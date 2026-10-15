Aldeguer Berhasil Jalani Operasi, Diragukan Turun di Phillip Island

Fermin Aldeguer telah menjalani operasi untuk menangani patah tulang tangan yang dideritanya pada ajang MotoGP Indonesia hari Minggu di Mandalika.

Pembalap Gresini Ducati itu naik dari posisi enam ke empat pada lap pembuka, tetapi kemudian terjatuh pada Lap 16.

Direktur Medis MotoGP melaporkan: “Fermín Aldeguer mengalami patah tulang di pangkal tulang metakarpal pertama pada tangan kanannya dan harus menjalani operasi.”

Operasi tersebut kini telah diselesaikan oleh Dokter Xavier Mir, setelah Aldeguer kembali ke Spanyol.

Aldeguer menulis di Instagram: "Satu lagi rintangan di tahun 2026 ini... kondisi saya baik-baik saja!!!

Terima kasih kepada Dr. Mir dan tim Anda."

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Namun, keikutsertaan Aldeguer untuk Grand Prix Australia di Phillip Island akhir pekan depan masih diragukan.

"Menurut saya, dia tidak akan hadir di Phillip Island," ujar manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Italia di Mandalika.

Ini adalah cedera ketiga yang dialami oleh Aldeguer sepanjang tahun ini.

Pemenang balapan Mandalika tahun lalu terpaksa melewatkan tes pra-musim dan putaran pembuka di Thailand karena patah tulang paha, kemudian absen juga pada tiga balapan setelah menderita patah tulang belakang di Assen.

Aldeguer juga baru saja menjalani operasi untuk melepas sebagian implan logam di kaki kirinya.

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Setelah seri Australia, masih ada empat putaran lagi yang tersisa sebelum Aldeguer pindah ke tim VR46 untuk menyongsong era baru 850cc bersama Ducati.