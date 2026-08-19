"Nyali Besar" - Crutchlow Menyebut Kunci Kemenangan Raul Fernandez

Raul Fernandez memantahkan perlunya berkendara secara hati-hati di Silverstone dengan langsung melesat dan memimpin sejak awal MotoGP Inggris.

Pembalap Trackhouse menjauh dari sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, dengan rata-rata setengah detik per lap selama sembilan lap pembuka.

Keunggulan Fernandez kemudian mencapai puncaknya sebesar 4,460 detik, tepat saat Bezzecchi kehilangan posisi kedua yang direbut oleh rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin.

Raul Fernandez's race lead per lap at the 2026 Silverstone MotoGP. © Peter McLaren

Namun, kekhawatiran bahwa Fernandez telah memforsir ban belakangnya dengan memacu motor terlalu keras sejak awal - membuatnya rentan di paruh kedua balapan - ternyata tidak terbukti.

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Martin sempat memangkas keunggulan Fernandez di pertengahan balapan, tapi pembalap Trackhouse itu merespons pada lap ke-13 dan ke-14 dengan kembali memperlebar jarak hingga lebih dari empat detik.

Fernandez kemudian mengelola keunggulannya atas Martin untuk meraih kemenangan meyakinkan dengan selisih 2,5 detik.

Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

“Raul memiliki nyali lebih besar”

Saat ditanya apakah ia terkejut melihat betapa cepatnya Fernandez membangun keunggulan besar, Cal Crutchlow - yang tampil di hadapan pendukungnya sebagai pengganti Johann Zarco yang sedang cedera di tim LCR Honda - menjawab:

“Hal yang perlu dipahami adalah [situasi itu terjadi ketika] seseorang berani mengambil risiko.

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“Ada seseorang yang berani memacu motornya secara maksimal, sementara pembalap lain mungkin tidak bersedia melakukan hal yang sama.

“Raul memiliki nyali lebih besar dibandingkan pembalap lain pada lima lap awal itu; ia berani mengambil keputusan, ‘Saya tidak masalah dengan [kondisi keausan] ban belakang, saya akan tancap gas’.

“Sementara pembalap lain mungkin berpikir, ‘Oke, dia pasti akan kembali terkejar oleh kita dalam sepuluh lap lagi’—padahal kenyataannya tidak demikian.”

Cal Crutchlow, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Crutchlow juga merasa bahwa Aprilia RS-GP turut berperan dalam memungkinkan Fernandez mempertahankan kecepatannya.

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"Motor-motor Aprilia adalah satu-satunya yang tidak mengalami masalah dengan [keausan] ban, bisa dibilang, sepanjang akhir pekan," ujar Crutchlow. "Sementara pembalap dan tim lain harus berupaya mengatur [kondisi ban] mereka.

"Mungkin saja [Aprilia] tidak menghasilkan panas yang sama [pada ban belakang] dibandingkan pabrikan dan pembalap lainnya karena alasan tertentu."