GP Qatar Menguras Fisik, Detak Jantung Marc Marquez Tembus 190bpm

Denyut jantung Marc Marquez mencapai rekor tertingginya dalam 10 tahun pada fase akhir MotoGP Qatar yang "sangat melelahkan".

Marc Marquez: “My heart was pounding out of my chest” in Qatar MotoGP race
Marc Marquez: “My heart was pounding out of my chest” in Qatar MotoGP race
© Gold and Goose

Marc Marquez mengaku merasa “sangat kelelahan” di akhir balapan MotoGP Qatar hari Minggu.

Sang juara bertahan dari Ducati itu kini selangkah lebih dekat untuk meraih gelar juara tahun ini setelah finis di posisi kedua, di belakang Marco Bezzecchi.

Menyadari bahwa Bezzecchi sudah tidak terkejar, Marquez tetap melakukan upaya ekstra di fase akhir balapan untuk mengejar dan menyalip Raul Fernandez demi posisi kedua.

“Pada akhirnya saya benar-benar kelelahan, sudah tidak ada tenaga lagi, tetapi jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara, Anda harus mengerahkan segalanya - dan itulah yang saya lakukan,” ujar Marquez.

“Saya mengambil risiko ekstra untuk menyalip Fernandez dan memacu kendaraan di dua putaran terakhir, karena kita tidak pernah tahu apakah poin-poin tersebut nantinya akan dibutuhkan.”

Marc Marquez. 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez. 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

"Jantung saya terasa seperti mau copot"

Pembalap asal Spanyol itu kini mengungkapkan, melalui Instagram (lihat di bawah), bahwa detak jantungnya mencapai 190 bpm pada tahap-tahap akhir Grand Prix tersebut.

“Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali detak jantung saya mencapai angka ini,” tulis Marquez sembari menyertakan screenshot yang menunjukkan data detak jantungnya. “Jantung saya terasa seperti mau copot dalam dua putaran terakhir!”

Meskipun ia melewatkan kesempatan matematis pertamanya untuk mengunci gelar juara pada hari Minggu - di mana ia harus menang sementara rival terdekatnya, Jorge Martin, gagal meraih poin - upaya Marquez di Qatar membuatnya kini unggul 60 poin atas Martin.

Marc Marquez's Qatar heart rate (@marcmarquez93)
Marc Marquez's Qatar heart rate (@marcmarquez93)

Kemenangan pada Sprint Race di Portimao sudah cukup bagi Marquez untuk mengunci gelar juara kelas utama yang kedelapan - menyamai rekor yang ada.

“Dari sisi mental, saya merasa lebih baik daripada sebelumnya; jika tidak, mustahil bagi saya untuk membalap seperti cara saya saat ini,” ujar Marquez pada hari Minggu.

“Namun secara fisik, saya benar-benar kelelahan: tiga balapan berturut-turut, saya sangat kewalahan akhir pekan ini.

“Jika melihat hari Jumat sore, saya hanya melaju dua putaran, lalu berhenti, kemudian dua putaran lagi; pagi ini, bahkan saat sesi pemanasan, saya baru turun ke lintasan belakangan - hanya berusaha menghemat energi untuk balapan.

“Memang sulit, tetapi dari sisi mental, kondisi saya justru lebih baik daripada sebelumnya.”

Marc Marquez chases down Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez chases down Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose
Qatar MotoGP Race Lap Times: Top 7 riders.
Qatar MotoGP Race Lap Times: Top 7 riders.
© Peter McLaren

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Marc Marquez
Ducati
GP Qatar Menguras Fisik, Detak Jantung Marc Marquez Tembus 190bpm
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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