Cedera Vinales Tidak Membaik, Vinales akan Kembali Diperiksa

Maverick Vinales masih terus bergelut dengan cedera bahu.

Vinales continues to struggle with injury
Vinales continues to struggle with injury
© Gold and Goose

Maverick Vinales dari Tech3 KTM mengatakan bahwa cedera bahunya “tidak kunjung membaik” dan ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut minggu ini, menyusul gelaran Grand Prix Qatar.

Pembalap Spanyol itu mengalami cedera bahu yang cukup rumit akibat kecelakaan di Grand Prix Jerman tahun lalu, dan hingga musim ini, ia masih terus berjuang menghadapi dampak dari cedera tersebut.

Vinales telah menjalani operasi bahu awal tahun ini, dan ia sempat melewatkan empat balapan setelah jeda musim panas karena ditemukan adanya otot yang robek di area cedera tersebut.

Pada gelaran Grand Prix Qatar akhir pekan lalu, Vinales mengakui bahwa ia hampir saja mundur dari balapan hari Minggu karena tidak mampu membalap dengan baik.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Balapan terakhir Vinales di MotoGP tidak pasti

Vinales menyelesaikan Grand Prix Qatar pada hari Minggu di posisi ke-13 - meskipun dari total 16 pembalap yang memulai balapan, hanya Jake Dixon, pembalap pengganti untuk Honda, yang finis di belakangnya.

Pembalap Tech3 tersebut mengungkapkan bahwa ia mengalami arm-pump saat berupaya mengompensasi kendala akibat cedera yang dialaminya, dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut minggu ini untuk mencari tahu mengapa kondisinya masih belum membaik.

“Sangat berat,” ujar Vinales. “Saya harus banyak menggunakan lengan kanan dan mulai mengalami arm-pump, tetapi saya senang bisa menyelesaikan balapan dan tetap menjaga ritme yang baik - sesuatu yang sebenarnya tidak saya duga.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Saya mencoba untuk melangkah maju, tetapi situasinya rumit.

“Minggu ini saya akan pergi ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mencari tahu mengapa kondisi ini tidak kunjung membaik.”

Vinales tidak memiliki kursi balap untuk musim 2027, dengan Grand Prix Portugal dan Valencia mendatang kemungkinan besar akan menjadi balapan terakhir dalam kariernya.

Tapi, masalah cedera yang terus dialaminya menimbulkan keraguan apakah ia bahkan akan mampu untuk berpartisipasi.

Setelah balapan sprint hari Sabtu di Qatar, Vinales merasa sangat kecewa dengan kondisi fisiknya.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“Tidak ada gunanya terus seperti ini; saya justru menyakiti diri sendiri secara mental.

“Ini hanya berputar-putar di tempat. Saya mulai merasa sulit menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa bergerak cepat karena kondisi fisik saya.

“Saya tidak tahu mana yang lebih baik: berhenti sama sekali atau terus melangkah tanpa tujuan yang jelas.

“Besok saya bisa saja turun berlomba dan finis di posisi paling buncit, tapi saya tidak terlalu berkeinginan untuk itu.

“Yang saya inginkan adalah berhenti sejenak dan memulihkan kondisi hingga 100%, sesuatu yang rasanya sulit terwujud tahun ini.”

Vinales baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tetap terus membalap meskipun mengalami masalah cedera, karena adanya ketentuan dari kontrak KTM yang menyatakan bahwa ia tidak akan menerima bayaran untuk balapan yang dilewatkan.

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
Cedera Vinales Tidak Membaik, Vinales akan Kembali Diperiksa
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Ducati Membantah Rumor Maverick Vinales Jadi Pembalap Tesnya
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Jepang 2026: Starting Grid Grand Prix di Sirkuit Motegi
Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, qualifying, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Impresi Positif Tech3 atas Penampilan Debut Tes MotoGP Agius
Senna Agius.
MotoGP News
RESMI: KTM Umumkan Maverick Vinales Kembali di GP Jepang
Maverick Vinales.
MotoGP News
Motegi akan Menjadi Tempat Sempurna untuk Comeback Vinales
Maverick Vinales, German MotoGP.
MotoGP News
"Senna atau Manu?" - Steiner Ungkap Dilema Line-Up Tech3 2027
Guenther Steiner, 2026 Red Bull Ring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Rossi Mengenang "Kesedihan Mendalam" atas Meninggalnya Simoncelli
17m ago
Valentino Rossi & Marco Simoncelli, 2011 MotoGP Sepang Test, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Cedera Vinales Tidak Membaik, Vinales akan Kembali Diperiksa
1h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Aprilia: Marc Marquez "Membuat Perbedaan" dalam Pertarungan Gelar
2h ago
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Motor Di Giannantonio Berubah secara Dramatis di GP Qatar
5h ago
Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Beri Update soal Penalti Yamaha usai Absen di Qatar
23h ago
Yamaha MotoGP bike set up in Qatar

More News

MotoGP News
Rossi Ungkit Aksi "Tidak Masuk Akal" Marc Marquez di Sepang 2015
23h ago
Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015
MotoGP News
Acosta Takut dengan Kecelakaan Bagnaia di Sprint Race Qatar
09/11/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jorge Martin Hampir Absen di Qatar Karena Cederanya
09/11/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Akui "Tidak Ada Keajaiban" untuk Harapan Gelarnya
09/11/26
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Kelelahan setelah Tampil Taktis di MotoGP Qatar
08/11/26
Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.