Cedera Vinales Tidak Membaik, Vinales akan Kembali Diperiksa

Maverick Vinales dari Tech3 KTM mengatakan bahwa cedera bahunya “tidak kunjung membaik” dan ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut minggu ini, menyusul gelaran Grand Prix Qatar.

Pembalap Spanyol itu mengalami cedera bahu yang cukup rumit akibat kecelakaan di Grand Prix Jerman tahun lalu, dan hingga musim ini, ia masih terus berjuang menghadapi dampak dari cedera tersebut.

Vinales telah menjalani operasi bahu awal tahun ini, dan ia sempat melewatkan empat balapan setelah jeda musim panas karena ditemukan adanya otot yang robek di area cedera tersebut.

Pada gelaran Grand Prix Qatar akhir pekan lalu, Vinales mengakui bahwa ia hampir saja mundur dari balapan hari Minggu karena tidak mampu membalap dengan baik.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

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Balapan terakhir Vinales di MotoGP tidak pasti

Vinales menyelesaikan Grand Prix Qatar pada hari Minggu di posisi ke-13 - meskipun dari total 16 pembalap yang memulai balapan, hanya Jake Dixon, pembalap pengganti untuk Honda, yang finis di belakangnya.

Pembalap Tech3 tersebut mengungkapkan bahwa ia mengalami arm-pump saat berupaya mengompensasi kendala akibat cedera yang dialaminya, dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut minggu ini untuk mencari tahu mengapa kondisinya masih belum membaik.

“Sangat berat,” ujar Vinales. “Saya harus banyak menggunakan lengan kanan dan mulai mengalami arm-pump, tetapi saya senang bisa menyelesaikan balapan dan tetap menjaga ritme yang baik - sesuatu yang sebenarnya tidak saya duga.

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“Saya mencoba untuk melangkah maju, tetapi situasinya rumit.

“Minggu ini saya akan pergi ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mencari tahu mengapa kondisi ini tidak kunjung membaik.”

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Vinales tidak memiliki kursi balap untuk musim 2027, dengan Grand Prix Portugal dan Valencia mendatang kemungkinan besar akan menjadi balapan terakhir dalam kariernya.

Tapi, masalah cedera yang terus dialaminya menimbulkan keraguan apakah ia bahkan akan mampu untuk berpartisipasi.

Setelah balapan sprint hari Sabtu di Qatar, Vinales merasa sangat kecewa dengan kondisi fisiknya.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

“Tidak ada gunanya terus seperti ini; saya justru menyakiti diri sendiri secara mental.

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“Ini hanya berputar-putar di tempat. Saya mulai merasa sulit menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa bergerak cepat karena kondisi fisik saya.

“Saya tidak tahu mana yang lebih baik: berhenti sama sekali atau terus melangkah tanpa tujuan yang jelas.

“Besok saya bisa saja turun berlomba dan finis di posisi paling buncit, tapi saya tidak terlalu berkeinginan untuk itu.

“Yang saya inginkan adalah berhenti sejenak dan memulihkan kondisi hingga 100%, sesuatu yang rasanya sulit terwujud tahun ini.”

Vinales baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tetap terus membalap meskipun mengalami masalah cedera, karena adanya ketentuan dari kontrak KTM yang menyatakan bahwa ia tidak akan menerima bayaran untuk balapan yang dilewatkan.

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