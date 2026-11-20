Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan keyakinannya bahwa Marc Marquez akan tetap berada di grid MotoGP tahun depan.

Meski pembalap Spanyol itu memiliki kontrak dengan Ducati untuk dua musim ke depan, Marquez tidak memberikan jawaban langsung saat disinggung pernyataan mantan rekannya di Honda, Stefan Bradl, yang meyakini bahwa Marc akan pensiun setelah meraih gelar ke-10 tahun ini.

Saat ditanya pada hari Jumat oleh reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, apakah ia mengonfirmasi 100% bahwa Marc Marquez akan mengendarai motor pabrikan Ducati di Buriram pada Maret 2027, Tardozzi menjawab:

“Tentu saja, tidak masalah. Marc akan bergabung dengan kami setelah musim ini berakhir, dan saya berharap kami bisa memenangkan kejuaraan di sini; setelah itu, saya rasa dia akan mulai memikirkan musim depan dengan motor baru.”

Davide Tardozzi, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Marquez akan dinobatkan sebagai juara MotoGP untuk kedelapan kalinya - menyamai rekor sepanjang masa milik Giacomo Agostini - jika ia mampu mengungguli Jorge Martin dengan selisih setidaknya dua poin dalam sesi Sprint, atau jika ia tidak tertinggal lebih dari 23 poin dari pembalap Aprilia tersebut hingga akhir Grand Prix.

Jika itu belum tercapai, Marquez tetap menjadi kandidat terkuat untuk mengunci gelar juara pada seri penutup di Valencia.

MotoGP akan memasuki era baru dengan penggunaan mesin 850cc dan ban Pirelli mulai tahun 2027.