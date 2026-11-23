Jorge Martin kurang enam poin untuk bisa membawa pertarungan gelar juara MotoGP 2026 hingga ke seri penutup musim di Valencia.

Finis di posisi kedua - di belakang rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi - ditambah dengan Marc Marquez finis kedelapan, memastikan pembalap Ducati itu meraih gelar MotoGP untuk kedelapan kalinya dengan satu putaran tersisa.

“Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Marc atas gelar juaranya. Bagi saya, merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan besar bisa berada hampir di level yang sama dengannya,” ujar Martin.

“Apa yang ia lakukan - bangkit dari posisi yang jauh tertinggal, mengejar ketertinggalan poin, hingga akhirnya keluar sebagai juara - sungguh luar biasa. Jadi, sekali lagi, selamat untuk Marc.

Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Menurut saya, musim ini memberikan banyak pengalaman bagi saya. Saat ini, saya menjadi pembalap yang lebih baik, saya juga menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya akan membawa bekal ini untuk masa depan.

“Perjalanan ini belum berakhir; saya akan kembali mengukir nama saya di trofi itu, saya yakin 100 persen.

“Saya tidak tahu kapan, tetapi saya benar-benar bertekad untuk mencapainya kembali.”

Martin bergabung dengan Aprilia dari Pramac Ducati sebagai juara bertahan MotoGP pada tahun 2025, namun serangkaian cedera membuat tahun ini menjadi satu-satunya musim di mana ia bisa tampil ‘penuh’ bersama RS-GP.

Martin akan pindah ke Yamaha - yang saat ini menempati posisi terakhir dalam klasemen konstruktor - untuk menghadapi era mesin 850cc tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jorge Martin, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

“Menurut saya, tahun ini adalah tahun untuk membangun fondasi. Saya berusaha untuk terus berkembang; saya selalu kesulitan di hari Jumat, namun selalu mampu bangkit di hari Minggu,” ujar Martin.

“Jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara, Anda harus sudah tampil kuat sejak hari Jumat.

“Jadi, sayangnya, saya butuh sedikit lebih banyak kecepatan dan pemahaman yang lebih baik tentang motor Aprilia. Namun, saya sangat bangga dengan kinerja yang telah kami tunjukkan.

“Bersaing melawan Marc - yang saat ini merupakan pembalap terbaik sepanjang sejarah di era MotoGP - dalam perebutan gelar juara memberikan saya motivasi yang besar, serta membuktikan bakat dan level kemampuan saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Portimao MotoGP Race Lap Times: Podium plus Marc Marquez (8th). © Peter McLaren

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, menurut saya, saya adalah salah satu yang terbaik di lintasan, dan sepanjang karier saya, saya akan berjuang untuk menorehkan kembali nama saya pada trofi tersebut.

“Saya akan terobsesi dengan hal itu. Bahkan jika pada akhirnya saya tidak berhasil meraihnya, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik saat pensiun nanti.”

Martin bertolak ke Valencia dengan keunggulan tipis dua poin atas Bezzecchi dalam perebutan posisi *runner-up* kejuaraan.

2026 MotoGP world championship top ten: Points per race after Portimao. © Peter McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT