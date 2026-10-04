Marc Marquez Ungkap Rutinitas Barunya Jelang Balapan MotoGP

Marc Marquez menambahkan elemen baru pada rutinitas pra-balapannya untuk MotoGP Jepang.

Marc Marquez does push-ups on the grid before 2026 Japanese MotoGP Sprint. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez does push-ups on the grid before 2026 Japanese MotoGP Sprint. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

Ada tambahan baru dalam rutinitas pra-balapan Marc Marquez saat Sprint Race MotoGP Jepang, hal yang ia terapkan untuk menunjang performanya.

Marquez terlihat melakukan push-up di posisi *grid* start, sebuah tindakan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

Marc bukan satu-satunya atlet yang melakukan push-up di saat tak lazim. Tatiana Prozorova juga melakukan hal serupa di sela-sela perolehan poin saat bertanding melawan Alexandra Eala dalam turnamen WTA 500 di Singapura pada bulan September.

Namun, push-up yang dilakukan Marquez sebelum balapan dilakukan dengan lebih terencana, di mana sang juara bertahan MotoGP berupaya memanaskan otot-ototnya demi menunjang performanya di fase awal balapan.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Mengingat ia berhasil memimpin sejak tikungan pertama, dan mengendalikan balapan di setiap putaran hingga meraih kemenangan, strategi tersebut terbukti berhasil bagi pembalap Ducati Lenovo Team itu.

“Karena saya terus berusaha,” ujar Marc Marquez kepada MotoGP.com saat ditanya mengenai aktivitas push-up yang dilakukannya sebelum Sprint.

“Saya berusaha beradaptasi dan memahami apa yang dibutuhkan tubuh saya agar bisa tampil maksimal sejak awal.

“Dilihat dari hasilnya, segalanya tampak baik-baik saja, namun saya masih terus berupaya dan mencoba berbagai hal yang berbeda.”

Marc Marquez, Japanese MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Japanese MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Marquez menambahkan bahwa ide tersebut muncul dari dirinya sendiri, bukan atas saran orang-orang di tim pribadinya, seperti fisioterapis.

"Tentu saja saya memiliki tim yang sangat hebat di sekeliling saya dan mereka bisa memberikan banyak saran yang bagus," ujar pembalap berusia 33 tahun itu.

"Namun pada akhirnya, setelah bertahun-tahun menderita, orang yang paling memahami tubuh saya adalah diri saya sendiri. Jadi, saya berusaha merasakan apa yang saya butuhkan di setiap momen dan mencoba mewujudkannya."

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Ungkap Rutinitas Barunya Jelang Balapan MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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