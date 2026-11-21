Marco Bezzecchi melesat dengan keunggulan hampir setengah detik atas Marc Marquez untuk mengamankan posisi pole pada MotoGP Portugal 2026.

Akan tetapi, Marquez berada di jalur yang tepat untuk mengunci gelar MotoGP di Sprint Race, sementara rival terdekatnya, Jorge Martin, hanya menempati posisi ketujuh dengan motor Aprilia pabrikan lainnya.

Marquez perlu mengungguli perolehan poin Martin dengan selisih satu poin untuk dinobatkan sebagai juara kelas utama sebanyak delapan kali - menyamai rekor Giacomo Agostini - pada Sprint Race, yang akan dimulai setengah jam lebih awal dari semula, 14:30, karena cuaca buruk yang memunculkan kekhawatiran terkait jarak pandang bagi helikopter medis.

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Memakai ban Slick namun tetap menghindari tepi lintasan (kerb) yang basah - yang membuat Diogo Moreira mengalami highside di Q1 - Marquez langsung tancap gas dan menempatkan motor Ducati-nya di pole sementara menjelang putaran terakhir.

Akan tetapi, Bezzecchi berhasil merebut posisi tersebut dengan mencatatkan rekor putaran baru, yakni 1 menit 37,201 detik, sementara Fabio di Giannantonio melengkapi dominasi Ducati dengan menempati baris depan bersama mereka.

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Highside Moreira hentikan Q1

Setelah memakai ban basah pada sesi latihan terakhir yang diguyur hujan, Jack Miller dan Ai Ogura menjadi pembalap pertama yang beralih menggunakan ban slick saat dimulainya Kualifikasi 1.

Pembalap lainnya segera menyusul, tapi highside yang dialami Diogo Moreira setelah melaju ke area kerb di Tikungan 14 membuat bendera merah dikibarkan saat sesi menyisakan waktu sedikit lebih dari satu menit.

Moreira berhasil bangkit dan tetap lolos ke Kualifikasi 2, bersama pembalap pengganti Ducati Lenovo, Iker Lecuona. Waktu yang tersisa setelah sesi dilanjutkan kembali tidak cukup bagi para rivalnya untuk menyelesaikan satu putaran lagi.

MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'37.201s 7/9 351k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.494s 6/8 348k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.622s 7/8 344k 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.916s 6/8 346k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.061s 6/8 350k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.103s 3/9 346k 7 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.113s 6/8 348k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.314s 8/8 345k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.429s 7/8 350k 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.505s 7/9 348k 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.666s 3/5 341k 12 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.893s 7/8 345k Q1: 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'41.850s 5/7 338k 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'41.886s 6/8 342k 15 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'41.934s 5/7 343k 16 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'42.319s 6/7 338k 17 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) 1'42.385s 6/8 338k 18 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'42.599s 6/8 342k 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'42.796s 6/8 338k 20 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'42.966s 6/7 335k 21 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'48.767s 5/7 339k 22 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'51.233s 2/5 344k

* Rookie

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Official Portimao MotoGP Records:

Lap tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)

Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023) Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 38.237s (2025)

Free Practice 2

Alex Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Alex Marquez kembali menjadi yang tercepat dalam sesi latihan terakhir yang berlangsung dalam kondisi lembap dan berkabut untuk ajang MotoGP Portimao 2026.

Seluruh pembalap menggunakan ban basah, sehingga mereka tidak dapat melakukan persiapan Sprint seperti biasanya yang menggunakan ban kering (slick).

Marc Marquez, yang harus mengungguli Jorge Martin dengan selisih dua poin pada Sprint Race sore ini untuk mengunci gelar juara, tampak tenang meski menghadapi kondisi lintasan yang sulit; ia sempat memimpin di depan Marco Bezzecchi pada lap-lap awal.

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Keduanya masih unggul setengah detik dari para pesaing lainnya di pertengahan balapan, sebelum Pedro Acosta sempat membawa KTM ke posisi terdepan. Marc Marquez memberikan respons, namun sang adik, Alex, akhirnya menjadi yang terbaik. Martin menempati posisi kesebelas.

MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'50.519s 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.211s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.622s 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.845s 5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.970s 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.275s 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.493s 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.600s 9 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +1.614s 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.717s 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.772s 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.810s 13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.844s 14 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.994s 15 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.032s 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.090s 17 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +2.380s 18 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +2.685s 19 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.690s 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.741s 21 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +3.164s 22 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +3.366s

* Rookie

Match-point kedua Marc Marquez

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Marc Marquez mendapatkan kesempatan berikutnya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Portimao.

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Setelah memperlebar keunggulannya di Qatar, Marquez tiba di putaran kedua terakhir dengan keunggulan 60 poin atas Jorge Martin, serta unggul 74 poin atas pembalap tim pabrikan Aprilia lainnya, Marco Bezzecchi.

Artinya, kemenangan Sprint di Portimao akan menobatkan Marquez sebagai juara dunia sepuluh kali, sekaligus menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar juara di kelas utama.

Sekalipun Marc tidak menang pada hari Sabtu, ia hanya perlu mengungguli Martin - yang masih cedera - dengan selisih dua poin di sesi Sprint.

Jika tidak, perebutan gelar juara akan berlanjut hingga Grand Prix, di mana Martin harus finis dengan selisih poin tak lebih dari 37 poin di belakang Marquez untuk memaksakan pertarungan gelar sampai ke putaran terakhir di Valencia.

Marc Marquez, Jorge Martin points swing per round in MotoGP 2026. © Peter McLaren

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Bezzecchi juga masih berpeluang, tapi ia harus memenangkan keempat balapan yang tersisa dan berharap Marquez tidak meraih poin sama sekali dalam balapan-balapan tersebut.

Namun, situasi perebutan gelar justru berbalik dalam klasemen tim, di mana Aprilia memimpin dengan selisih cukup jauh, yakni 124 poin atas Ducati Lenovo.

Persaingan antar-konstruktor menjadi pertarungan yang paling ketat, dengan Ducati hanya unggul delapan poin atas Aprilia.

Lecuona gantikan Bagnaia, Dixon tetap di HRC

Setelah sempat tampil sebagai pembalap pengganti untuk Gresini, runner-up World Superbike tahun ini, Iker Lecuona, akan menjalani debutnya bersama tim pabrikan Ducati akhir pekan ini, menggantikan Francesco Bagnaia yang tengah cedera.

Rekan sesama pembalap WorldSBK, Jake Dixon - yang meraih poin MotoGP pertamanya pada Grand Prix Qatar yang diikuti jumlah pembalap terbatas - kembali memperkuat HRC untuk seri kedua, menggantikan Joan Mir.

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Mir saat ini masih menjalani perawatan untuk mengatasi gangguan penglihatan akibat kelelahan, yang sebelumnya membuatnya harus mundur dari balapan di Sepang karena mengalami pusing.

Fabio Quartararo, Yamaha. © Gold and Goose

Yamaha kembali mengaspal

Setelah absen di Qatar akibat ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’, kedua tim Yamaha kini kembali beraksi di Portimao.

Namun, Toprak Razgatlioglu dipastikan akan melewatkan sisa musim ini - termasuk tes di Valencia - guna memulihkan diri pascaoperasi bahu. Posisi Razgatlioglu di Pramac untuk sementara diisi oleh pembalap tes Augusto Fernandez.

Sanksi bagi Yamaha karena tidak hadir dalam putaran di Timur Tengah tersebut hingga kini belum diumumkan.

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