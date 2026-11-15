Yamaha Lolos dari Sanksi FIM setelah Absen di MotoGP Qatar

Presiden FIM, Jorge Viegas, menyatakan bahwa Yamaha tidak akan mendapatkan sanksi olahraga karena absen di MotoGP Qatar karena tidak ada aturan yang mengatur pelanggaran kontrak komersial.

Yamaha menarik kedua timnya - Monster Yamaha dan Pramac - berserta keempat pembalapnya dari Grand Prix Qatar karena mereka berpegang pada kebijakan perjalanan internal perusahaan terkait wilayah Timur Tengah di tengah kekhawatiran akan keamanan menyusul konflik Iran.

Hal ini terjadi di tengah ancaman dari pihak MotoGP yang menyatakan akan menjatuhkan sanksi olahraga - termasuk skorsing balapan - kepada para pembalap jika mereka memilih absen di Qatar. Ancaman ini muncul setelah 19 dari total 22 pembalap menandatangani surat yang menyatakan penolakan terhadap ajang tersebut.

Menyusul pengumuman dari Yamaha, pihak MotoGP menyatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa keputusan merek tersebut untuk melanggar kontrak komersial dengan kejuaraan ini “membawa konsekuensi di bidang olahraga”.

Jorge Viegas at House of Commons event for 2027 6Days enduro. Credit: FIM.

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Presiden FIM nilai pernyataan MotoGP "tidak tepat"

Tapi, Presiden FIM Jorge Viegas - yang sebelumnya memilih untuk tidak berkomentar di depan publik selama kebuntuan antara pembalap dan MotoGP terkait putaran Qatar - kini menyatakan bahwa pernyataan MotoGP tersebut “tidak tepat”.

“Siaran pers dari Dorna - bukan dari FIM - itu tidak tepat, karena di dalamnya disebutkan bahwa sanksi olahraga dapat dijatuhkan, padahal sanksi semacam itu tidak ada,” ujarnya kepada AS.

“Kami tidak memiliki ketentuan apa pun dari FIM, karena saat ini seorang pembalap yang tidak hadir dalam suatu balapan tidak dikenai sanksi olahraga.

“Mungkin kami akan mengubah peraturan tersebut di masa mendatang, namun untuk saat ini kami belum memilikinya.”

Fabio Quartararo, Yamaha. © Gold and Goose

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Yamaha dapat menghadapi penalti finansial

Sempat muncul usulan agar Yamaha dikurangi poinnya dalam klasemen konstruktor karena absen di Qatar, sebagai bagian dari serangkaian sanksi.

Tapi, MotoGP Group hanya memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi finansial, mengingat Yamaha telah melanggar perjanjiannya dengan pihak penyelenggara kejuaraan tersebut.

Meski demikian, belum jelas seberapa jauh ketentuan ini dapat ditegakkan jika Yamaha hanya mengikuti kebijakan perusahaan terkait perjalanan, yang kemungkinan besar didasarkan pada imbauan pemerintah Jepang.

Yamaha belum memberikan komentar apa pun mengenai masalah ini sejak keputusan awal mereka untuk menarik diri dari Qatar, yang disampaikan pada hari Minggu saat berlangsungnya Grand Prix Malaysia.

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CEO MotoGP, Carlos Ezpeleta, tampak mengambil sikap yang lebih berhati-hati terkait masalah sanksi bagi Yamaha dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Motorsport.

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“Ini adalah kontrak komersial yang tidak bisa kami bahas di depan publik,” ujarnya. “Kami akan berbicara dengan Yamaha, dan jika ada keputusan yang diambil, hal itu akan disampaikan kemudian.”

“Namun, saat ini, hubungan kami dengan mereka murni bersifat komersial. Seperti yang selalu kami katakan, kami tidak ingin terlibat - dan memang tidak terlibat - dalam aspek olahraga. Itu adalah ranah FIM.”