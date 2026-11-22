Marc Marquez resmi menjadi juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya setelah mengamankan gelar tahun 2026 dengan finis kedelapan pada MotoGP Portugal yang didominasi oleh Marco Bezzecchi.

Pembalap tim pabrikan Ducati, Marquez, berhasil membalikkan ketertinggalan 102 poin - yang terjadi setelah ia menjalani operasi cedera bahu di awal musim 2026 - sampai akhirnya unggul 60 poin menjelang seri Portimao.

Ia sempat berada dalam posisi hanya berjarak satu setengah putaran lagi untuk mengunci gelar juara di Sprint Race, namun ia justru terjatuh saat menempati posisi ketiga saat hujan turun di akhir balapan.

Untuk memastikan gelar pada Grand Prix Portugal hari Minggu yang berlangsung selama 25 putaran, Marquez harus finis di posisi sembilan besar, terlepas dari di mana para pembalap Aprilia menempati posisi finis.

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Jika Marc berada di luar sembilan besar, Jorge Martin harus memenangkan Grand Prix untuk memaksakan penentuan gelar berlanjut hingga ke Valencia, sementara Bezzecchi harus menang dengan harapan Marquez tidak meraih poin.

Meskipun duo Aprilia tampil sangat cepat dalam balapan tersebut, Marquez berhasil melakukan apa yang diperlukan untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya.

Saat Bezzecchi melintasi garis finis di posisi pertama - di depan Martin dan Raul Fernandez dari tim Trackhouse - Marquez finis di posisi kedelapan dengan mengendarai motor Ducati.

Kini, Marquez menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar juara di kelas utama, sekaligus menempati posisi ketiga dalam jumlah kemenangan kejuaraan di semua kategori, dengan total 10 gelar.

Pembalap asal Spanyol itu sempat memimpin di awal balapan, namun posisinya segera turun saat ia memilih untuk bermain aman dan menghindari risiko yang tidak perlu.

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Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Fernandez merebut posisi pertama darinya pada awal putaran kedua, sebelum Martin berhasil menyalip di Tikungan 13, disusul oleh Bezzecchi yang melakukan hal serupa di Tikungan 1 pada putaran ketiga.

Trio Aprilia dengan cepat menjauh dari rombongan pembalap lainnya, sementara Marquez semakin tertinggal ke posisi belakang, hingga akhirnya menempati posisi kesembilan di antara pembalap KTM, Brad Binder, dan Luca Marini dari Honda.

Bezzecchi berhasil mendahului Martin pada Lap 11, lalu memimpin balapan setelah menyalip Fernandez di Tikungan 1 pada putaran ke-15.

Pembalap asal Italia itu melaju menjauh hingga meraih kemenangan ketujuhnya musim ini - sekaligus kemenangan ganda (Sprint dan Grand Prix) pertamanya - dengan selisih tiga detik lebih.

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Martin menempati posisi kedua setelah menahan laju Fernandez, yang melengkapi podium 1-2-3 bagi Aprilia, sekaligus membawa pabrikan Noale memimpin klasemen konstruktor.

Marquez sempat berada di jalur untuk finis di posisi kesembilan, namun naik ke posisi kedelapan setelah pembalap LCR Honda, Diogo Moreira, mengalami kecelakaan menjelang akhir balapan.

Fabio Di Giannantonio menempati posisi keempat untuk tim VR46 Ducati, sementara Ai Ogura melengkapi posisi lima besar dengan mengendarai motor Aprilia milik tim Trackhouse.

Fermin Aldeguer finis di posisi keenam untuk tim Gresini, sedangkan Binder, Marquez, Marini, dan pembalap pengganti Ducati, Iker Lecuona, melengkapi daftar 10 besar.

Giacomo Agostini bergabung dalam perayaan

Pembalap bernomor #93 beserta tim Ducati-nya merasa sangat lega saat ia melintasi garis finis, yang kemudian diikuti oleh perayaan meriah - di mana Giacomo Agostini, juara dunia 500cc/MotoGP delapan kali lainnya dalam sejarah olahraga ini, turut hadir memberikan kejutan.

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Giacomo Agostini, Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 25 Laps 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +3.845s 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.711s 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +8.828s 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +10.305s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +14.107s 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +17.465s 8 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +18.162s 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +18.599s 10 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +22.275s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +24.028s 12 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +25.059s 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +25.746s 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +33.146s 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +34.495s 16 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +34.724s 17 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +34.951s 18 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +63.917s Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* DNF Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) DNF Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) DNF Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF

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