahabatan yang erat, namun saya malu dengan sikap saya sendiri; saat terbaring di ranjang itu dan melihat istri serta anak-anak datang menjenguk untuk pertama kalinya, saya sadar merekalah segalanya, sementara selama ini saya justru sibuk mencari sesuatu yang lain untuk menggantikan dunia balap.

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“Hal itu membuat saya sangat marah, karena saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi bermesraan dengan istri atau berlarian bermain bersama anak-anak saya. Dan itu sungguh menakutkan. Jujur saja, saat itu saya membenci diri sendiri. Saya berpikir, 'Saya sudah mengacaukan segalanya. Dan di sinilah semuanya berakhir.'

“Saya tidak membiarkan diri saya terpuruk. Anak-anak datang menjenguk, dan saya sering melakukan atraksi wheelie saat berkeliling pusat perbelanjaan. Satu anak duduk di pangkuan saya, sementara yang satunya bergelantungan di poros roda belakang. Saat itulah saya sadar: apa pun yang terjadi, saya pasti bisa melaluinya.

“Saya harus menjalani proses selama 11 bulan untuk bisa berjalan kembali.

“Namun, kecelakaan itu menjadi titik balik bagi saya untuk menentukan langkah selanjutnya: memprioritaskan peran sebagai suami dan ayah yang baik.

“Selain itu, tabungan saya sudah habis terkuras dan kondisi keuangan saya sangat kacau saat keluar dari rumah sakit - hal itu juga menjadi pendorong semangat yang sangat kuat!

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Simon Crafar, wearing Motovudu t-shirt, with Eugene Laverty in 2013. © Gold and Goose

Dari rumah sakit ke Motovudu

Saat masih dirawat di rumah sakit, Crafar mulai merancang sekolah balap yang akan menjadi babak selanjutnya dalam kariernya.

“Saya berpikir, ‘Apa yang bisa saya lakukan agar merasa bangga, sekaligus menjadi suami dan ayah yang lebih baik serta tetap bisa membiayai hidup?’ Jawabannya adalah sekolah balap.

“Saya mendirikan Motovudu karena saya benar-benar merasa ada sesuatu yang kurang di bidang ini. Sebelumnya, saya pernah mengajar di trek bersama perusahaan lain, namun saya kurang sreg dengan metode yang ada saat itu.

"Jadi, saya berpikir: mengapa tidak membuat sesuatu yang mengajarkan cara memacu motor dengan cepat di lintasan secara lebih aman - berdasarkan pengalaman saya sendiri yang harus belajar dengan susah payah?

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“Saya mulai merintisnya saat masih di rumah sakit - dan ternyata berhasil! Kami menjalankan sekolah itu selama 13 tahun; seingat saya, 11 tahun di antaranya di bawah naungan perusahaan saya sendiri. Saya dan istri membangunnya dengan bantuan Guy Davies.

“Saat sekolah itu mulai berjalan lancar—kira-kira setelah tiga tahun beroperasi—dan kami berhasil mengatasi kesulitan keuangan, itulah kali pertama saya kembali merasa bangga akan sesuatu setelah masa-masa balapan saya berakhir.

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“Dan sekolah itu kemudian membuka jalan bagi berbagai hal lainnya.”

Simon Crafar and Amy Reynolds, Austria 2018. © Gold and Goose

Kembali ke MotoGP

Crafar akhirnya kembali ke paddock Grand Prix setelah dihubungi oleh Dorna untuk mengisi peran sebagai reporter pitlane MotoGP.

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“Saya sama sekali tidak menduganya. Sebelumnya, saya sempat menjalani wawancara di mana saya dan Mick Doohan membahas sesi kualifikasi [tahun 1998] di Assen serta kemenangan saya di Donington...

"Rupanya, saya menyelesaikan wawancara itu dalam sekali pengambilan gambar, dan mereka pun memasukkan nama saya ke dalam daftar kandidat jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan seseorang.

“Sekitar enam bulan atau lebih setelahnya, saya diminta untuk menemui mereka saat saya datang ke balapan berikutnya. Saya tidak menanggapinya dengan serius! Saya pikir, ‘Oh, mereka pasti ingin membuat video lagi’. Lalu, enam bulan berlalu lagi dan mereka bertanya, ‘Hei, jadi datang tidak?’

Simon Crafar, 2019. © Gold and Goose

“Saat kami bertemu, mereka menawarkan pekerjaan itu. Saya bertanya kepada keluarga dan mereka menyarankan agar saya mengambilnya. Jadi, itulah langkah saya kembali ke lingkungan balap paddock.

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“Itu tidak mudah karena sebelumnya saya sudah menangani sisi teknis sebagai mekanik, lalu terlibat dalam balapan dan urusan teknis bersama Ohlins. Kemudian ada pengalaman mengajar di lintasan, yang membantu saya menjelaskan berbagai hal dengan kata-kata kepada orang lain.

“Namun, menjadi komentator adalah hal yang sangat berbeda, dan saya sempat kesulitan pada awalnya!

“Saya belum pernah harus menggunakan otak untuk melakukan dua hal sekaligus dengan cara seperti itu. Sungguh sulit untuk membicarakan satu hal dan menyimak jawabannya dengan saksama, sembari pada saat yang sama menyiapkan pertanyaan lain mengenai topik yang berbeda.

“Manel Arroyo, yang saat itu menjabat sebagai atasan tertinggi kami di divisi TV, mengatakan bahwa ia pernah menjalani pekerjaan serupa di Formula 1.

"Menurutnya, pada tahun pertama, Anda langsung terjun ke situasi yang sangat menantang. Tahun kedua adalah masa untuk memantapkan apa yang telah dipelajari. Lalu pada tahun ketiga, barulah Anda benar-benar menguasainya dengan sempurna.”

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Simon Crafar ready for a live pitlane broadcast, Sepang test 2023. © Gold and Goose

“Saya hanya mengangguk dan berpikir, ‘Saya akan melakukannya lebih cepat dari itu!’ Dan ternyata dia benar sekali.

“Tahun pertama adalah masa sulit, saat Anda melakukan segala macam kesalahan. Tahun kedua, Anda mulai menyatukan semuanya. Lalu pada tahun ketiga, Anda sudah menguasainya, menyempurnakan semuanya, dan melaju dengan lancar.

“Itu memang sulit; saya harus mempelajari bidang pekerjaan yang benar-benar berbeda dari apa pun yang pernah saya lakukan sebelumnya. Namun, harus saya akui bahwa tanpa melalui proses itu, langkah selanjutnya akan jauh lebih berat.”

Simon Crafar, Jose Antonio Rueda, Collin Veijer. 2026 Brazilian Moto2 Grand Prix. © Gold & Goose

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Langkah selanjutnya adalah menjabat sebagai ketua Panel Steward FIM MotoGP, dengan Crafar menggantikan Freddie Spencer pada awal tahun 2025.