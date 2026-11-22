Fermin Aldeguer memimpin sesi warm-up yang berlangsung dalam kondisi basah untuk MotoGP Portimao 2026.

Meskipun matahari bersinar, sesi singkat selama sepuluh menit itu tidak cukup lama untuk membuat lintasan menjadi kering.

Beberapa pembalap memilih untuk tidak mengikuti sesi ini sama sekali, sementara Marc Marquez - yang gagal mengunci gelar di Sprint Race setelah mengalami kecelakaan - hanya menyelesaikan dua putaran pengenalan untuk memeriksa motor GP26 miliknya.

Marco Bezzecchi, pole-sitter sekaligus pemenang Sprint Race untuk Aprilia, memang mencatatkan waktu putaran, namun ia tertinggal lebih dari empat detik di belakang Aldeguer.

Rekan setimnya, Jorge Martin - yang harus mengungguli perolehan poin Marquez dengan selisih 18 poin sore ini agar tetap dalam persaingan kejuaraan dunia hingga putaran terakhir di Valencia - menyelesaikan tiga putaran.

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Michelin memperkirakan para pembalap akan beralih dari ban belakang Soft yang digunakan pada Sprint Race, ke kompon Medium untuk Grand Prix - sama seperti yang digunakan oleh seluruh pembalap pada musim lalu.

Sesi warm-up dilaksanakan lebih awal dari biasanya, yakni pukul 09.00 pagi, agar balapan Moto3 dan Moto2 dapat diselesaikan sebelum balapan MotoGP dimulai pada pukul 13.00 siang.

MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'51.898s 5/5 326k 2 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +0.329s 4/5 317k 3 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.852s 6/6 320k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.027s 2/3 326k 5 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.154s 5/5 324k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.322s 5/5 328k 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +2.151s 4/5 325k 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +2.517s 2/2 324k 9 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +4.472s 3/3 325k 10 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +4.664s 3/4 324k 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +5.414s 2/3 327k 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +8.207s 2/2 301k 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +19.596s 2/2 311k Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) No Time 0/0 0k Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) No Time 0/0 0k Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) No Time 0/0 0k Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) No Time 0/0 0k Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) No Time 0/0 0k Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) No Time 0/0 0k Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) No Time 0/0 0k Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) No Time 0/0 0k Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) No Time 0/0 0k

* Rookie

Official Portimao MotoGP Records:

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Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 37.201s (2026)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 37.201s (2026) Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 38.237s (2025)

Match-point untuk Marc Marquez

MotoGP title chase after Portimao Sprint: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Setelah terjatuh pada Sprint Race Sabtu, Marc Marquez akan mendapatkan kesempatan lain untuk mengunci gelar juara tahun 2026 pada Grand Prix hari ini.

Marquez dapat mengamankan gelar juara kelas utama yang kedelapan - menyamai rekor yang ada - sebelum seri Valencia, asalkan ia tidak kehilangan lebih dari 18 poin dari pesaing terdekatnya, Jorge Martin.

Oleh karena itu, bahkan jika Martin memenangkan balapan, Marquez hanya perlu finis di posisi kesembilan.

Dan sekalipun pole-sitter Bezzecchi melengkapi kemenangan Sprint Race dengan Grand Prix hari ini, satu poin saja sudah cukup bagi Marquez untuk memastikan pembalap asal Italia tersebut tersingkir dari perebutan gelar juara.

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Di sisi lain, saat ini Bezzecchi hanya tertinggal tujuh poin dari Martin dalam perebutan posisi runner-up.

Aprilia dinobatkan sebagai juara kategori tim pada hari Sabtu, namun masih tertinggal tiga poin dari Ducati dalam persaingan kategori konstruktor.

Aprilia wins 2026 MotoGP teams' title. © Aprilia Racing

Maverick Vinales mundur

Maverick Vinales mengundurkan diri dari MotoGP Portimao setelah sesi latihan pembuka karena rasa nyeri yang terus berlanjut pada bahu kirinya.

Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro - yang sempat menggantikan Vinales dalam empat putaran awal musim ini - kini mengambil alih posisi tersebut di tim Tech3 untuk sisa akhir pekan ini.

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Lecuona gantikan Bagnaia, Dixon tetap di HRC

Setelah sempat tampil sebagai pembalap pengganti untuk Gresini, runner-up World Superbike tahun ini, Iker Lecuona, akan menjalani debutnya bersama tim pabrikan Ducati akhir pekan ini, menggantikan Francesco Bagnaia yang tengah cedera.

Rekan sesama pembalap WorldSBK, Jake Dixon - yang meraih poin MotoGP pertamanya pada Grand Prix Qatar yang diikuti jumlah pembalap terbatas - kembali memperkuat HRC untuk seri kedua, menggantikan Joan Mir.

Mir saat ini masih menjalani perawatan untuk mengatasi gangguan penglihatan akibat kelelahan, yang sebelumnya membuatnya harus mundur dari balapan di Sepang karena mengalami pusing.

Fabio Quartararo, Yamaha. © Gold and Goose

Yamaha kembali mengaspal

Setelah absen di Qatar akibat ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’, kedua tim Yamaha kini kembali beraksi di Portimao.

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Namun, Toprak Razgatlioglu dipastikan akan melewatkan sisa musim ini - termasuk tes di Valencia - guna memulihkan diri pascaoperasi bahu. Posisi Razgatlioglu di Pramac untuk sementara diisi oleh pembalap tes Augusto Fernandez.

Sanksi bagi Yamaha karena tidak hadir dalam putaran di Timur Tengah tersebut hingga kini belum diumumkan.