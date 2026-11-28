Runner-up MotoGP tiga kali Dani Pedrosa telah mengakhiri kariernya sebagai pembalap penguji di KTM.

Pensiun dengan mengantongi 31 kemenangan Grand Prix MotoGP bersama Repsol Honda pada akhir 2018, Pedrosa telah menghabiskan delapan tahun membantu pengembangan motor MotoGP KTM, RC16.

Hal tersebut mencakup empat penampilan wild-card, di mana Pedrosa finis di posisi keempat dengan mengendarai RC16 pada kedua balapan di Misano tahun 2023, serta meraih podium Sprint di balapan kandangnya, Jerez, pada tahun 2024.

Baru-baru ini, Pedrosa - yang kini berusia 41 tahun - bekerja dengan sesama pembalap penguji, Pol Espargaro dan Mika Kallio, untuk mengembangkan motor KTM bermesin 850cc dengan ban Pirelli yang dipersiapkan untuk tahun 2027.

Dani Pedrosa, Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dani telah memainkan peran besar dalam pengembangan KTM RC16 sejak ia bergabung dengan keluarga KTM,” ujar Direktur KTM Motorsport, Pit Beirer.

“Pengetahuan, pengalaman, serta kepekaan khususnya terhadap motor tersebut telah membantu kami membuat langkah kemajuan yang signifikan bagi proyek ini.

“Kontribusinya bersama sosok-sosok seperti Mika dan Pol, serta seluruh tim penguji, telah membawa kami ke titik saat ini. Bakatnya pun selalu terlihat jelas; kami bisa melihatnya dari momen-momen saat ia memukau kami lewat penampilannya sebagai pembalap wildcard.

“Dani juga selalu antusias untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan gagasan baru bersama kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas keahlian dan semangat yang ia berikan.”

Dani Pedrosa, KTM, 2026 Sepang Shakedown test. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kepergian Pedrosa membuka peluang bagi pembalap baru untuk bergabung dalam jajaran pembalap penguji dan pengganti di KTM, mendampingi Espargaro - yang akhir pekan ini berlaga bersama Tech3 untuk menggantikan Maverick Vinales yang tengah cedera.

Vinales menegaskan bahwa karier MotoGP-nya belum berakhir dan ia terbuka untuk mengambil peran sebagai pembalap pengganti pada tahun 2027. Sementara itu, Alex Rins - yang juga pemenang balapan MotoGP - saat ini belum memiliki komitmen apa pun untuk musim depan.

Alex Marquez, Fabio di Giannantonio, Luca Marini, dan Senna Agius akan membentuk susunan pembalap MotoGP yang sepenuhnya baru bagi KTM musim depan, baik di tim pabrikan maupun tim Tech3.

Kakak Alex, juara MotoGP 2026 Marc Marquez, mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan pada Jumat pagi, namun belum mengonfirmasi apakah ia akan tetap terlibat dalam olahraga ini, atau dalam kapasitas apa ia akan terlibat.

Pada hari Jumat, Marc Marquez mengungkapkan bahwa Pedrosa - yang merupakan mantan rekan setimnya di Repsol Honda - telah memberinya saran untuk mengatasi masalah fisik yang ia alami musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT