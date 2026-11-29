Marc Marquez menampilkan daya juang yang luar biasa untuk menutup karier MotoGP-nya yang legendaris, membuat penonton di Valencia berdiri dari kursi mereka saat ia mengejar pemimpin balapan Raul Fernandez pada fase akhir MotoGP Valencia yang menutup musim 2026.

Namun, Raul Fernandez berhasil bertahan, tetap berada di luar jangkauan Marquez, untuk memenangkan balapan terakhir di era 1000cc/Michelin.

Meski demikian, sepekan setelah meraih gelar juara MotoGP kedelapannya - menyamai rekor yang ada - Marquez berhasil menutup perjalanan karier Grand Prix selama 19 tahun dengan podium ke-174 di hadapan para penggemar setianya di Spanyol.

Balapan terakhir Marc Marquez

Disambut tepuk tangan oleh orang-orang di area paddock MotoGP saat ia meninggalkan garasi, yang kemudian diikuti oleh upacara di grid yang penuh emosional, juara dunia sepuluh kali Marc Marquez membuat penonton bersorak riuh dengan melakukan manuver agresif demi memimpin posisi di Tikungan 1.

Marc Marquez leads, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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Mengendarai motor berbalut corak emas khusus, bintang Ducati tersebut sempat memimpin hingga Fernandez menyalipnya melalui pengereman di tikungan terakhir pada putaran ke-2 dari total 27 putaran.

Marco Bezzecchi mengulangi manuver tersebut pada lap ke-5, namun Marquez merespons dan tetap mempertahankan posisi kedua - kemudian melakukan upaya di fase akhir balapan untuk mendekati Fernandez.

Di belakang Marquez, Pedro Acosta - pembalap yang sedianya akan menjadi rekan setim Marquez di Ducati pada tahun 2027 - juga melancarkan serangan, merebut posisi ketiga dari Bezzecchi di tahap-tahap akhir kiprahnya bersama KTM.

Meskipun gagal naik podium, Bezzecchi - yang memulai Grand Prix dengan keunggulan satu poin atas rekan setimnya, Jorge Martin - berhasil memenangkan persaingan untuk posisi runner-up kejuaraan, sementara Martin menyelesaikan grand prix terakhirnya bersama Aprilia di posisi kelima.

Ia memimpin di depan sesama pembalap Aprilia, sementara Ai Ogura - yang kelak akan menjadi rekan setimnya di Yamaha - menempati posisi keenam dengan motor Aprilia lainnya dari tim Trackhouse.

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Fermin Aldeguer menempati posisi ketujuh dengan motor Ducati milik tim Gresini, sementara Enea Bastianini (Tech3 KTM), Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), dan Joan Mir (Honda) melengkapi posisi 10 besar.

Pol Espargaro berada di posisi ke-11 dengan motor Tech3 KTM, diikuti oleh Diogo Moreira (LCR Honda) di posisi ke-12 yang mengungguli rekan setimnya, Johann Zarco. Adapun Fabio Quartararo (Yamaha) dan Luca Marini (Honda) mengamankan posisi terakhir yang mendapatkan poin.

Bezzecchi, Marc Marquez, Acosta, Martin, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Dengan kemenangan Fernandez, Aprilia, memastikan gelar konstruktor 2026 pada balapan terakhir musim.

Alex Marquez kembali ke paddock

Setelah sempat dirawat di rumah sakit karena sakit, Alex Marquez kembali ke lintasan untuk menyaksikan balapan terakhir Marc; pembalap bernomor #93 itu sempat berhenti sejenak untuk memeluk saudaranya saat ia melintas di pit-lane.

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Setelah melewatkan balapan perpisahan bersama Gresini, Alex berharap dapat melakukan debutnya bersama KTM pada sesi uji coba hari Selasa.

Rekan setim terakhir Marc di MotoGP, Pecco Bagnaia, juga tampak berada di pinggir lintasan sembari menunggu izin medis untuk melakukan debut bersama Aprilia.