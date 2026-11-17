Rookie MotoGP 2027, David Alonso, dikabarkan telah menjalani debutnya di kelas utama dalam sebuah sesi uji coba ‘rahasia’ bersama Honda.

Dilaporkan Motorsport.com, pembalap asal Kolombia yang akan membela LCR musim depan itu kembali ke Sepang usai gelaran Grand Prix Qatar. Di sana, ia bergabung dengan pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro dan Takaaki Nakagami, untuk menjajal motor prototipe 850cc dengan ban Pirelli.

Dengan tes ini, maka Dani Holgado - rekan setimnya di Aspar Moto2 yang akan bergabung dengan Gresini Ducati musim depan - menjadi satu-satunya pembalap debutan (rookie) yang belum mencoba motor MotoGP menjelang tes resmi di Valencia pada 1 Desember mendatang.

Juara WorldSBK, Nicolo Bulega, yang akan bergabung dengan VR46 Ducati, telah melakukan serangkaian pengujian intensif menggunakan motor 850cc sebagai pembalap tes Ducati. Sementara itu, Izan Guevara (Pramac Yamaha) dan Senna Agius (Tech3 KTM) telah berpartisipasi dalam sesi tes Pirelli yang berlangsung setelah balapan di Red Bull Ring pada bulan September lalu.

David Alonso (pic: LCR Honda).

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Alonso memasuki dua putaran terakhir dalam karier Moto2-nya dengan menempati posisi kelima di Kejuaraan Dunia, serta telah mengantongi dua kemenangan balapan.

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Pembalap berusia 20 tahun itu akan menempati kursi Diogo Moreira di LCR, sementara pembalap asal Brasil tersebut dipromosikan ke tim pabrikan HRC.

Selain di Valencia, para pembalap debutan tahun depan akan menjalani dua hari pengujian pada sesi *Shakedown* di Sepang pada bulan Januari, kemudian masing-masing dua hari dalam tes resmi di Sepang dan Buriram.

Putaran pembuka musim 2027 akan digelar di sirkuit Thailand tersebut pada tanggal 5–7 Maret.