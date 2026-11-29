Marc Marquez mengawali hari terakhirnya sebagai pembalap MotoGP dengan motor Ducati berwarna emas yang istimewa, dan ia membawa motor tersebut ke posisi puncak pada sesi warm-up di Valencia.

Juara dunia Grand Prix 10 kali yang akan pensiun ini menyelesaikan sesi dengan laptime 1 menit 30,214 detik, unggul 0,172 detik atas pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, dengan Fabio di Giannantonio dari tim VR46 Ducati menempati posisi ketiga.

Pole-sittter sekaligus pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, berada di posisi keempat untuk Aprilia, di depan pembalap KTM Pedro Acosta dan rekan setimnya, Jorge Martin.

Alex Marquez mundur dari akhir pekan

Alex Marquez akan melewatkan perpisahannya dengan tim Gresini Ducati setelah dilarikan ke rumah sakit akibat bronkospasme parah.

Balapan penutup musim yang berlangsung selama 27 putaran - yang juga akan menentukan apakah Bezzecchi atau Martin yang akan menempati posisi kedua dalam kejuaraan dunia, serta apakah Aprilia atau Ducati yang akan meraih gelar juara konstruktor - akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat (20.00 Waktu Indonesia Barat).

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MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'30.214s 6/6 332k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.172s 7/7 329k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.347s 7/7 339k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.495s 7/7 337k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.577s 7/7 331k 6 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.608s 5/5 329k 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.783s 6/7 340k 8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.916s 6/7 332k 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.970s 5/5 332k 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.991s 5/7 337k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.004s 6/6 332k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.013s 6/7 337k 13 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.049s 7/7 335k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.103s 4/6 329k 15 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.115s 7/7 339k 16 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.120s 5/7 332k 17 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.429s 5/6 327k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.538s 5/7 329k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.651s 5/7 332k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.791s 3/3 326k 21 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) No Time 0/0 0k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 27.844s (2026)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 27.844s (2026) Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)

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Pengumuman pensiun Marc Marquez

Tepat sebelum sesi latihan bebas pertama (FP1) pada hari Jumat, Marc Marquez - yang baru saja mengukuhkan gelar MotoGP kedelapan - menghadap ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung dari dalam garasi tim Ducati. Melalui serangkaian kartu yang ia tunjukkan, ia melontarkan kabar mengejutkan: ini akan menjadi balapan MotoGP terakhir baginya.

Marquez kemudian menutup hari Jumat terakhirnya sebagai pembalap MotoGP dengan menempati posisi teratas dalam catatan waktu.

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Aprilia vs Ducati untuk satu gelar tersisa

Sementara itu, keberhasilan Marco Bezzecchi meraih kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix - untuk pertama kali dalam kariernya membantu Aprilia untuk memastikan gelar juara kategori tim.

Dengan demikian, gelar juara konstruktor menjadi satu-satunya titel Kejuaraan Dunia MotoGP yang akan ditentukan pada akhir pekan ini.

Mengingat Aprilia hanya unggul sembilan poin atas Ducati, persaingan ini akan berlanjut hingga balapan terakhir musim ini pada hari Minggu.

2026 MotoGP world championship top ten: Points per race after Portimao. © Peter McLaren

Martin vs Bezzecchi untuk posisi runner-up

Persaingan yang lebih ketat terjadi antara Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, dalam perebutan posisi *runner-up* kejuaraan; pembalap asal Spanyol itu kini unggul tipis dua poin untuk menempati posisi terbaik di bawah Marquez.

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Keduanya dipastikan tidak akan finis di bawah peringkat ketiga, sementara Pedro Acosta dari tim KTM harus mempertahankan keunggulan enam poin atas Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia demi mengamankan posisi keempat dalam klasemen.

Empat pembalap lain menuju perpisahan MotoGP

Valencia akan menjadi balapan terakhir untuk sejumlah pembalap dengan tim mereka saat ini, tapi beberapa nama tenar juga akan mengikuti jejak Marc Marquez meninggalkan paddock MotoGP.

Pemenang balapan seperti Jack Miller, Alex Rins, Brad Binder dan Franco Morbidelli juga akan melakoni balapan terakhirnya di MotoGP.

Bagnaia dan Vinales absen, Mir kembali

Francesco Bagnaia, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Maverick Vinales tidak seberuntung empat nama di atas, karena ia harus absen pada Grand Prix terakhirnya akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Sebagai pengganti, Tech3 menurunkan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

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Karier Francesco Bagnaia bersama Ducati juga telah berakhir; pembalap yang akan bergabung dengan Aprilia ini dipastikan absen di Valencia akibat cedera kaki yang ia alami di Qatar.

Sementara itu, Joan Mir kembali untuk tampil terakhir kalinya bersama Honda.

Test resmi pertama 850cc

Uji coba resmi pertama untuk era baru 850cc/Pirelli akan berlangsung di Valencia pada hari Selasa.