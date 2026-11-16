Chico Lorenzo Ungkap Teori di Balik Kehebatan Marc Marquez di MotoGP

Saat Marc Marquez berada di ambang gelar MotoGP kedelapan yang menyamai rekor, Chico Lorenzo - ayah Jorge Lorenzo dan pelatih balap motor - mengulas faktor penting di balik kesuksesan bintang Ducati tersebut.

Jorge Lorenzo merupakan satu-satunya pembalap yang mampu mengalahkan Marquez dalam perebutan gelar MotoGP antara tahun 2013 hingga 2019, sebelum cedera lengan di Jerez pada tahun 2020 mengubah perjalanan karier pembalap dengan nomor balap #93 itu.

Berbicara dalam podcast Fast & Curious, Chicho Lorenzo, yang hingga kini masih mengelola sebuah sekolah balap, menjelaskan:

“Dia adalah pembalap terbaik dalam sejarah karena dia memiliki catatan statistik terbaik dalam sejarah. Namun, ada hal lain: kualitas Anda sebagai seorang pembalap bergantung pada kualitas para pesaing Anda.

Marquez chasing Rossi and Lorenzo, Sepang 2014. © Gold and Goose

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“Ada kalanya seorang pembalap menghadapi rival-rival yang tidak terlalu kuat. Sebagai contoh, Doohan menang selama lima tahun; ia mulai menang pada usia 29 tahun - jadi saat itu ia sudah tidak lagi muda - dan ia mengakhiri kariernya pada usia 34 tahun.

“Kemudian, setelah Doohan mengalami cedera, Criville tampil sebagai juara. Lalu pada tahun berikutnya, Kenny Roberts Jr. meraih gelar juara bersama Suzuki, berkat balapan-balapan dalam kondisi hujan yang membantunya mengumpulkan banyak poin.

“Lalu, siapa yang datang setelah itu? Valentino Rossi. Ia menghadapi para rival yang selama lima tahun telah ditaklukkan oleh Doohan, dan ia terus meraih kemenangan.

“Hingga tahun 2009, statistik [Rossi] sangat mengesankan: separuh dari balapan yang diikutinya berakhir dengan kemenangan. Seandainya ia pensiun pada saat itu, ia akan menetapkan standar yang sangat tinggi; namun, ia baru pensiun 12 tahun kemudian. Dalam kurun waktu 12 tahun tersebut, ia memenangkan 12 balapan.

"Jadi, setelah sebelumnya memenangkan separuh dari balapan yang ia ikuti, sejak saat itu ia mencatatkan satu kemenangan per tahun. Perhatikan betapa pentingnya momen saat Anda pertama kali tiba di MotoGP.”

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Lorenzo menambahkan: “Pada masa peralihan itu, datanglah Pedrosa, yang juga mulai memenangi balapan. Kemudian datang Stoner, yang mulai memenangi balapan dan meraih dua gelar juara. Lalu datanglah Lorenzo, yang juga mulai memenangi balapan dan meraih tiga gelar juara. Dan kemudian Marquez datang - inilah pukulan telak terakhir bagi Rossi.

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“Jadi, Anda sangat bergantung pada rival yang Anda hadapi pada waktu tertentu.

“Marc Marquez memang tidak sempat bersaing dengan Stoner, tetapi ia berhadapan dengan anggota lain dari kelompok ‘magnificent four'. Keempat superstar ini - berdasarkan statistik - termasuk dalam sepuluh pembalap terbaik sepanjang sejarah, dan Marquez mampu mengalahkan mereka semua.

“Beberapa di antaranya sudah melewati masa puncak, seperti Rossi karena faktor usia. Ada pula Lorenzo, sementara Pedrosa juga tampil sangat kuat. Marquez kemudian hadir dan mencatatkan diri sebagai juara termuda di kelas utama.

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“Dia datang dengan kekuatan, dengan cara pandangnya dalam memahami balapan, dengan karakter yang dimilikinya, dengan ambisi yang besar, serta etos kerjanya. Sejak saat itu, dia telah mencatatkan pencapaian yang luar biasa - dan semua itu diraihnya saat harus bersaing melawan tiga pembalap terbaik dalam sejarah.

