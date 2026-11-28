Jorge Martin sadar dirinya akan menjadi “meme berikutnya” setelah reaksi bingungnya terhadap keputusan pensiun Marc Marquez viral.

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Marquez menyampaikan pengumuman tersebut secara langsung dalam siaran global saat sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia, tepat ketika para rivalnya tengah bersiap untuk turun ke lintasan guna menjalani sesi latihan awal.

Martin baru saja tiba di garasi Aprilia dan terlihat dalam siaran tersebut menunjukkan ekspresi terkejut serta bingung saat menyaksikan tayangan di televisi.

“Saya tiba di garasi agak terlambat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, itulah sebabnya saya tampak seperti itu,” ujar Jorge Martin, dilansir oleh GPOne, sebelum kemudian berkelakar, “Saya akan jadi meme berikutnya!”

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Martin adalah salah satu rival Marquez dalam perebutan gelar juara 2026, namun jauh sebelum itu, pembalap berusia 33 tahun tersebut sudah menjadi sosok yang sangat dihormati oleh sang juara tahun 2024 itu.

“Dia selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi saya,” ujar pembalap asal Spanyol tersebut.

“Saya sempat bersaing dengannya; saya menang berkali-kali, dan dia menang jauh lebih sering, tetapi saya selalu berusaha untuk terus berkembang agar bisa mengalahkannya.

“Bagi saya, dia bukan sekadar pembalap terbaik di MotoGP, melainkan salah satu olahragawan terhebat dalam sejarah—setara dengan Michael Jordan dan tokoh-tokoh lain sekelasnya. Menurut saya, kisahnya merupakan inspirasi bagi semua pembalap.”

Bezzecchi: “Saya berharap punya satu tahun lagi untuk bersaing dengannya”

Marco Bezzecchi & Marc Marquez shake hands, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-event press… © Gold & Goose

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Marco Bezzecchi juga sempat bersaing dengan Marquez, dan pembalap asal Italia itu mengaku lebih senang seandainya Marquez bertahan satu tahun lagi karena ia ingin kembali berkesempatan untuk berhadapan dengannya.

“Saya sempat mendengar beberapa rumor [tentang pensiunnya Marquez] sepanjang tahun ini, tetapi paddock memang penuh dengan rumor, jadi saya tidak terlalu memedulikannya,” ujar Bezzecchi.

“Ini adalah salah satu hal yang bisa coba kita pahami, tetapi pada akhirnya, hanya Marc [Marquez] yang benar-benar memahaminya.

“Dia telah menjelaskan semuanya kepada kita dalam konferensi pers.

“Di satu sisi, saya sedih karena kita kehilangan seorang pembalap yang sangat tangguh, sekaligus rival yang bisa kita jadikan tempat untuk belajar.

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

“Secara pribadi, saya berharap masih punya waktu satu tahun lagi untuk berhadapan dengannya - untuk terus berkembang, memperbaiki diri, dan mencoba menyuguhkan persaingan yang seru.

“Namun di sisi lain, dia sosok yang santai; dia masih muda, tidak perlu membuktikan apa pun lagi, dan menurut saya, dia sudah meraih cukup banyak hal untuk bisa menikmati hidup sebagaimana mestinya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi padanya di masa depan.”