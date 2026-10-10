Alex Rins Sebut Konflik dengan Marshal Mandalika 'Kesalahpahaman Aneh'

Alex Rins mengatakan bahwa momen cekcok dengan marshal di Grand Prix Indonesia pada hari Jumat disebabkan oleh "kesalahpahaman", yang juga dinilai Stewards sebagai kejadian yang tidak lazim.

Pembalap Yamaha tersebut terekam kamera pada hari Jumat saat mengacungkan jari tengah ke arah seorang marshal, setelah ia dicegah untuk kembali ke paddock usai mengalami kecelakaan.

Awalnya, Rins sempat naik ke bagian belakang skuter milik salah satu marshal, sebelum kemudian terjadi perdebatan sengit antara dirinya dan tiga sukarelawan di sisi lintasan.

Saat ditanya oleh Crash mengenai kejadian tersebut pada hari Sabtu usai balapan sprint, Rins menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi.

“Sungguh aneh. Sungguh aneh, karena saya terjatuh di tikungan terakhir,” ujarnya mengawali cerita. “Ada dua atau tiga petugas lintasan di sana, siap dengan skuter.

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“Dan mereka malah berebut, [sambil berkata], ‘Ikut saya saja’, ‘Tidak, ikut saya saja’.

“Jadi, saya naik salah satu motor. Dia mencapai trek lurus utama, lalu meninggalkan saya di sana.

“Lalu saya bilang, ‘Tidak, tidak, ke *pit box*!’ Dia berkata, ‘Masuk ke mobil’.

Alex Rins in a heated exchange with marshals in Indonesia © Crash

“Lalu saya bilang, ‘Tidak, Anda harus mengantar saya ke pitbox’. Saat itu ada dua petugas yang juga berkata, ‘Pergilah ke pitbox’.

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“Dia terus berkata, ‘Tidak, tidak’. Di tengah situasi yang menegangkan itu, saya pun mengacungkan jari tengah ke arahnya. Saya kemudian meminta maaf, karena itu bukan tindakan yang pantas.

“Ada penggemar muda yang melihat kami; itu bukan contoh yang baik. Tapi saat itu saya benar-benar stres.”

"Obrolan singkat" dengan Steward FIM.

Ada dugaan bahwa marshal yang mengendarai skuter tidak dapat meninggalkan posnya untuk menuju paddock karena ia sedang membawa alat pemadam kebakaran.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP © Gold and Goose

Namun, Rins membantah hal itu.

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"Itu skuter biasa," tambahnya. "Dia tidak mau saya melewati terowongan untuk kembali ke paddock.

"Saya tidak tahu. Mungkin dia hanya menjalankan tugasnya, tapi ini pertama kalinya marshal tidak mengantar saya kembali ke paddock."

Rins tidak dijatuhi penalti atas insiden tersebut, namun ia sempat berbicara dengan para *steward* yang merasa "terkejut" dengan kejadian itu. pembicaraan singkat," pungkasnya.

"Kami sempat mengobrol sebentar," pungkasnya.

"Itu hanya kesalahpahaman. Memang, ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Para *steward* pun ikut terkejut. Aneh."

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