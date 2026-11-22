Kesempatan ketiga mungkin akan membawa keberuntungan bagi Marc Marquez, karena sang juara bertahan saat ia kembali berpeluang untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Portimao sore ini.

Marquez sebenarnya berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara kelas utama kedelapannya - yang akan menyamai rekor yang ada - sebelum ia terjatuh dari posisi ketiga saat hujan turun semakin deras pada putaran kedua terakhir dalam sesi Sprint hari Sabtu.

Kesalahan yang tidak seperti biasanya itu - yang pertama kali ia lakukan dalam sebuah balapan sejak di Le Mans pada bulan Mei—membuat perebutan gelar juara masih berlanjut hingga Grand Prix sore ini, di mana Marquez justru memiliki peluang yang lebih besar.

Bintang tim pabrikan Ducati itu hanya perlu finis di posisi sembilan besar - meskipun rival terdekatnya, Jorge Martin, memenangkan balapan - untuk mengunci gelar juara sebelum seri penutup di Valencia akhir pekan depan.

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“Baik. Semuanya oke. Hari ini cerah, jadi suasananya terlihat lebih baik daripada kemarin,” ujar Marc Marquez kepada Elliot York dari MotoGP.com dalam sesi tanda tangan pada Minggu pagi.

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Kondisi lintasan yang basah saat sesi pemanasan membuat Marquez - bersama hampir separuh pembalap lainnya - tidak mencatatkan laptime, meskipun ia sempat turun ke lintasan untuk melakukan dua putaran pengecekan.

“Saya turun ke lintasan karena saya sempat terjatuh di balapan sprint; jadi, saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja pada motor, itu saja.”

Pembalap asal Spanyol itu mengakui bahwa peluang meraih gelar juara selalu menghadirkan ketegangan ekstra.

“Situasinya akan sama seperti sebelumnya: pada putaran-putaran awal tubuh terasa kaku, lalu perlahan-lahan saya akan mulai lebih rileks,” ujarnya.

“Ini akan menjadi balapan yang panjang, jadi saya hanya perlu berusaha untuk tetap sangat fokus dan, tentu saja, prioritas utamanya adalah menyelesaikan balapan.”

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Jorge Martin, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Martin, yang mengawali balapan dari posisi ketujuh, gagal memanfaatkan kesalahan Marquez di Sprint Race secara maksimal dan hanya finis di posisi kelima. Meski demikian, ia merasa mampu bersaing untuk meraih podium sore ini.

“Perasaan saya bagus. Saya baru bangun 45 menit yang lalu, jadi saat sesi pemanasan (warm-up), saya masih agak mengantuk!” ujar Martin mengenai jadwal yang lebih awal dari biasanya. “Tapi kondisinya oke, cuaca cerah, jadi kami akan menikmati balapan ini dan berusaha memberikan yang terbaik.

“Saya berada dalam persaingan untuk meraih podium, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa kami telah menemukan sesuatu, baik dari segi gaya berkendara maupun pengaturan motor, yang bisa membantu meningkatkan performa saya.

“Jadi ya, [podium] adalah targetnya. Saya akan berjuang sekuat tenaga; balapan ini akan berlangsung panjang dan kami harus benar-benar fokus.”

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Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Setelah memimpin Sprint dari awal hingga akhir, pembalap tim Aprilia, Marco Bezzecchi, mengejar kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix MotoGP - pertamanya dengan mengawali balapan dari posisi pole sore ini.

“Feeling saya bagus. Semoga matahari bersinar sepanjang hari, dan ini sudah menjadi pertanda yang sangat positif,” ujar Bezzecchi.

“Sesi warm-up tadi terasa agak aneh karena kondisi lintasan yang basah, seperti yang Anda lihat, tetapi semoga balapan nanti berjalan seperti biasanya.”

“Saya merasa nyaman dengan motor saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan performa yang maksimal.”

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Setelah hujan di akhir balapan, Bezzecchi memenangkan Sprint dengan rekor 8,4 detik dari pebalap Trackhouse Aprilia Raul Fernandez.

Aprilia wins 2026 MotoGP teams' title. © Aprilia Racing

Aprilia menepis kemungkinan team-order

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menepis kemungkinan untuk menerapkan strategi tim dalam bentuk apa pun.

“Tidak, menurut saya kami tidak akan melakukan permainan taktis; kami akan menjalani balapan kami sendiri,” ujar Rivola.

“Jika Marco mendapatkan start yang bagus, saya rasa dia punya peluang untuk memacu motornya dan menciptakan jarak, tetapi dalam olahraga ini, jangan pernah mengatakan tidak mungkin.”

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“Namun, tidak ada strategi [khusus]. Jorge juga harus mendapatkan start yang baik, lalu menjalani balapannya sendiri.”

“Apa yang tidak bisa kami kendalikan, ya tidak bisa kami kendalikan.”

MotoGP title chase after Portimao Sprint: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Sementara Marquez menyia-nyiakan peluangnya meraih gelar juara pembalap, Aprilia justru menjadi juara dunia pertama tahun ini dengan mengamankan gelar juara kategori tim MotoGP pada hari Sabtu.

“Kami beruntung kemarin terkait Marc. Sejujurnya, saya turut prihatin untuknya. Ini hanya masalah penundaan selama satu hari saja.

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“Namun, hal ini tidak mengubah fakta bahwa tim [Aprilia] akhirnya menjadi juara dunia.

“Ini merupakan penghargaan besar bagi semua orang di Noale, termasuk Jorge dan Marco tentunya.”

Meskipun peluang untuk meraih gelar juara pembalap terbilang sangat kecil, Aprilia kini hanya tertinggal tiga poin dari Ducati dalam perebutan gelar juara konstruktor.