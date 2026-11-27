Gelar juara pembalap mungkin telah resmi lepas dari jangkauan, tapi Jorge Martin menatap akhir pekan terakhirnya bersama Aprilia di MotoGP dengan perasaan “emosional” serta mengusung sejumlah target yang jelas.

Target utamanya adalah membantu Aprilia mengamankan gelar konstruktor MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah, melengkapi gelar juara tim yang telah lebih dulu diraih di Portimao.

Pabrikan asal Noale tersebut mengawali ajang ini dengan keunggulan sembilan poin atas Ducati, pemenang gelar konstruktor selama enam tahun terakhir.

Klasemen konstruktor hanya menghitung hasil terbaik dari setiap pabrikan dalam setiap balapan; ini berarti masih ada maksimal 37 poin yang bisa diperebutkan pada akhir pekan ini.

2026 MotoGP world championship top ten: Points per race after Portimao. © Peter McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal yang sama juga berlaku pada klasemen pembalap, di mana Martin berupaya mempertahankan keunggulan tipis dua poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Bezzecchi meraih kemenangan Grand Prix ketujuhnya di Portimao, menyamai jumlah kemenangan musim ini yang dicatatkan oleh juara baru, Marc Marquez.

Sementara itu, Martin baru mengoleksi satu kemenangan Grand Prix sepanjang musim ini.

“Pastinya ini akan menjadi akhir pekan yang sangat emosional, balapan terakhir saya bersama Aprilia,” ujar Martin, yang bergabung dengan tim pabrikan tersebut dari Pramac Ducati sebagai juara dunia bertahan pada tahun 2025.

“Kejuaraan Konstruktor adalah sebuah target; kami ingin mencapainya, dan tentu saja saya akan berusaha sebaik mungkin untuk setidaknya mempertahankan posisi kedua tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Target saya adalah berjuang demi kemenangan, berusaha meninggalkan Aprilia dengan cara sebaik mungkin - bukan hanya untuk Aprilia, tetapi juga untuk diri saya sendiri setelah semua yang telah saya lalui selama beberapa tahun terakhir.

“Bisa dibilang, ini akan menjadi cara yang sempurna untuk mengakhiri era ini.”

Jorge Martin will take over Fabio Quartararo's Yamaha seat for 2027. © Gold and Goose

Kemudian, setelah satu hari libur, ia akan langsung melangkah ke era baru bersama Yamaha dalam sesi uji coba hari Selasa.

“Saya ingin benar-benar fokus pada akhir pekan terakhir ini, jadi saya tidak ingin membuang banyak energi untuk memikirkan masa depan,” ujar Martin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tentu saja, [tahun 2027] merupakan tantangan besar, tetapi saya sangat antusias untuk memulainya. Semuanya akan berubah.

“Jadi, mulai hari Selasa dan seterusnya, kami akan fokus pada proyek tersebut; kami akan berusaha membangun kepercayaan diri, melahap putaran demi putaran, lalu melihat di mana saja kami perlu melakukan perbaikan.”