Beda Total, Motor MotoGP 2027 Yamaha 'Seperti Berganti Pabrikan'

Augusto Fernandez menjelaskan perbedaan mencolok antara MotoGP 850cc milik Yamaha dengan motor mereka saat ini.

Augusto Fernandez says Yamaha's 850cc MotoGP prototype feels “totally different”
Augusto Fernandez says Yamaha's 850cc MotoGP prototype feels “totally different”
© Gold and Goose

Augusto Fernandez mengatakan prototipe motor 850cc Yamaha untuk MotoGP 2027 terasa sangat berbeda dari motor saat ini, sedemikian rupa bahkan saat mengendarainya hampir seperti berganti pabrikan.

Penampilan Fernandez sebagai pengganti pembalap Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu - yang mundur dari sisa 2026 karena cedera - menjadi kesempatan pers untuk membahas pengembangan motor pabrikan tersebut untuk tahun 2027.

“Ada kemajuan,” ujar Fernandez. “Beberapa sesi uji coba berikutnya sangatlah penting karena kami sedang memfinalisasi paket untuk Valencia, sekaligus untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang harus dilakukan selama musim dingin oleh tim di Jepang dan pihak Yamaha.”

Meski telah dilakukan dua kali tes MotoGP 850cc dengan ban Pirelli yang melibatkan para pembalap MotoGP, informasi mengenai masukan dari mereka masih dirahasiakan, begitu juga catatan waktu resmi baru akan tersedia pada tes Valencia bulan Desember mendatang.

Augusto Fernandez, 2026 Australian MotoGP.
Augusto Fernandez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

“Seperti berganti pabrikan” 

Fernandez menggambarkan prototipe Yamaha untuk tahun 2027 sebagai “motor yang benar-benar berbeda” dibandingkan dengan motor V4 1000cc yang digunakan saat ini dengan ban Michelin.

Sedemikian rupa bedanya, pembalap Spanyol itu mengatakan bahwa sensasi dengan motor 850cc dan ban Pirelli itu terasa "seperti berganti pabrikan".

“Kondisi kami saat ini dengan mesin 850cc dan motor yang sedang kami bangun sangatlah berbeda dari motor V4 [1000cc] ini,” ujarnya.

“Itulah sebabnya akhir pekan ini akan menjadi tantangan bagi saya, terutama terkait proses adaptasi dan berbagai hal lainnya.

“Terlepas dari masalah ban, motor ini memang benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan Yamaha lagi. Hampir seperti berganti pabrikan.

“Begitu pula untuk perangkat [pengatur ketinggian kendaraan] dan segalanya... Itulah sebabnya saya harus tetap tenang di sini.”

Augusto Fernandez, 2026 Australian MotoGP.
Augusto Fernandez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Meski jadi pengganti Razgatlioglu untuk sisa musim 2026, Fernandez mengonfirmasi bahwa ia akan tetap menjalankan tugas pengujian motor 850cc dengan Andrea Dovizioso.

“Saya akan melakukan keduanya! Jadi, sangat sibuk,” ujarnya. “Dovi memang membantu, tetapi saya tetap yang melakukan pengujian tersebut.

“Saat ini saya menjadi pembalap di sini hingga akhir musim, dan saya ingin menikmati kesempatan ini, namun tugas pengujian saya jauh lebih penting.”

Fernandez tampil mengesankan pada sesi kualifikasi yang diguyur hujan di Phillip Island, mengamankan posisi start ke-17 di depan para pembalap tim pabrikan Yamaha, Alex Rins dan Fabio Quartararo, serta pembalap VR46 Ducati, Franco Morbidelli.

Namun, ia finis di posisi terakhir dalam balapan Sprint yang berlangsung dalam kondisi kering; posisinya pun tidak berubah meskipun ia sempat dijatuhi penalti tekanan ban setelah balapan berakhir.

Grand Prix Malaysia akhir pekan ini akan digelar di Sepang, trek yang sangat dikenal oleh Fernandez berkat pengalamannya mengikuti sesi pengujian bersama Yamaha serta dua musim penuh berkompetisi di MotoGP bersama Tech3 KTM.

Tags:

Augusto Fernandez
Monster Energy Yamaha MotoGP
Yamaha
2027
MotoGP
Beda Total, Motor MotoGP 2027 Yamaha 'Seperti Berganti Pabrikan'
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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