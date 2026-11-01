Miller Jelaskan Miskomunikasi dengan Tim Pramac di Sprint Race

Jack Miller menjelaskan bagaimana kesalahpahaman membuatnya harus menunggu motor cadangan Yamaha miliknya di Sprint Race Sepang.

Jack Miller apologises for angry reaction to Sepang pit-stop mix-up
Jack Miller apologises for angry reaction to Sepang pit-stop mix-up
© Gold and Goose

Jack Miller sudah meminta maaf kepada tim Pramac Yamaha atas reaksinya terhadap “kesalahpahaman” yang terjadi seputar pit stop-nya di ajang Sprint Race MotoGP Malaysia.

Setelah menyelesaikan putaran pertama di posisi ke-17, Miller mengambil risiko dengan langsung masuk ke jalur pit (pit lane) begitu tetesan air hujan mulai turun.

Namun, yang membuatnya sangat marah, motor M1 keduanya bahkan belum siap sama sekali.

Setelah dengan tegas mengungkapkan rasa frustrasinya kepada tim - termasuk Crew Chief Giacomo Guidotti - Miller terpaksa duduk menunggu, sebelum akhirnya mengakui bahwa balapannya telah berakhir.

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Meskipun hujan pada akhirnya memang bertambah deras - yang membuat Joan Mir, Iker Lecuona, Franco Morbidelli, dan Maverick Viñales turut masuk ke pit - hujan baru benar-benar turun deras  setelah bendera finis dikibarkan.

"Itu salahku"

“Itu kesalahan saya. Saya melihat tetesan air hujan di Tikungan 5 dan 6, lalu kembali terlihat di Tikungan 7 dan 8, serta Tikungan 9 dan 10,” jelas Miller.

“Biasanya, area-area tersebut adalah yang pertama kali basah saat hujan datang dari arah itu, dan tetesan air di sini cukup besar.

"Saya memeriksa radar yang menunjukkan hujan akan turun nanti, tetapi saat melihat tetesan air itu, saya pikir hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Saya yakin putaran berikutnya akan berlangsung dalam kondisi basah, jadi saya memutuskan untuk masuk ke pit.

"Saat itu kami berada di posisi ke-17 atau ke-18, dan peluang untuk meraih poin di Malaysia ini tampak tipis, jadi menurut saya tidak ada salahnya untuk mengambil risiko.

Jack Miller, 2026 Malaysian MotoGP.
Jack Miller, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

“Menurut saya, waktunya sudah tepat, dan saya benar-benar yakin kami punya peluang untuk meraih hasil positif dengan keputusan tersebut.

“Sayangnya, motor itu belum siap saat saya tiba. Saya sudah berbicara dengan tim sebelum balapan agar motor kedua disiapkan, tetapi ternyata ada perbedaan pemahaman mengenai waktu pelaksanaannya.

“Saya mengira motor itu akan langsung siap, sementara pihak tim memahami bahwa mereka masih punya waktu empat atau lima putaran lagi. Terjadi miskomunikasi, dan begitu saya sadar ban motor bahkan belum diganti, saya tahu balapan sudah berakhir.

“Setelahnya, saya meminta maaf atas reaksi saya. Saat tiba di jalur pit, Anda sebenarnya masih dalam balapan, dan menurut pemikiran saya, saya tidak akan mengambil keputusan tersebut kecuali jika saya yakin itu adalah keputusan yang tepat.

“Sayangnya, hasilnya tidak sesuai harapan, namun mengingat posisi kami dan kondisi yang saya lihat di lintasan, menurut saya keputusan itu layak untuk dicoba.”

"Tidak seperti yang kami inginkan”

Direktur Tim, Gino Borsoi, merasa bahwa baik pembalap maupun tim sama-sama memikul tanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Sangat disayangkan adanya kebingungan seputar pit stop Jack,” ujar Borsoi. “Kami sedang menyiapkan motor kedua untuk kondisi lintasan basah, dan motor itu seharusnya siap satu putaran kemudian.

“Jack melihat ada bagian lintasan di mana hujan turun sangat deras, sehingga ia memutuskan untuk segera masuk ke pit guna mengganti motor. Sayangnya, kami belum sepenuhnya siap saat ia tiba.

“Mungkin ada keinginan yang agak berlebihan dari pihak Jack untuk mengambil risiko, sementara kami pun bisa saja sedikit lebih cepat dalam menyiapkan motornya - meskipun sebenarnya tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan.

“Ini sungguh mengecewakan karena penentuan waktu sangatlah krusial, dan hasilnya bukanlah sesuatu yang kami semua inginkan.”

Augusto Fernandez, yang menggantikan Toprak Razgatlioglu yang sedang cedera, finis di posisi ke-14.

Tags:

Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
MotoGP
Miller Jelaskan Miskomunikasi dengan Tim Pramac di Sprint Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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