Jika Marc Marquez mengunci gelar juara tahun ini di Portimao pada hari Sabtu, ia akan menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mengunci gelar MotoGP pada Sprint Race.

Hal ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat format Sprint—yang menempuh separuh jarak balapan dan memberikan separuh poin—baru diperkenalkan pada awal tahun 2023.

Tapi, ini tidak menjadi kali pertama gelar juara MotoGP ditentukan pada hari Sabtu. Sebelumnya dilakukan oleh Valentino Rossi, yang mengamankan gelar juara MotoGP empat-tak pertama dalam sejarah pada ajang Grand Prix Rio tahun 2002.

Rio dicoret dari kalender balap pada musim berikutnya, tetapi balapan Grand Prix yang digelar pada hari Sabtu tetap berlanjut di Qatar - antara tahun 2004 hingga 2007 - serta di Assen sampai tahun 2015 - balapan yang dimenangkan oleh Rossi setelah duel sengit di tikungan terakhir melawan Marquez.

Valentino Rossi, 2002 world champion, Rio. © Gold and Goose

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Juara dunia hari Sabtu

Jika menengok lebih jauh ke era 500cc, beberapa gelar juara dunia lainnya diraih pada hari Sabtu, termasuk pada Kejuaraan Dunia edisi perdana tahun 1949.

Les Graham mengamankan gelar tersebut di Ulster Grand Prix - putaran kedua terakhir musim itu - pada 20 Agustus 1949.

Selisih poin yang mengantarkan Graham meraih gelar juara tersebut kemudian menyusut menjadi hanya satu poin setelah Nello Pagani memenangkan seri penutup musim di Monza.

Grand Prix Irlandia Utara juga menjadi ajang penentuan gelar juara bagi Geoff Duke pada tahun 1951 dan John Surtees pada tahun 1956.

Giacomo Agostini meraih kemenangan di Ulster pada tahun 1968, namun saat itu ia sudah memastikan diri sebagai juara kejuaraan tersebut.

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MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Marquez berada di jalur yang tepat untuk menyamai rekor Agostini sebagai juara kelas utama sebanyak delapan kali pada musim ini.

Untuk mengunci gelar juara dalam balapan Sprint hari Sabtu - yang merupakan balapan kedua terakhir - Marquez perlu meraih setidaknya dua poin lebih banyak daripada Jorge Martin.

Memperoleh satu poin saja dalam balapan Sprint sudah cukup untuk mengakhiri upaya perebutan gelar juara oleh Marco Bezzecchi, yang saat ini menempati posisi ketiga.