Aldeguer Berhasil Jalani Operasi, Diragukan Turun di Phillip Island

Fermin Aldeguer sudah menjalani operasi untuk tangan kanannya yang patah di Mandalika.

Fermin Aldeguer undergoes surgery after Mandalika hand fracture
Fermin Aldeguer undergoes surgery after Mandalika hand fracture
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer telah menjalani operasi untuk menangani patah tulang tangan yang dideritanya pada ajang MotoGP Indonesia hari Minggu di Mandalika.

Pembalap Gresini Ducati itu naik dari posisi enam ke empat pada lap pembuka, tetapi kemudian terjatuh pada Lap 16.

Direktur Medis MotoGP melaporkan: “Fermín Aldeguer mengalami patah tulang di pangkal tulang metakarpal pertama pada tangan kanannya dan harus menjalani operasi.”

Operasi tersebut kini telah diselesaikan oleh Dokter Xavier Mir, setelah Aldeguer kembali ke Spanyol.

Aldeguer menulis di Instagram: "Satu lagi rintangan di tahun 2026 ini... kondisi saya baik-baik saja!!!
Terima kasih kepada Dr. Mir dan tim Anda."

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Namun, keikutsertaan Aldeguer untuk Grand Prix Australia di Phillip Island akhir pekan depan masih diragukan.

"Menurut saya, dia tidak akan hadir di Phillip Island," ujar manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Italia di Mandalika.

Ini adalah cedera ketiga yang dialami oleh Aldeguer sepanjang tahun ini.

Pemenang balapan Mandalika tahun lalu terpaksa melewatkan tes pra-musim dan putaran pembuka di Thailand karena patah tulang paha, kemudian absen juga pada tiga balapan setelah menderita patah tulang belakang di Assen.

Aldeguer juga baru saja menjalani operasi untuk melepas sebagian implan logam di kaki kirinya.

Setelah seri Australia, masih ada empat putaran lagi yang tersisa sebelum Aldeguer pindah ke tim VR46 untuk menyongsong era baru 850cc bersama Ducati.

Fermin Aldeguer, 2026 Indonesian MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Tags:

Fermin Aldeguer
Gresini Racing MotoGP
MotoGP
Aldeguer Berhasil Jalani Operasi, Diragukan Turun di Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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