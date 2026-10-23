Pramac Akui Sulit Yakinkan Razgatlioglu untuk Mundur dari Sisa 2026

Toprak Razgatlioglu ingin menyelesaikan musim debutnya di MotoGP meskipun mengalami cedera bahu.

“Difficult to convince” Toprak Razgatlioglu to end MotoGP season for surgery
“Difficult to convince” Toprak Razgatlioglu to end MotoGP season for surgery
© Gold and Goose

Pramac Yamaha mengungkapkan bahwa Toprak Razgatlioglu harus “diyakinkan” untuk mengakhiri musim debutnya di MotoGP lebih awal guna menjalani operasi bahu.

Juara dunia WorldSBK tiga kali itu mengalami dislokasi bahu kanan saat sesi latihan terakhir di Mandalika, tapi ia tetap turun di kualifikasi dan Sprint Race, sebelum akhirnya memutuskan mundur lebih awal dari Grand Prix.

Pemeriksaan medis setelah kepulangannya ke Eropa menunjukkan bahwa cederanya lebih parah daripada perkiraan awal, sehingga diputuskan untuk menjalani operasi di Milan pada hari Senin depan, 26 Oktober.

“Tentu saja, ini bukan momen yang menyenangkan, tidak hanya bagi tim, tetapi juga bagi para penggemar MotoGP dan bagi olahraga kita,” ujar Direktur Tim Pramac, Gino Borsoi, kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, saat sesi latihan bebas pertama (FP1) di Phillip Island.

Toprak Razgatlioglu.
Toprak Razgatlioglu.
© Gold and Goose

“Kehadiran Toprak di rumah bukanlah situasi yang ideal, dia merasa sangat sedih. Dia sempat mencoba meyakinkan kami untuk terus lanjut - sebenarnya, hanya dia satu-satunya yang bertekad untuk menyelesaikan musim ini dan mengikuti lima putaran terakhir.

“Namun pada akhirnya, kami harus memikirkan tahun depan.

“Keputusan yang tepat bagi Yamaha, tim, dan para dokter yang menangani adalah dengan melakukan operasi agar dia siap untuk [musim] berikutnya.”

“Bagaimanapun, sangat sulit untuk meyakinkan Toprak agar menjalani operasi dan tidak menyelesaikan musim ini. Namun pada akhirnya, menurut saya itu adalah keputusan yang tepat.”

Tanpa operasi, Borsoi memperingatkan bahwa Razgatlioglu bisa mengalami dislokasi lagi: “Ini masalah. Bahunya bisa bergeser bahkan saat ia sedang berkendara di lintasan, sehingga hal itu menjadi berbahaya baginya maupun bagi pembalap lain.”

Toprak Razgatlioglu.
Toprak Razgatlioglu.
© Gold and Goose

Borsoi mengatakan belum diketahui apakah Razgatlioglu akan cukup bugar untuk turun dalam tes resmi 850cc/Pirelli pertama pada 1 Desember, tak lama setelah seri penutup di Valencia.

“Sejujurnya, kami belum tahu. Setelah operasi pada hari Senin nanti, kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai situasi untuk sisa musim ini.

“Apakah dia bisa mengikuti tes di Valencia atau tidak—hal itu belum diputuskan. Namun, untuk saat ini, yang terpenting adalah menjalani operasi dan mengatasi masalah tersebut.”

Akhir pekan "Emotional" untuk Jack Miller

Cedera yang dialami Razgatlioglu membuat rekan setimnya di Pramac, Jack Miller, kini memikul harapan tim pada balapan MotoGP Australia terakhirnya, di tengah prakiraan hujan untuk hari Minggu.

Mungkinkah kondisi seperti itu membuka peluang bagi Miller untuk meraih hasil perpisahan yang mengejutkan?

Jack Miller, 2026 Australian MotoGP.
Jack Miller, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

“Mari kita lihat. Tentu saja, kami berusaha untuk tetap tenang, karena meskipun hujan turun, balapan ini bisa menjadi sulit - seperti yang selalu terjadi di Phillip Island,” ujar Borsoi.

“Ini adalah akhir pekan yang emosional bagi [Jack], bagi keluarganya, dan bagi semua penggemar. Terlebih lagi, ini merupakan balapan terakhir di Phillip Island, yang notabene adalah salah satu lintasan terbaik di dunia.

“Sayang sekali, tetapi memang beginilah keadaannya. Kami semua berfokus untuk memberikan yang terbaik bagi [Jack], demi meraih hasil yang memuaskan.

“Jadi, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan akhir pekan terakhir ini sebagai momen yang luar biasa bagi kita semua.”

Miller sempat melesat ke posisi teratas dalam catatan waktu dengan menggunakan ban baru di fase akhir sesi FP1 hari Jumat, sebelum kemudian mengalami kecelakaan berkecepatan tinggi di Tikungan 1 - tapi ia berhasil selamat tanpa cedera.

Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, telah ditunjuk untuk menggantikan Razgatlioglu pada putaran-putaran yang tersisa.

Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
MotoGP
Pramac Akui Sulit Yakinkan Razgatlioglu untuk Mundur dari Sisa 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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