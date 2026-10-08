Jack Miller: Aksi Motor di Trek Adalah Pertunjukannya

Jack Miller mungkin tidak terlibat dalam format akhir pekan balapan MotoGP yang telah direvisi untuk tahun 2027, namun ia memiliki pandangan kuat mengenai aspek apa yang seharusnya diprioritaskan dalam sebuah ajang Grand Prix.

MotoGP akan memperkenalkan sesi kualifikasi Sprint Terpisah pada Jumat sore musim depan, sementara setiap pembalap nantinya akan berpartisipasi sejak Q1 untuk menentukan posisi start Grand Prix.

Durasi sesi latihan juga akan dikurangi, termasuk penghapusan sesi pemanasan hari Minggu yang menuai kontroversi.

“Dari pemahaman saya, itu dari pabrikan,” kata Miller di Mandalika, Kamis kepada awak media, termasuk Crash.net.

Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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“Sepemahaman saya, mereka menginginkan lebih banyak balapan, namun dengan waktu yang lebih singkat di lintasan dan jarak tempuh yang lebih pendek.

“Tapi di saat yang sama, balapan itu sendiri adalah pertunjukannya. Kami yang mengendarai motor inilah pertunjukannya. Hal-hal lain di sekitarnya sering kali disalahartikan seolah-olah kami hadir hanya untuk menjadi penghibur - memang benar kami menghibur, tetapi bentuk hiburan yang kami sajikan adalah balap motor.”

Sementara Pedro Acosta menyoroti peningkatan risiko cedera karena menambah sesi kualifikasi secara habis-habisan, Miller yakin mengurangi waktu latihan juga dapat membuat keadaan menjadi lebih berbahaya.

“Saat ini, kami melakukannya dengan waktu satu setengah jam di trek, dalam 15 menit terakhir Latihan [Jumat]. Tapi Anda punya sedikit waktu untuk meningkatkan motor, membersihkan trek, dan membawanya ke situasi yang layak.

“Tetapi [sekarang] Anda hanya mempunyai lebih sedikit waktu di trek, dan tetap melakukannya dengan cara yang sama.

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Jack Miller, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Saya paham mereka ingin mencoba melakukan perubahan. Ada banyak saran tentang apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya lebih menarik.

“Apakah menurut saya memangkas waktu di lintasan akan membuat pertunjukannya lebih menarik? Tidak.

“Menurut saya, posisi kualifikasi yang berbeda-beda justru semakin menyulitkan orang untuk mengikuti apa yang sebenarnya sedang terjadi.”

“MotoGP memerlukan warm-up”

Miller melontarkan kritik paling keras terkait penghapusan sesi warm-up hari Minggu, yang akan digantikan dengan sesi sighting lap selama 10 menit sebelum balapan.

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"Anda butuh pemanasan. Saya sudah sampaikan hal itu kepada orang-orang di sini, bahkan kepada Carlos [Ezpeleta] tempo hari; saya katakan dengan terus terang.

"Motor-motor ini bukan Moto2 atau Moto3. Pertama-tama, Anda perlu mengendarainya: 'Ya, tapi lihat saja Diggia minggu lalu yang mengalami kecelakaan saat pemanasan'. Ya, mau bagaimana lagi, tapi sesi itu juga penting bagi para pembalap untuk turun ke lintasan. Kita tidak sedang mengendarai mobil; menurut saya, tanpa diragukan lagi, ini adalah olahraga otomotif yang paling menguras fisik dan sangat berat.

“Kami semua adalah atlet papan atas yang berlatih setiap hari demi menjadi lebih baik. Kami berdiri di atas trailer pada Minggu pagi di sirkuit seperti Malaysia untuk melakukan lap parade, dan semua orang sibuk mengusap otot bisep mereka karena otot itu rasanya seolah mau lepas dari tulang.

“Kami benar-benar berdiri di sana sambil mengeluhkan betapa sakitnya lengan kami, dan jika sesi pemanasan itu ditiadakan...”

Miller sarankan akhir pekan dua hari di MotoGP

Alih-alih sekadar memangkas sesi latihan, Miller berpendapat bahwa MotoGP bisa saja mempertimbangkan untuk memadatkan seluruh rangkaian acara Grand Prix menjadi dua hari.

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"Menurut saya, format dua hari atau semacamnya bisa jadi pilihan bagus, tetapi Anda harus memadatkan semuanya ke dalam dua hari tersebut," ujarnya.

"Bagi penggemar biasa, sulit untuk meluangkan waktu selama tiga hari di akhir pekan - Jumat, Sabtu, dan Minggu."

Miller akan bergabung dengan Franco Morbidelli dan Brad Binder dalam beralih dari MotoGP ke kejuaraan WorldSBK pada tahun 2027.