"Anda Pantas Mendapatkan Lebih Baik" - Miller Kecewa MotoGP Australia Dibatalkan

Jack Miller mempersiapkan livery spesial dengan cora warna hijau dan emas khas Australia untuk Grand Prix kandang terakhirnya, yang sekaligus menjadi perpisahan MotoGP dengan sirkuit legendaris Phillip Island.

Namun, pembalap Australia itu hanya sempat memamerkan warna khusus pada motor YZR-M1 miliknya tersebut saat putaran parade.

Setelah membatalkan sesi warm-up serta balapan Moto3 dan Moto2 akibat jarak pandang terbatas yang mengganggu operasional helikopter medis, pihak penyelenggara menetapkan waktu sementara pembukaan pit-lane pada pukul 16.00 untuk balapan MotoGP.

Miller fan, rain, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Namun, jarak pandang tidak kunjung membaik, membuat balapan dibalapkan, dan putaran terakhir MotoGP di Phillip Island hanya menjadi sebuah parade untuk menyapa fans yang basah kuyup.

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Setelah melakukan atraksi stoppie khasnya di lintasan lurus utama, Miller memarkir motor Yamaha-nya lalu berjalan menuju tribun penonton.

Ia melemparkan sarung tangan dan sepatu botnya ke arah penonton, kemudian menyapa para penggemar melalui sistem pengeras suara di sirkuit tersebut.

"Ini tidak bagus," ujar Miller dengan penuh emosi. "Kalian semua harus mengalami hal yang menyebalkan hari ini, dan saya minta maaf untuk itu.

"Setidaknya tahun ini kita bisa turun ke lintasan, tapi kenyataan ini sungguh sulit untuk diterima.

Jack Miller, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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“Saya terus berdoa agar turun hujan sepanjang akhir pekan, dan hujan pun akhirnya turun, tetapi jelas kami tidak cukup siap untuk memulai balapan.

“Situasi ini memang sulit.

“Kalian semua layak mendapatkan yang lebih baik. Kalian telah melakukan upaya luar biasa dengan datang ke Phillip Island, sabar menghadapi kemacetan, bertahan di tengah cuaca yang sangat buruk, dan segala kesulitan lainnya.”

“Kalian luar biasa, jadi terima kasih banyak,” tutup Miller.

Ini tidak akan menjadi penampilan terakhir Miller di Phillip Island, karena ia akan kembali untuk balapan pembuka musim World Superbike tahun depan, yang digelar saat musim panas dengan kondisi cuaca jauh lebih baik.

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Sementara itu, ajang MotoGP Australia akan berpindah ke sirkuit jalan raya Adelaide yang baru mulai musim depan.