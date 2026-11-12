Bezzecchi Ungkap Satu Faktor yang Memupus Asa Gelar MotoGP 2026

Marco Bezzecchi melihat harapan gelarnya pupus karena buruknya hasil hari Sabtu.

Bezzecchi says his sprints have been a "weak link"
Bezzecchi says his sprints have been a "weak link"
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dari Aprilia mengaku puas dengan performanya sepanjang musim MotoGP 2026, tapi ia mengakui bahwa Sprint Race menjadi "titik lemah" yang menghambat upayanya dalam pertarungan gelar.

Pembalap Italia itu memenangkan empat Grand Prix dari tujuh putaran pertama, dan dianggap sebagai kandidat terkuat dalam pertarungan gelar musim ini.

Tapi aspirasi gelarnya runtuh memasuki musim panas, dengan serangkaian insiden antara Grand Prix Hungaria ke putaran Jerman. Performa Bezzecchi di paruh kedua juga tidak sekuat awal musim, membuatnya kini tertinggal 74 poin dari Marc Marquez.

Dia masih bisa meraih gelar juara, tetapi agar memiliki peluang, dia harus memenangkan empat balapan terakhir dan berharap Marquez tidak mencetak poin satupun.

Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

“Ini soal pengalaman”

Bezzecchi mencatatkan enam kemenangan Grand Prix musim ini - termasuk kemenangan di Qatar akhir pekan lalu - tapi ia belum pernah berdiri di podium tertinggi Sprint Race.

Hal ini berbeda dengan Marquez, yang telah mengoleksi 10 kemenangan sprint serta tujuh kemenangan pada hari Minggu.

“Pada dasarnya, tujuan saya di awal musim adalah untuk mengawali musim sebaik mungkin, mengingat tahun lalu kami sempat kesulitan sepanjang paruh pertama,” ujarnya kepada Sky Italy.

“Jadi, saya ingin mengawali dengan kuat, dan saya memulainya dengan sangat kuat.

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“Memang benar bahwa di pertengahan musim ada beberapa balapan yang, karena satu dan lain hal, tidak berjalan sesuai harapan kami; cedera juga turut berpengaruh.

“Namun setelah itu, kami segera kembali ke jalur yang tepat dengan meraih beberapa podium, dan saya berhasil menang lagi di Indonesia, lalu mengulanginya hari ini.

“Jadi, sejauh ini musim ini sungguh luar biasa.

“Bisa dibilang, sprint adalah titik lemah saya. Namun, ini semua soal pengalaman; setiap hal membantu Anda belajar dan berkembang, jadi saya pasti akan tetap mengambil kesempatan itu.”

Bezzecchi tak ingin Sprint Race dihapus

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Meski kesulitan di Sprint Race, Bezzecchi menambahkan bahwa ia tidak ingin balapan tersebut dihapus. Sebaliknya, ia membebankan tanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan.

“Dengar, saya lebih memilih untuk memperbaiki performa di sesi sprint daripada menghapusnya, karena pada akhirnya saya melihat pembalap lain mampu tampil baik, jadi saya pun harus ikut berkembang.

“Sebenarnya, saya pernah menjalani beberapa sesi sprint dengan cukup baik, terbukti dengan tujuh kali naik podium di Sprint Race.

“Masalahnya adalah saya telah melakukan banyak kesalahan kecil.

“Terlepas dari kejadian kemarin [saat sprint di Qatar, ketika ia bersinggungan dengan Marquez] - yang juga bisa dibilang sebagai momen kurang beruntung - memang ada banyak kesalahan kecil dan berbagai kesialan kecil lainnya.

“Oleh karena itu, kami perlu berupaya - saya harus berupaya - untuk memperbaiki detail-detail tersebut. Namun untuk saat ini, kami telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini; mari kita nikmati hasilnya, pulang ke rumah, beristirahat, lalu kembali lagi di Portimao.”

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Bezzecchi Ungkap Satu Faktor yang Memupus Asa Gelar MotoGP 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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