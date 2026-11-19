Fabio Di Giannantonio untuk pertama kalinya berbicara secara detail mengenai klip viral yang memperlihatkan dirinya mengkritik Marc Marquez usai balapan sprint MotoGP Qatar.

Juara dunia bertahan Marquez dan pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, bersenggolan di Tikungan 1 pada fase awal balapan sprint di Qatar saat keduanya tengah memperebutkan posisi terdepan.

Bezzecchi terjatuh akibat insiden tersebut, saat ia mencoba menyalip Marquez dari sisi dalam tikungan.

Para steward FIM menganggapnya sebagai insiden balapan, meskipun Aprilia mengkritik keputusan tersebut.

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“Saya di sini bukan untuk mengajari siapa pun”

Sebuah klip dari MotoGP muncul beberapa jam setelah Sprint Race, yang memperlihatkan Di Giannantonio memberi tahu Marquez bahwa ia seharusnya lebih sadar akan posisi Bezzecchi.

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Saat dimintai tanggapan mengenai komentarnya tersebut pada hari Kamis menjelang Grand Prix Portugal, pembalap VR46 Ducati itu mengatakan: “Saya tidak memberikan pendapat, dan saya juga tidak di sini untuk mengajari siapa pun apa pun.

"Saya seorang pembalap sekaligus manusia biasa, dan tentu saja saya sendiri sering melakukan banyak kesalahan.

“Satu-satunya hal yang ada di pikiran saya saat itu adalah bahwa kami semua sedang bertarung demi sesuatu yang besar, dan ketika Anda berada dalam sebuah pertarungan, Anda tahu bahwa pembalap di belakang mungkin akan mencoba menyelinap lewat celah mana pun yang tersedia.

“Saya sudah berada dalam situasi seperti itu ribuan kali, dan menurut saya, jika seorang pembalap sedikit keluar dari jalur idealnya, ia harus siap jika ada pembalap lain yang mencoba menyalip untuk memenangkan perlombaan.”

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Di Giannantonio menambahkan: “Bukan saya yang berada dalam situasi tersebut dan saya juga tidak menyalahkan siapa pun, baik hari ini maupun minggu lalu.

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“Sangat sulit untuk melakukan manuver menyalip dengan motor MotoGP saat ini, dan ketika Anda menyisakan sedikit ruang, wajar saja jika pembalap di belakang mencoba untuk masuk.

“Di Motegi, [Johann] Zarco menyalip saya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Bez terhadap Marc. Saya memberinya ruang setengah meter dan saya sudah menduga dia akan memanfaatkannya, itulah sebabnya kami tidak sampai terjatuh.

Di Giannantonio akan segera jadi ayah

Di antara Grand Prix Qatar dan Grand Prix Portugal, Di Giannantonio mengumumkan melalui saluran media sosialnya bahwa ia dan pasangannya sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.

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Mengenai hal ini, ia berkata: “Keadaan di rumah sangat baik.

“Saya telah bertemu dengan seseorang yang luar biasa, dan kini kami menantikan kehadiran seorang buah hati - seorang bayi perempuan. Ini sungguh masa yang sangat membahagiakan.

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“Kami baik-baik saja, dan semua ini justru membantu saya untuk lebih fokus karena saya merasa lebih tenang dan damai.”