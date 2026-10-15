Ducati Membantah Rumor Maverick Vinales Jadi Pembalap Tesnya

Ducati says Maverick Vinales is not being considered for a test rider role

Maverick Vinales has been linked to a Ducati test role
Maverick Vinales has been linked to a Ducati test role
© Gold and Goose

Davide Tardozzi dari Ducati menyatakan bahwa rumor yang mengaitkan Maverick Vinales dengan peran sebagai pembalap penguji untuk pabrikan tersebut pada tahun 2027 tidaklah benar.

Pemenang sepuluh balapan MotoGP, Maverick Vinales, tidak akan berada di grid pada tahun 2027 setelah kehilangan posisinya di Tech3 dan KTM, menyusul memburuknya hubungan mereka selama musim panas.

Vinales merasa bahwa proses kontrak yang berlarut-larut dengan KTM pada akhirnya menghalanginya untuk bernegosiasi dengan tim-tim lain di tengah pasar yang sedang ramai.

Masa depannya masih belum jelas dengan lima putaran tersisa di tahun 2026, meskipun dalam beberapa pekan terakhir muncul rumor bahwa ia mungkin bergabung dengan Ducati sebagai pembalap penguji.

Davide Tardozzi, Ducati.
Davide Tardozzi, Ducati.
© Gold and Goose

“Jurnalis datang dengan kisah tersebut”

Namun, Manajer Tim Ducati, Davide Tardozzi, membantah adanya kaitan tersebut. Ia menyatakan bahwa rumor itu sengaja dikarang setelah seorang jurnalis melihat keduanya berjalan bersama di area paddock.

Tardozzi mencatat bahwa Ducati memang harus mengevaluasi opsi untuk posisi pembalap penguji di masa mendatang, mengingat usia Michele Pirro, tetapi ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Vinales selama ini memang dekat.

“Saya sudah lama menjalin hubungan dekat dengan Vinales, dan tukang pijatnya adalah teman masa kecil putra saya,” ujar Tardozzi kepada GPOne.

“Ada hubungan pertemanan di antara kami, dan mereka melihat kami berjalan dari kantor menuju area hospitality di Motegi; dari situlah rumor ini muncul.

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“Sebuah kemungkinan? Mereka melihat kami, lalu seorang jurnalis membuat cerita tersebut; mungkin dia justru memberi kami ide, entahlah.

“Bagi saya pribadi, hubungan saya dengan Maverick lebih dari sekadar urusan pekerjaan.

“Kenyataannya, kami sedang menatap masa depan - mengingat usia Michele saat ini - dan kemungkinan besar kami akan membutuhkan seseorang di masa mendatang.

“Itu memang kenyataan, tetapi siapa orangnya belum ditentukan; belum ada apa pun yang diselesaikan, ditulis, atau bahkan dipikirkan secara matang.”

Opsi bagus untuk Ducati

Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Mengenai hal tersebut, Vinales mengatakan bahwa ia mencari sesuatu yang dapat memberinya motivasi yang baik, dan ia tidak yakin apakah jadi pembalap tes bisa memberikan hal itu.

Namun, Ducati memang menghadapi masalah terkait pembalap penguji untuk tahun 2027.

Line-up pembalap tes mereka saat ini terdiri dari Nicolo Bulega dan Michele Pirro, tetapi Bulega akan beralih jadi pembalap full-time bersama VR46 tahun depan.

Selain itu, Pirro kini berusia 40 tahun dan sudah tidak lagi menjadi pembalap penuh waktu di MotoGP sejak 2012.

Sebaliknya, Yamaha, Honda, dan KTM telah mempekerjakan pembalap penguji yang memiliki pengalaman di MotoGP dalam waktu dekat.

Vinales memiliki pengetahuan luas mengenai berbagai motor yang ada di trek. Jika ia menjadi pembalap tes, ia tidak akan bisa berpartisipasi sebagai pembalap wildcard pada tahun 2027, mengingat status tersebut telah dilarang.

Namun, ia akan menjadi opsi pengganti yang kuat seandainya salah satu pembalap Ducati mengalami cedera sewaktu-waktu.

Tags:

Ducati Lenovo Team
Maverick Vinales
Ducati Membantah Rumor Maverick Vinales Jadi Pembalap Tesnya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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