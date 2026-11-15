Rossi Tegaskan Tendangan ke Marc Marquez di Sepang 2015 "Tidak Pernah Ada"

Otobiografi Valentino Rossi diharapkan dapat menyajikan sudut pandang baru mengenai berbagai momen paling berkesan di ajang MotoGP.

Namun, kutipan dari buku 'La Mia Storia' mengisyaratkan bahwa ia tetap pada pendiriannya terkait tuduhan bahwa ia menendang Marc Marquez dalam duel kontroversial mereka di Sepang pada tahun 2015.

Setelah menuduh Marquez berupaya membantu rekan setimnya di Yamaha, Jorge Lorenzo, untuk meraih gelar juara tepat sebelum ajang tersebut dimulai, Rossi terlibat dalam duel sengit dengan pembalap Honda itu di awal balapan.

Duel tersebut berakhir ketika Rossi dengan sengaja membuat Marquez melebar karena rasa frustrasi. Keduanya kemudian bersenggolan, yang menyebabkan Marquez terjatuh, sementara itu terlihat bahwa kaki Rossi bergerak secara tiba-tiba.

Valentino Rossi, Sepang 2015 © Gold and Goose

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Marquez menuduh Rossi menendangnya, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pembalap asal Italia tersebut.

Karena tidak ada bukti yang konklusif, dugaan tindakan menendang itu tidak menjadi bagian dari penalti yang menyebabkan Rossi harus memulai balapan dari posisi paling belakang di seri penutup di Valencia.

Menurut Marca, Rossi menulis dalam bukunya: "Marquez berakselerasi untuk mencoba menyalip saya; tuas remnya mengenai kaki saya - di balik pakaian balap - tepat di ketinggian lutut."

“Pada saat itu, kaki kiriku meluncur turun.”

"Kelihatannya memang ada tendangan yang menyebabkan kecelakaan itu," aku Rossi. "Menurut saya juga begitu, setelah melihat rekamannya."

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The Doctor kemudian menegaskan bahwa "Tendangan itu sama sekali tidak pernah ada."

Honda berencana merilis data yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan secara tiba-tiba pada tuas rem depan motor Marquez tepat sebelum ia terjatuh.

Tapi, hal itu tidak akan membuktikan bahwa penyebabnya adalah tendangan yang disengaja, dan karena pihak MotoGP berupaya meredam situasi, data tersebut akhirnya tidak pernah dirilis.

Rossi kehilangan gelar juara di Valencia, di mana ia kembali menuduh Marquez membantu Lorenzo.