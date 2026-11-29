Marc Marquez memberikan komentar pertamanya setelah menyelesaikan balapan MotoGP terakhirnya di posisi kedua.

Balapan Marquez dengan gaya khas pembalap Ducati itu, melakukan manuver late-breaking di tikungan pertama, yang membuatnya melesat dari posisi keempat ke posisi pertama.

Pada akhirnya, Raul Fernandez terbukti memiliki kecepatan yang lebih unggul. Ia berhasil menyalip Marco Bezzecchi dan kemudian Marquez sendiri, sebelum melesat hingga unggul dua detik.

Marquez sempat memangkas selisih tersebut menjadi satu detik pada lap-lap terakhir, namun kehabisan waktu untuk bisa menempel ketat pembalap tim Trackhouse itu.

Marc Marquez, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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Berbicara setelahnya, Marquez mengatakan bahwa ia mampu menikmati balapan terakhirnya dan sempat merasa kemenangan bisa saja diraih.

“Saya menikmati, saya sangat menikmati balapan terakhir ini; saya bahkan tersenyum di balik helm,” ujar Marc Marquez kepada siaran resmi MotoGP.

“Pada satu titik, saya berpikir, ‘Mungkin kemenangan ada di depan mata,’ dan saya pun berusaha - saya mencoba segalanya - tetapi pada akhirnya ban saya benar-benar habis, sementara Raul [Fernandez] melaju dengan sangat cepat.

“Namun, saya sangat senang bisa membalap bersama para pembalap luar biasa ini, berkembang di MotoGP; saya adalah bagian dari MotoGP, dan MotoGP akan menjadi hidup saya.

“Jadi, saya sangat bahagia. Saya sudah terlalu banyak menangis.”

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Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Valencia MotoGP © Gold and Goose

Marquez menambahkan pesan yang ditujukan kepada para penggemar MotoGP.

“Terima kasih telah menerima saya,” ujarnya. “Saya telah memberikan segalanya yang saya miliki untuk dunia balap motor, dan dunia balap motor pun telah memberikan banyak hal kepada saya.

“Terima kasih, dan selamat menikmati olahraga ini.”

Marquez berbagi podium dengan Fernandez serta Pedro Acosta, sosok yang sedianya akan menjadi rekan setimnya di Ducati Lenovo pada tahun 2027, sebelum Marquez secara mendadak mengumumkan pensiun.

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Marquez pensiun dengan mengoleksi 10 gelar juara dunia - delapan di antaranya di kelas MotoGP - serta 106 kemenangan Grand Prix. Posisi kedua yang diraihnya hari ini menandai podium ke-174 sepanjang kariernya di semua kelas.