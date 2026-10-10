Marc Marquez "Pusing" setelah Kemenangan Sprint Mandalika

Marc Marquez merasa pusing usai memenangi Sprint Race di MotoGP Grand Prix Indonesia, sebuah kondisi yang ia akui "belum pernah terjadi sebelumnya".

Sang juara dunia bertahan secara mengejutkan meraih kemenangan sprint kedelapannya musim 2026 pada hari Sabtu di Mandalika dalam sebuah balapan yang dramatis.

Masalah tekanan ban yang tampaknya terjadi saat balapan menyisakan lima putaran memaksa Jorge Martin menyerahkan posisi terdepan kepada Marc Marquez, sebelum sebuah kesalahan di akhir balapan membuat pembalap Aprilia itu melorot ke posisi keempat.

Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan dengan selisih empat poin menjelang balapan Grand Prix hari Minggu.

Marc Marquez wins Sprint, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini mimpi buruk…”

Saat berbicara kepada media, termasuk Crash, pembalap Ducati tersebut mengaku merasa "pusing" usai balapan sprint dan menyebut pengalaman hari Sabtu sore itu sebagai "mimpi buruk".

"Saya tidak tahu," ujarnya ketika ditanya mengenai apa yang ia alami setelah balapan sprint. "Karena itulah saya berganti pakaian dan menggunakan air dingin.

"Balapan itu sangat intens, terutama saat kami mencatatkan waktu putaran 1 menit 29 detik; saya memacu motor dengan sangat keras saat itu.

"Lalu, setelah naik podium, saya merasa pusing. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi hari ini itu terjadi."

Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sekarang saya sudah kembali [ke kondisi normal]. Tapi ya, memang begitulah situasinya. Rasanya seperti mimpi buruk: naik podium, Sprint Race, memakai baju balap.

“Namun, kenyataannya memang demikian. Oleh karena itu, saya berusaha menjaga diri karena pada akhirnya kami adalah atlet dan kami ingin tampil sebaik mungkin.

“Terkait motor, jika ingin tampil maksimal, Anda harus memperhatikan setiap detail kecil.

“Anda memasukkan bahan bakar segar dan segala hal semacam itu. Bagi seorang atlet, Anda perlu melakukan hal yang sama.

“Hari ini, saat saya merasakan hal itu, saya melompat turun dari mobil golf, pergi ke kantor, dan mencoba untuk kembali.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya mengira akan kehilangan poin”

Marquez tertinggal dua poin dari Martin menjelang Sprint Race, dan kini memimpin klasemen kejuaraan secara mutlak untuk pertama kalinya pada musim 2026.

Itu semua dilakukan di trek yang selama ini menjadi momok bagi Marquez, yang mengakui bahwa targetnya untuk balapan utama (Grand Prix) adalah meminimalkan kehilangan poin, bukan justru menambah perolehan poin.

“Saya membayangkan akan kehilangan poin dari Martin.

“Target kami - dan besok pun tetap sama - berusaha agar tidak kehilangan terlalu banyak poin.

"Pada saat ini kami memperoleh keuntungan, namun itu bukan yang kami harapkan. Namun Anda tidak pernah tahu dalam balapan; Anda harus terus maju, terus berusaha.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Besok akan ada balapan lagi, tapi hari ini sudah selesai. Jadi, sangat bahagia."

"Insiden balap"

Start Sprint Race 13 putaran itu berlangsung dramatis, saat pemegang pole-sitter Raul Fernandez bersenggolan dengan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi.

Bos Trackhouse, Davide Brivio, menyalahkan Marquez dan Martin karena memicu insiden tersebut akibat gaya membalap yang terlalu agresif, meskipun pihak Steward FIM tidak menyatakan ada pihak yang bersalah.

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Mengenai insiden tersebut, Marquez berkata: “Tikungan 1. Mudah dijelaskan. Ada empat motor yang melaju sejajar, dan menurut saya Bezzecchi mengamati Raul untuk melakukan pengereman sedikit lebih lambat.

“Saya mengamati Bezzecchi untuk mengerem sedikit lebih lambat. Dan DiGia mengamati saya untuk mengerem sedikit lebih lambat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Akibatnya: empat pembalap keluar dari jalur dan Martin melesat dari posisi kelima ke posisi pertama. Jadi, situasinya memang berat dan berada di batas kemampuan, tapi itulah balapan. Tikungan pertama memang seperti itu.”