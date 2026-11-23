Marc Marquez merasa antusias saat mendengar bintang Hollywood Christian Bale menyebutnya sebagai “dewa balap motor” dan menyatakan keinginannya untuk memerankan pembalap asal Spanyol tersebut dalam sebuah film tentang MotoGP.

Aktor asal Inggris berusia 52 tahun itu - yang dikenal luas lewat perannya sebagai Batman dalam trilogi Dark Knight karya Christopher Nolan serta sebagai Patrick Bateman dalam American Psycho, di antara berbagai peran lainnya - merupakan penggemar berat MotoGP.

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Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Sports Illustrated untuk mempromosikan film barunya, Madden - di mana ia memerankan pemilik tim Raiders, Al Davis - Bale ditanya mengenai bintang olahraga lain yang menurutnya layak diangkat ke dalam film, serta siapa sosok yang ingin ia perankan.

“Sebenarnya, sepertinya sudah ada film yang dibuat tentangnya, tetapi sayangnya saya belum menontonnya,” ujarnya.

“Namun, saya baru saja menyaksikan film dokumenter tentang Tyson, dan dia adalah sosok yang sangat menarik.

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“Namun, mari kita sebut juga Valentino Rossi, Giacomo Agostini, serta Marc Marquez.

“Mereka semua adalah [pembalap] MotoGP, pembalap motor: sosok dewa di atas sepeda motor.”

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Saat ditanya mengenai komentar Bale pada hari Jumat di Grand Prix Portugal, Marquez tampak senang karena bintang Hollywood tersebut mengetahui siapa dirinya.

“Tentu saja, ketika tokoh-tokoh besar dunia - bisa dibilang begitu - menyebut nama Anda, entah itu dalam konteks yang baik maupun buruk...” ujarnya.

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“..Itu berarti mereka sudah tahu siapa Anda. Jadi, jika itu dalam konteks yang baik, tentu saja jauh lebih menyenangkan.”

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Marquez baru saja mengukir sejarah di MotoGP dengan mengunci gelar kedelapannya di MotoGP Portugal di Portimao.

Itu terjadi satu hari setelah ia terjatuh dari posisi tiga di Sprint Race hari Sabtu, yang sebenarnya sudah cukup untuk mengunci gelar.

Tapi dia berhasil menebus kesalahannya dengan finis kedelapan pada Grand Prix hari Minggu, yang sudah cukup untuk memastikan gelar, yang membuatnya sejajar dengan Giacomo Agostini sebagai pembalap tersukses di MotoGP/GP 500cc.

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Marquez juga akan menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang berhasil mengatasi ketertinggalan lebih dari 100 poin untuk meraih gelar juara.