Di Giannantonio Beruntung Tak Jatuh Usai Alami Masalah Ban di Mandalika

Fabio di Giannantonio menjelaskan masalah mendadak di tengah balapan MotoGP Indonesia.

Fabio di Giannantonio: “Massive lock…my race was finished”
Fabio di Giannantonio: “Massive lock…my race was finished”
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio telah menjelaskan alasan mengapa kecepatannya tiba-tiba menurun di tengah balapan MotoGP Indonesia.

Pembalap VR46 tersebut sebelumnya menjalani akhir pekan terbaiknya sejak jeda musim panas, dengan mengamankan posisi start baris depan sebagai Ducati teratas sebelum akhirnya finis ketiga di Sprint Race.

Sempat turun ke posisi keenam pada tahap awal Grand Prix, Di Giannantonio menjadi salah satu pembalap tercepat di lintasan pada lap ke-12 dari total 27 lap.

Namun, ia mengalami lock-up ban depan di Tikungan 10, yang kemudian memicu getaran parah pada bagian depan motor, dan ia menyelesaikan balapan dengan kondisi "ban yang berlubang".

Indonesian MotoGP Race Lap Times: Podium plus Ducati riders.
Indonesian MotoGP Race Lap Times: Podium plus Ducati riders.
© Peter McLaren

"Lock-up besar"

"Ban depan mulai hancur dan kami mengalami getaran hebat; kami sangat beruntung tidak terjatuh dan bisa menyelesaikan balapan," ujar di Giannantonio. "Kami menemukan ada lubang pada ban depan."

Pembalap asal Italia itu, yang memacu motor dengan livery khusus Pertamina, menambahkan bahwa tidak ada peringatan apa pun sebelum masalah itu muncul.

“Sama sekali tidak. Saat itu saya sedang menjaga ritme balap dengan tenang, karena saya tahu balapan ini berlangsung panjang.

“Jadi saya berkata, ‘Oke, sekarang saatnya memacu kendaraan, saatnya mencatatkan waktu 1 menit 30,2 detik, 1 menit 30,2 detik’, dan saat itulah di Tikungan 10 roda depan saya mengalami lock-up hebat, dan setelah itu, balapan saya pun berakhir.”

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Di Giannantonio turun ke posisi kedelapan saat finis, namun menegaskan ada hal-hal positif yang bisa dipetik.

"Menurut saya, ini adalah salah satu akhir pekan terbaik tahun ini. Memulai dari baris depan, lalu kemarin meraih podium bersama motor-motor Aprilia yang begitu tangguh," ujarnya. "Saya rasa kami benar-benar kembali menunjukkan kecepatan yang bagus. Jadi, saya sangat senang.

"Kami memang mengalami masalah dengan ban depan saat balapan, tapi itu bagian dari dinamika balapan, jadi kami harus bangga [secara keseluruhan]."

Fabio di Giannantonio, 2026 Indonesian MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Di Giannantonio tetap berada di posisi keenam dalam Kejuaraan Dunia, di antara pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura dan Raul Fernandez.

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing
MotoGP
Di Giannantonio Beruntung Tak Jatuh Usai Alami Masalah Ban di Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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