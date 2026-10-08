Peringatan Keras Acosta untuk Format Kualifikasi Sprint MotoGP di 2027

Pedro Acosta secara tegas menolak format akhir pekan balapan MotoGP yang baru untuk tahun 2027, seraya memperingatkan adanya tekanan, risiko cedera yang lebih besar, serta hilangnya sesi warm-up hari Minggu.

Sebelumnya menggunakan satu sesi kualifikasi untuk menentukan posisi start kedua balapan sejak diperkenalkannya Sprint Race tahun 2023, MotoGP akan menambahkan sesi kualifikasi khusus Sprint Race pada hari Jumat, yang akan memangkas waktu sesi latihan.

Sesi kualifikasi hari Sabtu kemudian akan menentukan posisi start Grand Prix, di mana semua pembalap akan mengikuti Q1 dan 12 pembalap tercepat akan lolos ke Q2.

Acosta berpendapat bahwa peningkatan risiko yang tinggi ini merupakan langkah yang keliru bagi kejuaraan yang sudah menyertakan balapan Sprint di seluruh 22 putaran musim ini.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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"Kami tidak punya pilihan"

"Kami tidak punya pilihan; dalam hal ini, pendapat kami tidak terlalu berpengaruh," ujar Acosta kepada media, termasuk Crash.net di Mandalika pada hari Kamis.

"Namun, tahun ini akan sangat berat, karena Anda tahu betapa besarnya tekanan yang dihadapi pembalap selama akhir pekan MotoGP; sering kali rangkaian acara sudah dimulai sejak hari Rabu dengan berbagai kegiatan pra-acara dan sebagainya.

"Sudah ada banyak sesi di mana kami harus mempertaruhkan segalanya - seperti sesi PR, kualifikasi, sprint, dan balapan utama - totalnya ada empat sesi. Ditambah lagi, ada 22 seri dengan dua balapan di setiap serinya, karena kita menjalani balapan sprint setiap akhir pekan.

“Mengenai hal ini, saya tidak yakin apakah ide terbaik adalah mengadakan kualifikasi sprint pada hari Jumat dengan 22 pembalap di lintasan, lalu Q1 dengan 22 pembalap lagi, Q2, balapan sprint, dan balapan utama.

“Saya bisa memahami format [baru] ini jika jumlah balapan sprint hanya setengahnya. Namun masalahnya, kita sudah memiliki terlalu banyak balapan. Jika Anda melihat daftar pembalap, tidak banyak yang tidak mengalami cedera sepanjang musim.

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“Menurut saya, situasi ini justru akan lebih buruk. Selain itu, meniadakan sesi pemanasan - terutama jika ada yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu - rasanya bukan langkah yang paling bijak untuk memastikan motor berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya.”

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

"Hari Minggumu sudah berakhir"

Sesi warm-up hari Minggu selama sepuluh menit di MotoGP akan dihapus pada tahun 2027, dan digantikan oleh jeda waktu 10 menit sebelum balapan untuk melakukan beberapa putaran pengenalan lintasan (*sighting laps*).

Namun, Acosta berpendapat bahwa hal itu tidak akan memberikan kesempatan yang sama untuk memeriksa kondisi motor, membangun ritme, dan memastikan suhu komponen mencapai tingkat optimal sebelum Grand Prix dimulai.

"Lagipula, saat melakukan sighting laps, Anda tidak melahap satu putaran penuh. Bandingkan dengan sesi pemanasan - oke, durasinya sama-sama 10 menit - tetapi di situ Anda bisa membhangun kecepatan, menemukan ritme, dan memanaskan semua komponen hingga mencapai suhu kerja yang tepat. Motor pun jadi siap untuk balapan.

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"Sepuluh menit sebelum [balapan] - kalau Anda sudah berada di grid dan ada masalah, hari Minggu Anda sudah tamat. Soal ini, entahlah, saya tidak terlalu senang, tapi seperti yang saya bilang, kami tidak punya pilihan."

Hungary MotoGP crash at Turn 1 © Gold and Goose

"Kami tidak balapan mobil"

Pemenang balapan di Red Bull Ring - yang akan meninggalkan KTM untuk bergabung dengan Marc Marquez di Ducati pada tahun 2027 - berpendapat bahwa dampak fisik akibat kecelakaan perlu dipertimbangkan saat menambah lebih banyak sesi yang berintensitas tinggi.

“Risiko yang kami hadapi sudah sangat besar. Kami tidak mengendarai mobil balap. Saat kami terjatuh, meskipun kecelakaannya ringan, tubuh kamilah yang membentur tanah, bukan kokpit. Oleh karena itu, menurut saya hal ini perlu dipertimbangkan.

“Risiko yang kami hadapi sudah terlalu tinggi. Saya bisa memahami formatnya jika jumlah balapan Sprint hanya setengahnya, namun masalahnya adalah ada 22 balapan. Maksud saya, mustahil untuk terus-menerus mengerahkan kemampuan 100% dengan risiko tinggi setiap akhir pekan tanpa mengalami cedera. Itu tidak mungkin. Wajar saja jika para pembalap mengalami cedera.”

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“Coret sesi yang berisiko”

Acosta mengatakan bahwa secara umum ia puas dengan sistem kualifikasi saat ini dan sependapat bahwa penggunaan hasil sesi latihan hari Jumat untuk menentukan posisi start Sprint merupakan alternatif yang lebih sederhana.

"Saya cukup senang dengan sesi latihan yang kita jalani saat ini," ujarnya. "Saya cukup senang dengan aturan di mana jika Anda masuk dalam 10 besar, Anda langsung ke Q2, atau jika tidak, Anda masuk ke Q1, dan kemudian ada dua pembalap yang mendapatkan kesempatan lagi.

"Saya bisa memahami jika hasil sesi latihan yang kita jalani sekarang dijadikan penentu kualifikasi Sprint.

“Karena kita sudah mengambil risiko, satu-satunya hal yang kita miliki hanyalah waktu latihan bebas, di mana kita kemudian melakukan *time attack* di bagian akhir. Namun, kita juga butuh waktu untuk mengutak-atik motor dan memahami situasinya.

“Kita harus mulai mempertimbangkan untuk menghapus sesi-sesi yang berisiko alih-alih menambahnya lagi; sebab dengan durasi FP2 hanya 20 menit - seperti yang saya lihat untuk hari Sabtu [pada tahun 2027] - kita bahkan tidak punya cukup waktu untuk sekadar melakukan simulasi Sprint Race.”

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2026 Sachsenring Sprint. © Gold and Goose

"Setengah dari jumlah Sprint"

Salah satu perubahan yang didukung Acosta adalah mengurangi jumlah balapan Sprint hingga kira-kira separuh dari total kalender balap.

"Bagi saya, seperti yang sudah saya katakan, kita sebaiknya mulai menghapus sesi-sesi yang berisiko dari kalender, karena ada juga banyak Sprint Race yang sebenarnya membosankan.

"Maksud saya, saat kita balapan di Sachsenring, kita tidak bisa melakukan overtaking; balapan itu membosankan mulai dari lap pertama hingga lap ke-15.

“Menurut saya, jumlah setengah [dari total balapan Sprint] itu angka yang pas. Lagipula, semua orang tahu, setelah empat tahun berjalan, balapan Sprint mana saja yang lebih menarik.”

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Acosta menyimpulkan: “Karier profesional para pembalap akan menjadi semakin singkat jika kita terus seperti ini.”