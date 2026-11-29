Marc Marquez menyebut Pecco Bagnaia sebagai sosok “gentleman” dan memujinya karena bersikap “terbuka dan ramah” selama mereka menjadi rekan setim di Ducati.

Bagnaia akan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia pada tahun 2027 setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan merek yang berbasis di Noale tersebut.

Hal ini sekaligus mengakhiri kiprahnya bersama Ducati yang telah terjalin sejak 2019, saat Bagnaia masih berstatus sebagai pembalap debutan yang baru saja meraih gelar juara dunia Moto2.

Sejak saat itu, Bagnaia telah memenangkan dua gelar MotoGP dan meraih 31 kemenangan balapan untuk Ducati, menjadikannya pembalap tersukses kedua di era 1000cc.

Pecco Bagnaia, Marc Marquez. © Gold and Goose

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“Tulus dan jujur”

Bagnaia tidak akan berpartisipasi dalam balapan perpisahannya bersama Ducati di Grand Prix Valencia; ia terpaksa mengundurkan diri akibat pendarahan otak ringan yang dialaminya setelah kecelakaan dalam sesi sprint di Qatar.

Mengenang masa kebersamaan mereka, Marquez memuji keputusan Bagnaia yang lebih mengutamakan “harmoni yang baik” di dalam tim, serta sikap terbukanya selama sesi pengujian maupun akhir pekan balapan.

“Sebagai rekan setim, Pecco adalah sosok yang sangat santun,” ujar Marquez kepada media pada hari Kamis di Valencia. “Dia adalah pembalap yang paling berpengalaman saat saya tiba di Ducati.

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“Dia adalah sosok yang telah memberikan kontribusi paling besar bagi Ducati - baik dulu maupun sekarang - karena dia mengawali karier MotoGP-nya bersama mereka bertahun-tahun silam dan berhasil meraih dua gelar juara dunia.

“Ada dua cara berbeda dalam menyikapi situasi ini: mempertahankan posisi sendiri, atau bersikap terbuka dan ramah terhadap rekan setim; dan dia memilih opsi yang kedua.

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“Hal ini juga sangat baik untuk menciptakan keharmonisan di dalam tim.

“Kami banyak bertukar pendapat selama sesi tes maupun akhir pekan balapan, selalu dengan cara yang tulus dan jujur. Saya mendoakan yang terbaik untuknya di Aprilia.

“Dia adalah pembalap yang sangat cepat dan, tentu saja, dia mengakhiri pengalaman ini dengan cara yang tidak diharapkan olehnya maupun Ducati, karena dia telah mengalami banyak kesulitan dalam dua tahun terakhir.

Pecco Bagnaia with Gigi Dall'Igna, 2023 MotoGP Valencia Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold… © Gold & Goose

“Namun pada akhirnya, Anda harus melihat gambaran yang lebih luas; secara keseluruhan, ia telah memberikan banyak kontribusi bagi Ducati.”

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Kebangkitan Marquez hingga menjadi juara dunia dua kali bersama Ducati terjadi bersamaan dengan penurunan performa Bagnaia sepanjang musim 2025 dan 2026.

Pembalap asal Italia itu belum pernah memenangkan grand prix lagi sejak balapan di Jepang tahun lalu.