MotoGP Portugal 2026: Bezzecchi Raih Double, Marc Marquez Kunci Gelar
Hasil Grand Prix MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Portimao, putaran 21 dari 22.
Marc Marquez resmi menjadi juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya setelah mengamankan gelar tahun 2026 dengan finis kedelapan pada MotoGP Portugal yang didominasi oleh Marco Bezzecchi.
Pembalap tim pabrikan Ducati, Marquez, berhasil membalikkan ketertinggalan 102 poin - yang terjadi setelah ia menjalani operasi cedera bahu di awal musim 2026 - sampai akhirnya unggul 60 poin menjelang seri Portimao.
Ia sempat berada dalam posisi hanya berjarak satu setengah putaran lagi untuk mengunci gelar juara di Sprint Race, namun ia justru terjatuh saat menempati posisi ketiga saat hujan turun di akhir balapan.
Untuk memastikan gelar pada Grand Prix Portugal hari Minggu yang berlangsung selama 25 putaran, Marquez harus finis di posisi sembilan besar, terlepas dari di mana para pembalap Aprilia menempati posisi finis.
Jika Marc berada di luar sembilan besar, Jorge Martin harus memenangkan Grand Prix untuk memaksakan penentuan gelar berlanjut hingga ke Valencia, sementara Bezzecchi harus menang dengan harapan Marquez tidak meraih poin.
Meskipun duo Aprilia tampil sangat cepat dalam balapan tersebut, Marquez berhasil melakukan apa yang diperlukan untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya.
Saat Bezzecchi melintasi garis finis di posisi pertama - di depan Martin dan Raul Fernandez dari tim Trackhouse - Marquez finis di posisi kedelapan dengan mengendarai motor Ducati.
Kini, Marquez menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar juara di kelas utama, sekaligus menempati posisi ketiga dalam jumlah kemenangan kejuaraan di semua kategori, dengan total 10 gelar.
Pembalap asal Spanyol itu sempat memimpin di awal balapan, namun posisinya segera turun saat ia memilih untuk bermain aman dan menghindari risiko yang tidak perlu.
Fernandez merebut posisi pertama darinya pada awal putaran kedua, sebelum Martin berhasil menyalip di Tikungan 13, disusul oleh Bezzecchi yang melakukan hal serupa di Tikungan 1 pada putaran ketiga.
Trio Aprilia dengan cepat menjauh dari rombongan pembalap lainnya, sementara Marquez semakin tertinggal ke posisi belakang, hingga akhirnya menempati posisi kesembilan di antara pembalap KTM, Brad Binder, dan Luca Marini dari Honda.
Bezzecchi berhasil mendahului Martin pada Lap 11, lalu memimpin balapan setelah menyalip Fernandez di Tikungan 1 pada putaran ke-15.
Pembalap asal Italia itu melaju menjauh hingga meraih kemenangan ketujuhnya musim ini - sekaligus kemenangan ganda (Sprint dan Grand Prix) pertamanya - dengan selisih tiga detik lebih.
Martin menempati posisi kedua setelah menahan laju Fernandez, yang melengkapi podium 1-2-3 bagi Aprilia, sekaligus membawa pabrikan Noale memimpin klasemen konstruktor.
Marquez sempat berada di jalur untuk finis di posisi kesembilan, namun naik ke posisi kedelapan setelah pembalap LCR Honda, Diogo Moreira, mengalami kecelakaan menjelang akhir balapan.
Fabio Di Giannantonio menempati posisi keempat untuk tim VR46 Ducati, sementara Ai Ogura melengkapi posisi lima besar dengan mengendarai motor Aprilia milik tim Trackhouse.
Fermin Aldeguer finis di posisi keenam untuk tim Gresini, sedangkan Binder, Marquez, Marini, dan pembalap pengganti Ducati, Iker Lecuona, melengkapi daftar 10 besar.
Giacomo Agostini bergabung dalam perayaan
Pembalap bernomor #93 beserta tim Ducati-nya merasa sangat lega saat ia melintasi garis finis, yang kemudian diikuti oleh perayaan meriah - di mana Giacomo Agostini, juara dunia 500cc/MotoGP delapan kali lainnya dalam sejarah olahraga ini, turut hadir memberikan kejutan.
MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|25 Laps
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+3.845s
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+5.711s
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+8.828s
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+10.305s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+14.107s
|7
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+17.465s
|8
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+18.162s
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+18.599s
|10
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+22.275s
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+24.028s
|12
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+25.059s
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+25.746s
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+33.146s
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+34.495s
|16
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+34.724s
|17
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+34.951s
|18
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+63.917s
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|DNF
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|DNF
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
* Rookie