“Belum lagi segala hal lain yang telah dia lalui: sempat mengalami cedera selama lima tahun, kemudian bangkit kembali, menjadi juara dunia pada tahun 2025, dan kini [berada di ambang gelar juara] pada tahun 2026.”

Setelah meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Ducati, Marquez mengakhiri puasa kemenangan selama 1.000 hari saat mengendarai motor tim satelit Gresini pada tahun 2024, kemudian memutus rekor puasa gelar selama lima tahun bersama tim pabrikan pada musim lalu.

Tapi, Lorenzo menilai kesuksesan tahun ini - dari defisit 102 poin dan operasi bahu lanjutan hingga kini unggul 60 poin - sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Itu bersejarah. Kapan hal seperti ini pernah terjadi?"

Marc Marquez's first 125GP win, Mugello 2010. © Gold and Goose

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Butuh 37 balapan untuk menangi Grand Prix pertamanya

Salah satu aspek menarik dalam perjalanan karier Marquez di Kejuaraan Dunia adalah bahwa ia membutuhkan waktu hingga musim ketiganya untuk bisa memenangkan sebuah Grand Prix.

“Dia butuh 37 balapan untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas 125cc. 37 balapan!” ujar Lorenzo.

“Romano Fenati berhasil naik podium pada balapan pertamanya dan menang di balapan kedua. Maverick Vinales menang pada balapan [keempatnya].

"Anda tidak mungkin bisa mencapai hal seperti itu tanpa bakat yang luar biasa. Namun, apa sebenarnya yang telah diberikan oleh bakat tersebut kepada mereka?

“Maverick, ya, dia memang berhasil mencapai MotoGP dan sebagainya, tetapi Romano Fenati akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.”

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Saat ditanya mengenai daya saing kendaraan yang digunakan Marquez pada balapan-balapan awal tersebut, Lorenzo menjawab:

“Begini, dalam 37 balapan, pasti ada setidaknya satu balapan di mana segala sesuatunya berpihak dengan sempurna. Anda sudah sering melihatnya, bukan? Pembalap yang, untuk satu hari - dalam satu balapan - menjadi tak terkalahkan.”

"Itu teori saya"

Setelah memberikan contoh kemenangan Scott Redding di Donington Park saat berusia 15 tahun, Lorenzo melanjutkan:

“Saya mengamati [Marquez] dengan saksama karena ia sudah menonjol di kejuaraan Spanyol, dan sepanjang 37 balapan tersebut, sudah terlihat jelas bahwa ia akan berhasil.

“Namun, karena ia selalu hampir meraih kemenangan tetapi belum berhasil, apa dampaknya? Ia terus mencari dan terus berusaha: ‘Oke, saya belum memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang, jadi saya akan terus mencarinya’.

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“Namun perhatikan bahwa setelah ia memenangkan balapan pertamanya, ia berhasil meraih 10 kemenangan di musim yang sama. Ia telah belajar banyak dan berkembang pesat sebagai seorang pembalap; meskipun awalnya belum mencapai level tersebut, ia tidak menyerah dan tidak cepat merasa puas.

“Jadi, begitu semuanya mulai selaras baginya, ia pun mulai meraih kemenangan. Sejak saat itu, ia terus-menerus menang.

“Berbekal semua pelajaran yang ia dapatkan selama 37 balapan tersebut, ia telah berkembang begitu pesat hingga akhirnya berada di atas pembalap lainnya. Itulah teori saya.”

Lorenzo menyimpulkan: “Bakat memang penting, tetapi tidak sepenting karakter.

“Karakter Marc Márquez sudah jelas. Siapa lagi yang sanggup bertahan selama lima tahun dengan begitu banyak operasi, ditambah lagi dengan foto [di gym] yang kita lihat, di mana ia kehilangan begitu banyak massa otot… Sungguh luar biasa.”

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Márquez memiliki kesempatan pertama dari empat peluang tersisa untuk meraih gelar juara MotoGP tahun ini pada ajang Sprint di Portimão, tanggal 21 November.